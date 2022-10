Dortmund přivítá v LM Haalandův Manchester City, postup může stvrdit pět klubů

Praha - Dalších pět klubů si může v úterním programu 5. kola fotbalové Ligy mistrů zajistit postup ze skupiny do vyřazovací části. Dortmund přivítá Manchester City, v jehož dresu se na hřišti svého bývalého klubu poprvé od letního přestupu představí kanonýr Erling Haaland. Ve vyrovnané skupině E může slavit vítěz duelu Salcburk - Chelsea. Ve skupině F se Lipsko pokusí překvapit obhájce triumfu Real Madrid a ve skupině H mohou stvrdit postup Paris St. Germain a Benfica Lisabon.

Účast v jarní fázi milionářské soutěže si zatím zajistilo pět klubů - Neapol, Bruggy, Manchester City, Real Madrid a Bayern Mnichov.

Skvěle nakročeno má i Dortmund, který má před Sevillou a Kodaní pětibodový náskok. V případě výhry nad "Citizens" by dokonce mohl úterního soupeře v tabulce dorovnat a pomýšlet i na prvenství ve skupině. Borussia se naladila sobotním triumfem 5:0 nad Stuttgartem.

"Nechceme se uspokojit jednou výhrou, potřebujeme se zase chytit vítěznou sérií. Vysoká výhra nám dodá sebevědomí, ale nemá smysl ji přeceňovat. V úterý budeme muset podat ještě lepší výkon, abychom uspěli," uvedl kouč Edin Terzič. Borussia bude spoléhat na vyprodaný Signal Iduna Park, ve kterém prohrála v Lize mistrů jen dvě z posledních 14 utkání.

První vzájemný duel v Manchesteru rozhodl v závěru Haaland, který strávil v Dortmundu před letním přestupem dva a půl roku. Norský kanonýr se dvakrát trefil i v sobotu proti Brightonu (3:1) a pokračuje ve famózním vstupu do sezony. V 15 soutěžních zápasech dal 22 branek.

"Moje angličtina není dost dobrá na to, abych popsal, jakým způsobem nyní hraje. Je neuvěřitelný," řekl trenér "Citizens" Pep Guardiola. Angličtí šampioni už mají postup zajištěný, je tak možné, že Haaland začne stejně jako minulé kolo v Kodani pouze na lavičce.

Změny v sestavě naznačil i kouč Chelsea Graham Potter, jehož svěřenci mají v nohách vypjatý ligový souboj s Manchesterem United (1:1). "Hráči předvedli úžasné nasazení, všichni se vydali ze všech sil. Máme náročný program, musíme se dát rychle dohromady. A případně zvážit i změny v sestavě," uvedl anglický kouč, jenž začal své angažmá v polovině září domácí remízou právě se Salcburkem.

Pouze "Blues" by si výhrou zajistili play off, rakouský celek by musel v případě tříbodového zisku spoléhat na remízu Dinama Záhřeb s AC Milán. Oba týmy ztrácejí na vedoucí Chelsea jen tři body, druhý Salcburk je na tom o dva body lépe.

"V Londýně jsme hráli trochu bojácně, s míčem jsme si nedovolili tolik. Chceme hrát svou hru i proti největším týmům světa. V úterý to bude skvělá bitva," řekl trenér Salcburku Matthias Jaissle. Jeho tým neprohrál v evropských pohárech na svém hřišti sedm utkání v řadě.

Ve skupině H je po čtyřech kolech situace vyjasněná: jakýkoli bodový zisk ve zbytku skupiny posune dál PSG i Benficu. Pařížský velkoklub změří síly s Maccabi Haifa, Benfica přivítá Juventus Turín.

Lipsko bude chtít proti Realu vyhrát ve skupině F třetí zápas za sebou. V případě tříbodového zisku a porážky Šachtaru Doněck na hřišti Celticu Glasgow postoupí Lipsko do vyřazovací fáze.

Úterní program:

18:45 FC Sevilla - FC Kodaň, Salcburk - Chelsea,

21:00 Lipsko - Real Madrid, Celtic Glasgow - Šachtar Doněck, Borussia Dortmund - Manchester City, Paris St. Germain - Maccabi Haifa, Benfica Lisabon - Juventus Turín, Dinamo Záhřeb - AC Milán.