Dostál i bratři Fuksové postoupili do olympijského semifinále

Praha - Kajakář Josef Dostál i deblkanoisté Petr a Martin Fuksové si na olympijských hrách v Tokiu zajistili postup do úterních semifinálových bojů. Dostál, který na kanálu Sea Forest Waterway obhajuje stříbrnou medaili z Ria de Janeiro, prošel na kilometru do semifinále hladce po vítězství v úvodní rozjížďce přímo. Bratři Fuksové museli absolvovat i čtvrtfinále.

Osmadvacetiletý Dostál s předstihem vyhlásil útok na zlato, které mu jako jediné ve sbírce úspěchů chybí. Čtyřnásobný světový šampion byl v první polovině trati třetí, pak ale bez větších problémů předjel Australana Thomase Greena i Artuura Peterse z Belgie, postoupil do semifinále a nemusel tak absolvovat čtvrtfinále. Druhého Greena porazil Dostál o 2,15 sekundy.

"Jelo se dobře. Byl jsem favorit rozjížďky. Věděl jsem, že jak Australan, tak Artuur Peters jsou dobří v protivětru, který foukal celou dobu, ale věděl jsem, že budou 'chcípat' do finiše. Tak jsem se držel za nimi a jel jsem celkem klidnou jízdu," řekl Dostál. "Kolem 750 metrů jsem našel dobrý záběr a dostal se přes ně. Oni bojovali na krev o druhé postupové místo. Když jsem věděl, že mám náskok a jeden vzdal, tak jsem si zpomalil taky a nakonec z toho byl celkem pěkný čas," dodal dvojnásobný bronzový olympijský medailista na čtyřkajaku.

Mezi dvojici přímých postupujících se naopak nedostali Fuksové, kteří při svém prvním startu v Tokiu dojeli třetí. Bratrská dvojice, která společně startuje na deblkanoi na OH poprvé, byla v první části závodu pátá, poté se posunula vpřed, na přímý postup ale nedosáhla. Čeští reprezentanti sice zkusili zaútočit na druhé Cayetana Garcíu a Pabla Martíneze ze Španělska, ti ale jejich útok odrazili a Češi pak viditelně šetřili síly na dnešní druhý start. "První jízda byla na rozjetí, abychom věděli, co očekávat," potvrdil Petr Fuksa. Vyhráli suverénní Němci Sebastian Brendel a Tim Hecker.

Ve čtvrtfinále, ke kterému nastoupili o dvě hodiny později, již čeští kanoisté postup vybojovali. "Nejeli jsme na maximum, spíše jsme koukali, jak na tom jsme," řekl Petr Fuksa. "Hlídali jsme si, abychom jeli mezi třemi," uvedl zkušenější Martin Fuksa.

Mezi postupovou trojicí se drželi od začátku, dlouho jeli druzí, poté je sice na chvilku předstihla kanadská dvojice Roland Varga a Connor Fitzpatrick, ale Češi opět zabrali a vybojovali si výhodnější nasazení pro semifinále. Vyhráli Poláci Wiktor Glazunow a Tomasz Barniak.

V semifinále projdou vždy čtyři z pěti lodí do finále. "Tam bude alfa a omega podat nejlepší výkon. Musíme dobře zregenerovat, a pak to nabombit, jak nejlépe umíme. Bude to boj, ale jsme ready," řekl Martin Fuksa. O postup se nejspíše utkají s Kanaďany Rolandem Vargou a Connorem Fitzpatrickem, které porazili v semifinále. "Budeme se to snažit zopakovat," dodal Martin Fuksa.

Výsledky rychlostní kanoistiky na OH v Tokiu

(jízdy s českou účastí:

Muži - rozjížďky:

1000 m:

C2: 1. Brendel, Hecker (Něm.) 3:42,774, ...3. M. Fuksa, P. Fuksa (ČR) -10,282.

K1: 1. Dostál (ČR) 3:37,342.

Čtvrtfinále:

C2: 1. Glazunow, Barniak (Pol.) 3:49,770, 2. M. Fuksa, P. Fuksa -0,865.