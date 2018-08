Montemor-O-Velho (Portugalsko) - Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa po rozjížďce vyhrál i semifinále pětistovky, ale v cíli byl naštvaný, protože kvůli nasazení do drah pro odpolední finále chtěl skončit druhý. V odpoledním finálovém programu se představí také deblkanoe Filip Dvořák, Tomáš Janda, která závodí na olympijském kilometru. Na neolympijském kilometru postoupila do finále kajakářka Anna Kožíšková. Finále na téže distanci naopak nepojede deblkajak Jakub Špicar a Daniel Havel, obhájci bronzových medailí z loňského MS v Račicích.

Úřadující mistr světa Dostál taktizoval a jel na druhou příčku, která by ho poslala do výhodnější krajní dráhy. Cílem ale nakonec projel o dvě setiny dříve než Portugalec Joao Ribeiro, takže bude mít šestou dráhu. "Do prčic, to se nepovedlo," pronesl, když se od novinářů v cíli dozvěděl, že nechtěně vyhrál.

Dvořák s Jandou postupovou třetí pozici uhájili o 13 setin před Brazilci Erlonem Silvou a Maicem Santosem. "Jsem rád, že jsme to s Filipem ubojovali, protože nám to v posledních závodech těsně nevyšlo," řekl Janda. Dvořák připomněl, že v součtu s loňskem jeli podobně těsně o finále A počtvrté, ale poprvé úspěšně. "Já asi 300 metrů před cílem myslel, že to máme relativně pod kontrolou a zvládneme jet i na druhé místo, které by znamenalo vzhledem k převládajícímu odpolednímu větru lepší finálovou dráhu. Ale ke konci, když se začaly lodě hnát ze všech stran, tak jsem měl záblesky z minulých závodů a v cíli si říkal, že to snad nebude zase to čtvrté místo," doplnil.

Třetí místo je poslalo pro finále do deváté dráhy, která je při obvyklém odpoledním větru nevýhodná. "Když bude větrno, každá předjetá loď pro nás bude úspěch," poznamenal Dvořák.

Třetí dojela v semifinále také Kožíšková, která měla na rozdíl od deblkanoe před čtvrtou Švédkou Julií Lagerstamovou výrazný náskok. Naopak ztratila jen zhruba půl sekundy na vítěznou Finku Nettu Malinenovou.

Špicar s Havlem byli v semifinále pátí, od postupového třetího místa je dělila sekunda. Stejně jako na červnovém mistrovství Evropy se tak boj o medaile odehraje bez nich. Špicarovi s Havlem k úspěchu na světovém šampionátu nepomohl ani odchod ze čtyřkajaku po ME, který jim dal prostor koncentrovat se pouze na deblkajak.

Světový šampionát, kde chtěli útočit minimálně na umístění v první šestce, pro ně skončil zklamáním. "Ambice jsme určitě měli větší a upřímně ani moc nevíme, kde se stala chyba," řekl Havel. Závod mohla ovlivnit Špicarova momentální indispozice. "Bohužel mě chytila křeč do pravé ruky a musel jsem si tak 400 metrů do cíle zhruba každý desátý záběr tu ruku posouvat. Nemyslím si, že by nás to nějak moc ovlivnilo, ale určitě to nepomohlo," prozradil háček české posádky.

V průběhu semifinále se sice Špicar s Havlem pohybovali na čtvrté příčce v kontaktu s postupovou třetí pozicí, ale v závěru na soupeře nestačili. "Věřil jsem, že to tam dotáhneme a dofinišujeme, ale bohužel právě Kubu asi trochu ovlivnila ta křeč a síla do finiše nebyla taková, jaká by měla být," dodal Havel.