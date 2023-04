Dostál pustil v NHL dva góly z 32 střel, Chytil připravil jednu branku

Utkání NHL NY Rangers - Tampa Bay, 5. dubna 2023. Zprava brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers a Brayden Point z Tampy Bay Lightning.

Utkání NHL NY Rangers - Tampa Bay, 5. dubna 2023. Zprava brankář Igor Šesťorkin z New York Rangers a Brayden Point z Tampy Bay Lightning. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Lukáš Dostál chytil 30 z 32 střel a nepřekonali jej Connor McDavid ani Leon Draisaitl, přesto neodvrátil v NHL prohru hokejistů Anaheimu 1:3 s Edmontonem. Filip Chytil přispěl jednou přihrávkou k vítězství New Yorku Rangers 6:3 nad Tampou Bay.

Dostál držel čisté konto téměř polovinu zápasu, než jej z předbrankového prostoru překonali během tří minut Klim Kostin a Nick Bjugstad. Anaheim snížil na začátku třetí třetiny, trefil se Troy Terry, ale při hře bez gólmana zpečetil Zach Hyman šestou výhru Edmontonu v řadě.

Dostál chytal při nemoci Johna Gibsona ve druhém utkání za sebou. Za bezgólového stavu zneškodnil betonem na konci první třetiny brejk dva na jednoho, který zakončil Darnell Nurse.

"Dostál nás podržel, předvedl několik dobrých zákroků. Taky jsme se snažili nedat jim moc času a prostoru v našem pásmu. Hráli jsme dobře," zhodnotil trenér Anaheimu Dallas Eakins. Jeho svěřenci nezískali ani bod v devátém zápase v řadě. "Chceme udržet vysokou pracovní morálku a jsem rád, že si nevpouštíme negativitu do kabiny. Pokud budeme v tomhle pokračovat a budeme bojovat jeden za druhého, tak nás čeká dobrý závěr sezony," dodal.

Dostál si přesto připsal prohru ve čtvrtém startu za sebou. Dílčím úspěchem ale je, že na něj nevyzráli dva nejproduktivnější hráči soutěže. McDavid získal v utkání jen bod za asistenci u poslední branky, Draisaitl vyšel naprázdno.

Asistenci u posledního gólu si připsal i Ryan Nugent-Hopkins a po McDavidovi a Draisaitlovi je třetím hráčem Oilers, který v této sezoně překonal stobodovou hranici. Naposledy zdolali tuto metu alespoň tři hokejisté ze stejného týmu v sezoně 1995/96. Tehdy se o to zasloužili útočníci Pittsburghu Mario Lemieux, Jaromír Jágr a Ron Francis.

Rangers vedli v jedenácté minutě 3:0, přičemž druhý gól připravil Chytil. Český útočník zajel s pukem do pásma a přihrál jej doprava na Kaapa Kakka, který se prosadil střelou ke vzdálenější tyči. Tampa Bay i díky brance a asistenci Alexe Killorna snížila na 2:3 a 3:4, ale větší drama domácí nepřipustili. Hlavními strůjci výhry byli Tyler Motte a Chris Kreider, oba vstřelili shodně dva góly.

"Hráli jsme přímočarý a fyzicky náročný hokej. Dohrávali jsme souboje a vyhrávali je, dobře jsme pracovali s pukem. To vše byla většinu zápasu naše silná stránka," uvedl Kreider. "Většinu gólů jsme taky vstřelili tím, že jsme šli důrazně do branky," podotkl. Rozhodčí v zápase rozdali sedmdesát trestných minut, většinu za čtyři rvačky. Chytil si připsal asistenci ve třetím utkání v řadě.

Calgary zvítězilo ve Winnipegu 3:1. Domácí dostal sice Kyle Connor ve 12. minutě do vedení, ale ve druhé třetině vyrovnal Andrew Mangiapane a ve třetí završili obrat Walker Duehr s Nikitou Zadorovem. Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen Jacob Markström, který zastavil 34 střel.

Oba kanadské kluby bojují v Západní konferenci o poslední místo do play off a nyní mají stejně bodů. V lepší pozici jsou ale stále i přes prohru osmí Jets, protože jim chybí odehrát do konce základní části ještě čtyři zápasy. Flames, kteří jsou devátí, zbývají už jen tři duely.

"Všichni jsme věděli, že tohle je zápas, který musíme vyhrát, a podali jsme skvělý týmový výkon. Pořád jsem ale naštvaný, že jsme (o den dříve) prohráli s Chicagem. Myslím si, že i proto jsme do zápasu šli s většími emocemi než obvykle," prohlásil Markström, jemuž kryl záda Daniel Vladař. Na druhé straně plnil roli náhradního brankáře David Rittich.

Výsledky NHL

NY Rangers - Tampa Bay 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Branky: 7. a 52. Kreider, 11. a 28. Motte, 8. Kakko (Chytil), 54. Panarin - 11. Killorn, 28. Raddysh, 32. Hagel. Střely na branku: 37:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Motte, 2. Kreider, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).

Winnipeg - Calgary 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Connor - 27. Mangiapane, 45. Duehr, 51. Zadorov. Střely na branku: 35:35. Diváci: 14.077. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Zadorov (oba Calgary), 3. Connor (Winnipeg).

Anaheim - Edmonton 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 45. Terry - 30. Kostin, 33. Bjugstad, 59. Hyman. Střely na branku: 28:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:47 minuty, inkasoval dvě branky z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 93,8 procenta. Diváci: 16.018. Hvězdy zápasu: 1. Kostin (Edmonton), 2. Terry (Anaheim), 3. Campbell (Edmonton).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Boston 77 60 5 12 286:166 125 2. x-Toronto 77 46 10 21 262:213 102 3. x-Tampa Bay 78 45 6 27 270:237 96 4. Florida 78 40 7 31 274:261 87 5. Buffalo 76 37 7 32 271:278 81 6. Ottawa 78 37 7 34 246:254 81 7. Detroit 77 35 9 33 231:252 79 8. Montreal 78 30 6 42 219:289 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 77 50 9 18 251:198 109 2. x-New Jersey 78 49 8 21 271:217 106 3. x-NY Rangers 78 46 11 21 267:210 103 4. NY Islanders 78 39 9 30 227:214 87 5. Pittsburgh 78 38 10 30 249:254 86 6. Washington 77 34 9 34 240:243 77 7. Philadelphia 77 29 13 35 209:257 71 8. Columbus 77 24 8 45 205:307 56

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Colorado 76 46 6 24 256:210 98 2. x-Dallas 77 42 14 21 267:213 98 3. x-Minnesota 77 44 10 23 232:209 98 4. Winnipeg 78 43 3 32 234:218 89 5. Nashville 77 39 8 30 216:227 86 6. St. Louis 78 36 7 35 255:288 79 7. Arizona 78 27 13 38 216:282 67 8. Chicago 77 25 6 46 190:280 56

Pacifická divize:

1. x-Vegas 78 48 8 22 259:223 104 2. x-Edmonton 79 47 9 23 312:256 103 3. x-Los Angeles 78 45 10 23 267:245 100 4. Seattle 77 43 8 26 272:243 94 5. Calgary 79 37 15 27 253:245 89 6. Vancouver 77 34 7 36 262:287 75 7. San Jose 77 22 16 39 226:295 60 8. Anaheim 78 23 10 45 196:320 56

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.