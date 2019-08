Dostál má větší chuť do kilometru, potěšil ho čas v rozjížďce

Szeged (Maďarsko) - Kajakář Josef Dostál má bez pětistovky, kterou letos na mistrovství světa vynechává kvůli deblkajaku, větší chuť do olympijského kilometru. Do šampionátu v Szegedu dnes vstoupil suverénním vítězstvím v rozjížďce. Vyzkoušel si rychlý úvod a potěšil ho dobrý čas, kterého navzdory kontrolovanému závěru dosáhl.

Na pětistovce by obhajoval titul, ale v této sezoně dostal přednost boj o olympiádu na singlu i na deblu s Radkem Šloufem. Dostál si od absence pětistovky sliboval, že bude víc nabuzený na kilometr, a potvrdilo se to. "Je to opravdu znát. Ten deblkajak je takové příjemné zpestření, kdybych teď jel pětistovku, bylo by to fakt husté. Asi by tam byla další medaile, ale ty naše cíle jsou větší, olympijské hry," vykládal českým novinářům.

Věděl, že v rozjížďce musí jet rychle, aby dostal dobré semifinále. "Čas, který jsem jel, byl 3:26,78, je na mě velmi rychlý. Ale nutno říct, že jsem závod v posledních 150 metrech kontroloval, ve finále by ten průběh byl jiný. Finiš by nebyl takhle zabalený," řekl. V rozjížďkách to byl druhý nejlepší výkon, jen domácí Maďar Bálint Kopasz byl o 67 setin sekundy rychlejší.

Obhájce bronzu na kilometru Dostál si otestoval i rychlý úvod, ke kterému ho nabádá trenér Karel Leština. "Zkoušel jsem, co s trenérem praktikujeme. První dvěstěpadesátku pod 50 sekund, dneska to bylo asi hluboko pod. Pak když jsem věděl, že mám půl lodi náskok, tak jsem si to kontroloval. Srb na jedničce začal trochu zlobit 300 metrů před cílem, tam jsem to trochu zvedl, ale pak už to bylo kontrolované," popisoval šestadvacetiletý český reprezentant, který prvních 250 metrů zajel za 47,99 sekundy.

Rychlý čas mu ukázal, že si na vrchol sezony přivezl dobrou formu. "Ale je to ukazatel i toho, že podmínky jsou velmi rychlé. Fouká dobrý vítr do zad, který zase tolik nežene," doplnil.

Obří tribuny u olympijského centra v Szegedu jsou zatím jen spoře zaplněné, ale i tak jsou na vodě slyšet bubny. "To je typická maďarská věc. Až tu budou plné tribuny, bude to masakr," dodal Dostál.