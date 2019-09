Dospělí si budou hradit rovnátka i s prací, ostatní zaplatí méně

Praha - Zdraví dospělí si nově budou hradit fixní rovnátka celá sami, dosud jim zdravotní pojišťovna hradila práci zubaře. Více peněz pojišťovny zaplatí za nejzákladnější zubní protézy a další stomatologické výrobky, navíc bude možné si doplatit na lepší výrobek jen rozdíl cen. Počítá s tím novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou projednává Sněmovna. Meziročně půjde příští rok do zubní péče o 230 milionů korun víc, úhradová vyhláška počítá s novými výkony a vyšší úhradou pro ordinace, které přijímají nové pacienty.

"Novela učiní pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy, vrozené nebo systémové vady, dostupnější a rozšíří úhradu na jiné než základní zubní náhrady," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Méně by tak měli zaplatit děti, senioři nebo vážné případy, dospělí nad 22 let, kteří mají jen estetické vady, si tak naopak připlatí zaplatí víc.

U fixních rovnátek dosud pojišťovny hradily jen práci lékaře, nikoliv materiál. U vážných případů bude hrazeno oboje i dospělým. U dětí a mladých do 22 let s vážnou vadou pojišťovny budou hradit celou cenu, u méně závažných jen práci jako dosud. Za materiál zaplatí lékaři ale o několik stovek víc. Snímatelná rovnátka budou u vážných vad zdarma, do 22 let pacienta pojišťovna zaplatí lékaři práci a část materiálu. Ostatní pacienti si uhradí celou cenu.

"Léčba ortodontických vad je efektivnější v dětském věku, kdy může přinést skutečné zlepšení zdravotního stavu, nikoliv pouze kosmetický efekt," uvedl prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Rozléčení pacienti budou mít péči hrazenou podle stávajících podmínek. Rovnátka stojí obvykle několik desítek tisíc korun až 100.000 korun. Cena práce se liší podle počtu návštěv, za jednu pojišťovna hradila řádově stovky.

Více dostupné by podle ministerstva měly být zubní protézy. Bude také možné si legálně připlatit na lepší jen dorovnáním rozdílu. Podobně bude možné si připlatit na korunky a částečné náhrady nebo modernější materiály. Hradí je ale méně často, protože mají delší trvanlivost. Plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění bude péče těm, kteří mají vážné zdravotní vady.