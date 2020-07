Dostál se Šloufem dojeli druzí, kanoista Fuksa kraluje dál

Račice (Litoměřicko) - Kajakář Josef Dostál na mistrovství republiky v rychlostní kanoistice v Račicích druhý titul nepřidal. V deblkajaku s Radkem Šloufem prohráli ve finále na kilometrové trati velmi těsně s dvojicí Jakub Špicar, Daniel Havel. Naopak kanoista Martin Fuksa byl suverénní i na C2 s bratrem Petrem.

Dramatický závod deblkajaků rozhodlo pouhých 54 tisícin sekundy, o které byla dříve v cíli loď s Havlem a Špicarem. Vítěz kilometru na K1 Dostál má v Račicích před sebou ještě tři starty.

To Fuksa může dál útočit na plný počet sedmi zlatých medailí. Ve čtvrtek vyhrál individuální kilometr, dnes na této trati sourozenecká deblkanoe předčila stříbrné Tomáše Jandu s Jakubem Březinou bezmála o čtyři sekundy. Do neděle Fuksu čekají ještě závody v C1 na 500 a 200 metrů, další dvě tratě s bratrem na deblu a společně usednou i do čtyřkanoe.