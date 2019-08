Dostál se Šloufem rozjížďku na MS zvládli větru a vlnám navzdory

Szeged (Maďarsko) - Deblkajak Josef Dostál, Radek Šlouf zvládl rozjížďku na mistrovství světa, i když se potýkal s nepříjemným větrem a vlnami. V maďarském Szegedu dnes zesílil vítr do zad, což české posádce s více než metrákovým háčkem Dostálem nesedí. Protivítr by pro ně byl výhodnější.

"Trochu nás to topí, ale s tím se nedá nic dělat. Budeme si přát, aby ty podmínky byly lepší na další závody," řekl novinářům Šlouf. "Jak jsem těžkej, tak se nám v rychlé jízdě špička sice zvedne, ale ne natolik, aby byla schopná správně prorážet vlny. Kdyby byl 'proťák', tak v tom umím jezdit určitě líp. Radek je schovaný za mnou, ten by ho vůbec nepocítil. Myslím si, že by nám to svědčilo víc," doplnil Dostál.

Předvedený výkon v rozjížďce je ale potěšil. "Mně se to líbilo. Bylo určitě cítit, že je tam víc energie než v tréninkách. Vyladěnou formu máme dobře, souhra je taky solidní," pochvaloval si Šlouf.

Očekávali, že Australané Jordan Wood a Riley Fitzsimmons vyrazí po startu rychle vpřed. "Australané každý závod začínají hodně rychle a třeba pak tuhnou a zpomalují, ale dneska vydrželi až do cíle. V jednu chvíli jsme je stahovali, ale oni to z té první pozice kontrolovali," řekl Šlouf.

Pro české reprezentanty bylo důležité, že uhájili druhou příčku. "Chtěli jsme dojet druzí, abychom měli snad lepší semifinále. Samozřejmě je lepší postupovat z předních míst, protože pak máte míň těch rychlejších. Norové jsou, jak říká Radek, větroplachťáci, těm tyhle podmínky sedí," řekl Dostál.

I když byl v cíli mezi Čechy a Nory minimální rozdíl šesti setin, Dostál si byl druhou pozicí Čechů hned jistý. "Trochu jsem se bál, že posledních 200 metrů před nás půjdou. Nicméně průběh trati byl dobrý, že jsme jeli rozvážně, nic přepáleného, a to pak v cíli dalo to, že jsme mohli přidat, i když jsme občas trochu chytali stabilitu v těch vlnách," popisoval.

Příliš sil na odpolední semifinále singlu na kilometru neušetřil. "Ale budu to brát jako dobré rozjetí. Teď se půjdeme dostatečně vypádlovat na singly, po obědě půjdeme na hotel, tam se pořádně prospím," plánoval. Při odpolední rozjížďce před semifinále mu Šlouf bude dělat sparingpartnera, aby se vyjel z dnešního závodu a připravil na sobotní semifinále.