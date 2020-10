Dostál zahájil přípravu na olympiádu, touží po zlatu

Praha - Elitní kajakář Josef Dostál navzdory koronavirovým omezením zahájil podle plánu olympijskou přípravu. Z posledních dvou olympiád má dvě bronzové medaile a jedno stříbro, ale touží po zlatu. Všechno směřuje ke dni D, který by měl přijít 3. srpna 2021. Fanouškům ve videu přiblížil, jak k těm nejdůležitějším závodům přistupuje.

Letošní sezonu poznamenanou koronavirem Dostál ukončil po prázdninovém mistrovství republiky. Do volna mu zasáhla borelióza, ale už je fit a může trénovat. V aktuální epidemiologické situaci v Česku je jeho individuální venkovní sport ideální. "Určitě nebudu porušovat žádná nastavená opatření, prostě si budeme muset poradit i ve ztížených podmínkách. Výhodou je ale to, že se kajakář na vodě s ostatními lidmi zase tolik nepotkává. Pádlovat tedy můžu bez omezení, a navíc budu příští rok na vrcholu svých sil," uvedl v tiskové zprávě.

Do přípravy se vrhl se stejným odhodláním jako loni. Letos na jaře trénoval na soustředění v USA čtyřikrát denně, aby zabojoval o olympijské zlato. Pak ale hry v Tokiu musely být kvůli koronaviru odloženy. "Měl jsem životní formu, cítil jsem se v tréninku fantasticky, jezdil jsem opravdu špičkové časy. Navíc v podmínkách, které určitě nebyly ideální, takže jsem cítil, že mám ještě na lepší časy. Odložení olympiády mě i s odstupem času pořád trochu mrzí, ale když vidím, co se děje okolo, tak si říkám, že je zdraví nejdůležitější," prohlásil Dostál.

Svěřenec Karla Leštiny chce být na vrcholu sil příští rok, kdy mu v době olympijských soutěží bude 28 let. Je připraven na ještě drsnější tréninky. "Všichni teď řeší problémy, ať už větší nebo menší. Rád bych ostatní motivoval k tomu, abychom všechno společně překonali a pokračovali na cestě za úspěchem. Stejně tak jako já," doplnil.

Fanouškům ve videu nastínil, jak prožívá hlavní závody, v nichž má celoroční dřinu proměnit v úspěch. Popisuje své rituály, bublinu, do které se uzavírá, i tlak, který na sebe nejvíce klade on sám. Za rok v Tokiu to nebude jinak. "Světové tituly už mám, ale nejvíc je olympijské zlato. Nezastavím se, dokud ho nezískám," dodal.