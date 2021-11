Dortmund otočil utkání s Wolfsburgem, Haaland dal jubilejní gól

Berlín - Fotbalisté Dortmundu zvítězili ve 13. kole německé ligy 3:1 na hřišti Wolfsburgu a nejméně do večerního utkání Bayernu s Bielefeldem se posunuli do čela tabulky. Jubilejní 50. gól v bundeslize vstřelil Erling Haaland. Freiburg pouze remizoval 1:1 v Bochumi a může přijít o třetí místo. Na první vítězství nadále čeká Fürth, který v přestřelce podlehl 3:6 Hoffenheimu, hattrickem se blýskl Ihlas Bebou.

Wolfsburg se dostal do vedení už ve druhé minutě po Weghorstově pohotové hlavičce, ještě do pauzy ale srovnal z penalty Can. Obrat dokonal v 55. minutě Malen, jenž navázal na premiérovou branku v dresu Borussie z minulého kola i na středeční trefu v Lize mistrů.

Nizozemského útočníka nahradil v 73. minutě Haaland, který nastoupil po zranění poprvé od 19. října. Hvězdnému Norovi stačilo pouhých osm minut na hřišti, než po Brandtově centru poslal akrobatickým zakončením míč do sítě. Haaland potřeboval na 50 bundesligových gólů stejný počet zápasů, nikdo v historii nedosáhl na jubilejní zásah rychleji ani v mladším věku (21 let a čtyři měsíce).

"Vlci" prohráli v lize poprvé od nástupu trenéra Kohfeldta a propadli se na sedmé místo.

Freiburg po skvělém vstupu do soutěže prohrál potřetí v řadě. Naopak třetí domácí výhru za sebou vystřelil nováčkovi soutěže v 82. minutě Pantovič. Bochum se posunula na 12. místo, před Freiburg se v neděli může dostat Union Berlín i Leverkusen.

Fürth proti Hoffenheimu, kterému stále chyběl zraněný Pavel Kadeřábek, dvakrát vedl, po divoké porážce ale zůstává s jediným bodem na posledním místě. Jako první tým v historii bundesligy navíc prohrál 11 zápasů v řadě.

Hrdinou utkání byl autor hattricku Bebou, který se ve všech třech případech prosadil po rychlém brejku z pravé strany. Dvakrát se trefil jeho spoluhráč Rutter.

Německá fotbalová liga - 13. kolo:

Bochum - Freiburg 2:1 (54. Polter, 82. Pantovič - 51. Lienhart), Fürth - Hoffenheim 3:6 (22. Leweling, 46. Tilman, 68. Hrgota - 32., 62. a 80. Bebou, 40. a 58. Rutter, 66. vlastní Meyerhofer), Hertha Berlín - Augsburg 1:1 (40. Richter - 90.+7 Gregoritsch), Kolín nad Rýnem - Mönchengladbach 4:1 (55. Ljubicic, 77. Uth, 78. Duda, 90.+3 Andersson - 74. Hofmann), Wolfsburg - Dortmund 1:3 (2. Weghorst - 33. Can z pen., 55. Malen, 81. Haaland),

18:30 Bayern Mnichov - Bielefeld.

Tabulka:

1. Dortmund 13 10 0 3 33:19 30 2. Bayern Mnichov 12 9 1 2 41:13 28 3. Freiburg 13 6 4 3 19:13 22 4. Leverkusen 12 6 3 3 25:17 21 5. Hoffenheim 13 6 2 5 27:20 20 6. Union Berlín 12 5 5 2 19:17 20 7. Wolfsburg 13 6 2 5 15:17 20 8. Lipsko 12 5 3 4 23:13 18 9. Mohuč 13 5 3 5 17:14 18 10. Kolín nad Rýnem 13 4 6 3 22:22 18 11. Mönchengladbach 13 5 3 5 18:18 18 12. Bochum 13 5 1 7 12:20 16 13. Eintracht Frankfurt 12 3 6 3 14:16 15 14. Hertha Berlín 13 4 2 7 13:27 14 15. Stuttgart 13 3 4 6 18:23 13 16. Augsburg 13 3 4 6 12:22 13 17. Bielefeld 12 1 6 5 9:18 9 18. Fürth 13 0 1 12 11:39 1