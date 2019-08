Dostál nevidí důvod měnit pro OH úspěšnou posádku se Šloufem

Praha - Pokud se nestane nic nepředvídaného, nejlepší český kajakář Josef Dostál nevidí důvod měnit pro olympijské hry úspěšnou posádku s Radkem Šloufem, která o víkendu na mistrovství světa v Szegedu čtvrtým místem vyjela pro Česko olympijské místenky na deblkajaku. Zadák Šlouf se chce individuálně zrychlit, aby byl deblkajak rychlejší.

Vicemistr světa na kilometru ze Szegedu Dostál je jasnou českou kajakářskou jedničkou, spolehlivě sbírá medaile z velkých akcí a jeho místo v lodi je neotřesitelné. Teoreticky může dojít k výměně Šloufa za někoho jiného, ale Dostál chce pokračovat v jejich úspěšné spolupráci. Pokud se tedy Šlouf nezraní nebo neonemocní, což by výrazně snížilo jeho výkonnost.

"Nechci tvrdit, že Radek je přes všechny mrtvoly jediná možnost, ale když na tom bude tak, jak je, bylo by hloupé rozhodnutí měnit velmi úspěšnou posádku z mistrovství světa, která měla velmi blízko k medaili. Až kdyby se Radek zpomalil třeba o 15 vteřin, byl nemocný nebo zraněný, tak musíme přemýšlet. To samé u mě," řekl dnes Dostál novinářům.

Spolupráce jim svědčí. "Já už jsem v deblkajaku seděl se spoustou lidí, i když se to nezdá. Nejlepší sehranost byla a nejlíp mi to jelo s Radkem," pochvaloval si Dostál. A jeho parťák má jasno, jak by mohli společně ještě zrychlit. "Myslím, že cesta je zlepšit mou individuální výkonnost. Na ten kilometr jsem sám po dlouhé době cítil, že jdu nahoru, že mi to jde na tom singlu. Ty super borci jezdí 3:27 a tomu se zatím nepřibližuju. Už to ale není tak daleko. Myslím, že na to mám se tam dostat," řekl.

Dostálovi se v neděli rozplynul sen o boji o tři olympijské medaile v Tokiu. Čtyřkajak se totiž na olympiádu z deváté příčky ve finále nekvalifikoval, postup mu unikl o dvě místa. "Mrzí nás to. Nejenom kvůli nám, ale i kvůli těm klukům, kteří to na mistrovství světa jeli. Jsou to super čtyři kluci. To, že byli kousíček od postupu na olympiádu, to nás dost zasáhlo. Všichni jim to přáli. Kluci jeli krásný závod, bohužel to nestačilo," litoval Dostál.

Medaili sice na mistrovství světa vybojoval jen Dostál na singlu, ale i Šlouf si na dnešní tiskovou konferenci přinesl odměnu z MS. Dostal ji od kolegy z reprezentačního týmu Ivana Procházky, s kterým vyrůstal v Plzni. "Za celou kariéru jsme se potkali na závodech jen dvakrát, tak jsme si řekli, že si teď uděláme plzeňskou pohodu. Měl tričko s Arnoldem Schwarzeneggerem, které se mi strašně líbilo. Arnold byl můj idol. Pak řekl, že když ta místa vyjedeme, tak mi dá tohle triko. A opravdu hned po závodě s ním v zázemí na mě čekal. Hned jsem na sociální sítě dával, že mi to sluší asi víc než medaile," vyprávěl Šlouf, hrdě oblečený právě do darovaného trika.

Za dva týdny jedou společně na předolympijský testovací závod do Tokia. Do té doby budou ale spíše odpočívat než trénovat. "Vůbec není důležité, jak na té předolympijské regatě zajedeme. Jde o to, abychom si vyzkoušeli prostředí, měli nějakou představu. Abychom věděli co a jak a nebyli z toho vyplesklí," dodal Dostál.