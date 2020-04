Dostál po skvělé sezoně: Ilvesu jsem za tuhle šanci hrozně vděčný

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Brankář Lukáš Dostál z České republiky po skončení zápasu.

Ilustrační foto - Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: ČR - Rusko, 26. prosince 2019 v Ostravě. Brankář Lukáš Dostál z České republiky po skončení zápasu. ČTK/Ožana Jaroslav

Tampere (Finsko)/Praha - Lukáš Dostál loni podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Anaheimem, ale ukázalo se jako skvělé společné rozhodnutí, že český brankář bude zatím pokračovat v kariéře v dresu Ilvesu Tampere. Devatenáctiletý talent pomohl finskému klubu skvělými výkony ke čtvrtému místu a tím také do Ligy mistrů. Sám navíc posbíral i individuální pocty - v předchozích dnech byl nejprve vyhlášen nejlepším brankářem finské ligy, následně byl zařazen i do All Star týmu.

"Mohu potvrdit, že šlo o moc dobré rozhodnutí. S vedením Ducks jsme to probírali a chtěli, abych pokračoval v Ilvesu, kde jsem dochytal tu předchozí sezonu. Klub měl také zájem a Anaheim byl za tu možnost jen a jen rád. Měl navíc obsazená místa na farmě i v ECHL, takže to vyšlo po všech stránkách dobře. Ilvesu jsem strašně zavázaný a vděčný za tuhle šanci. Takovéhle vazby jsou navíc vždy fajn, a to nejen v hokeji," řekl Dostál v rozhovoru s ČTK.

Odchovanec Komety Brno Dostál nastoupil v předčasně ukončené sezoně kvůli pandemii koronaviru za Ilves ve 43 zápasech a vychytal 27 výher, nejvíce v lize. Udržel skvělý průměr 1,78 obdrženého gólu na zápas a měl úspěšnost zákroků 92,76 procenta. Třikrát uhájil čisté konto. I přesto ho ocenění překvapila. Tradiční cenu Urpa Ylönena pro nejlepšího gólmana soutěže získal jako první cizinec od vítěze Stanley Cupu s Bostonem Tima Thomase, jemuž se totéž povedlo před 22 lety.

"Jsem pořád ve Finsku. Dozvěděl jsem se to na svém telefonu, když mě označila Liiga. V první řadě jsem tak úplně nevěděl, co mám dělat, ale jakmile jsem to trochu vstřebal, tak jsem si říkal, že je to super. Beru to jako úspěch a vážím si toho," uvedl Dostál. Ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. "Hned jsem to řekl rodině, pak přišly gratulace od klubu a také z Anaheimu, od kamarádů, docela dost toho bylo."

Mrzet ho může jen to, že se sezona nedohrála. "Bohužel, tak to je... Měli jsme soutěž výborně rozjetou, byli jsme v šestce a skončili čtvrtí, díky tomu je Ilves také v Champions League, což je důležitý krok, klub se může zviditelnit. Alespoň, že jsme takřka dokončili tu základní část. Odchytal jsem 43 zápasů, což je velice slušná porce. Je to ale škoda, ty cíle byly určitě vysoko," litoval Dostál.

Skvělé statistiky bere jako další postupný krok vzhůru v kariéře. "Ta má zatím přirozený vývoj. Snažím se naplno pracovat a dávat tomu týmu vždy maximum. Před sezonou jsem nic neměnil, jen jsem zase tvrdě makal. Do klubu se vrátil po delší době Ville Kolppanen. Věděl jsem, že to bude konkurence, a chtěl jsem roli jedničky uhájit, ale bylo to naprosto fér a otevřené. S tím, že kdo čapne šanci za pačesy, tak bude chytat. A mně se podařilo navázat na tu minulou sezonu," líčil Dostál.

Hokej i život ve Finsku bere jako ideální průpravu pro působení v zámoří. "Furt někdo stínil, abych neviděl, hraje se s velkým důrazem do brány, hráči skvěle bruslí, ale zároveň jsou velmi kreativní. Pro mě byla super i ta část mimo led, že jsem tady byl sám, nebyl vázaný na rodiče a musel se o sebe postarat," konstatoval Dostál.

Ilves hraje v hale, kde se před rokem a půl představila při Euro Hockey Tour i reprezentace. "Je to sice skoro 60 let stará hala, ale vše je tam zrekonstruované. Má to něco do sebe, protože ta hala má svého ducha. A já se tam cítil výborně."

Co bude v dalším ročníku, zatím neví. "Upřímně vůbec netuším, protože NHL je zastavená a oni sami neví, co bude, což momentálně neví asi nikdo. Sezona je pořád v chodu, Anaheim je v kontaktu hlavně s hráči současného týmu, do toho se blíží draft... Co jsem se bavil s dalšíma klukama, co by mohli také jít za moře, je to všude stejné," řekl Dostál.

V Tampere velké změny při opatřeních kvůli pandemii nezaznamenal. "Dnes vláda vydala prohlášení, že se zavírají restaurace, roušky zatím nejsou nařízené, obchody se dezinfikují. Celkově je to ale podobné jako za normálních okolností, protože člověk tady na ulicích ani tak nikoho moc nepotkává," pousmál se Dostál.

Denní režim je pro něho podobný jako v sezoně. "Občas playstation, také hodně rád čtu, zavolám domů, musím se i přiznat, že jsem perfekcionista, takže taky hodně uklízím. Ten režim je podobný jako v sezoně, jen místo ledu mám cvičení doma," popsal Dostál.

Domů do Česka zatím nespěchá. "Teď by návrat znamenal karanténu, což se mi moc nechce. Až to půjde, tak určitě vyrazím zpátky za rodinou. Ještě bych měl mít asi trochu volno, ale od kondičního trenéra Ducks mám nějaké cviky s vlastní vahou a udržuju se tak v tempu. Není to jednoduché, ale i tak je to příjemná změna. V pondělí budu mluvit tady s trenérem brankářů Markusem Korhonenem, asi se budu na novou sezonu připravovat přes léto ve Finsku," nastínil Dostál.