Dosavadní jednání na summitu G7 jsou velmi dobrá, napsal Trump

Biarritz (Francie) - Dosavadní jednání na summitu skupiny vyspělých světových ekonomik G7 v jihofrancouzském Biarritzu byla velmi dobrá. Na twitteru to dnes napsal americký prezident Donald Trump. Zároveň kritizoval "falešná a nechutná" média, která podle něj před vrcholnou schůzkou nepravdivě informovala o napětí ve vztazích sedmi zemí skupiny.

"Než jsem přijel do Francie, říkaly falešné a nechutné zprávy, že vztahy se šesti ostatními zeměmi v G7 jsou velmi napjaté a že dva dny jednání budou katastrofou," napsal ráno na twitteru Trump. "No, máme velmi dobré schůzky, lídři spolu vychází velmi dobře a naší zemi se hospodářsky vede skvěle," doplnil šéf Bílého domu.

Podle něj některá média nepravdivě informují proto, aby mu znesnadnila vítězství v příštích prezidentských volbách v roce 2020. Cílem novinářů je podle něj rovněž způsobit hospodářskou recesi.

Za média šířící falešné zprávy, takzvané fake news, Trump označuje ta média, která o něm píší kriticky, připomněla agentura DPA. Zaměřuje se například na zpravodajské televize CNN, NBC a ABC či listy The New York Times a The Washington Post. Novináře kritizovaných médií už několikrát označil za nepřátele lidu.

Trump se v sobotu po příletu do Biarritzu setkal nejprve s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, později povečeřel s představiteli všech států skupiny G7. Na twitteru poté napsal, že Francie a Macron zatím odvedli skvělou práci. Summit v Biarritzu bude pokračovat až do pondělí.