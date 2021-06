Dorazily bouřky, hasiči mají napilno zejména v Olomouckém kraji

Praha - Česko zasáhly první bouřky, před kterými po horkých dnech varovali meteorologové. Bezmála čtyři desítky výjezdů evidují dnes odpoledne kvůli bouřkám hasiči v Olomouckém kraji, kde odstraňují hlavně popadané stromy ze silnic a elektrického vedení. Následky bouřek likvidují hasiči i na Vysočině, kteří vyjížděli především k odstranění popadaných stromů, čerpání vody o odklízení nánosů ze silnic. V Pardubickém kraji zasahovali hasiči na dvou desítkách míst hlavně na Orlickoústecku a Svitavsku.

Olomoucký kraj

Bezmála čtyři desítky výjezdů evidují dnes odpoledne kvůli bouřkám hasiči v Olomouckém kraji, kde odstraňují hlavně popadané stromy ze silnic a elektrického vedení. Ve Vyšehoří na Šumpersku spadlý strom kromě elektrických drátů poškodil i rodinný dům. ČTK to řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová, podle které už bouřky v kraji postupně ustávají a situace se zklidnila.

Silné bouřky odpoledne zasáhly nejprve Jesenicko a Šumpersko, poté se přesunuly nad Olomoucko, Přerovsko a Prostějovsko. "Řešíme popadané stromy na komunikace a dráty elektrického vedení," uvedla Balážová.

Hasiči odpoledne odčerpávali vodu ze zatopené garáže v Zábřehu na Šumpersku, kde voda zalila i zaparkované auto. "Také jsme zajišťovali utrženou střechu na šatnách u hřiště v Odrlicích na Olomoucku," uvedla Balážová. V Zábřehu kvůli silnému větru uletěl altánek a zůstal viset ve třetím patře domu, ze kterého ho hasiči sundali.

Pardubický kraj

Kvůli bouřkám dnes odpoledne hasiči v Pardubickém kraji zasahovali na dvou desítkách míst hlavně na Orlickoústecku a Svitavsku. Museli zvláště odstraňovat spadlé stromy, někde také nasadit čerpadla k odčerpání vody po přívalovém dešti, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Silné bouřky lze očekávat i v úterý.

V Žamberku museli hasiči v Klostermanově ulici čerpat vodu a odklízet spadlý strom v Zámecké ulici. Další kmeny odstraňovali v Dlouhoňovicích, Orlickém Podhůří, Dolní Dobrouči, Helvíkovicích nebo Jevíčku, v Chornicích uklízeli také bláto na vozovce.

Podle meteorologů se v úterý čekají v regionu silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 80 kilometrů za hodinu a kroupami. Lokálně by mohl přívalový déšť a intenzivní odtok vody ze svahů rychle rozvodnit malé toky, zatopit podchody, podjezdy, sklepy, podemlet komunikace nebo je zanést unášeným materiálem. Nárazy větru mohou lámat větve a vyvracet stromy.a způsobit výpadky v energetice a problémy v dopravě.

Kraj Vysočina

Hasiči na Vysočině už měli od dnešního poledne do 18:30 v souvislosti s počasím 32 výjezdů, nejvíc na Jihlavsku. Vyjížděli především k odstranění popadaných stromů, čerpání vody o odklízení nánosů ze silnic, vyplývá to z informací na jejich webu. Voda komplikovala dopravu i v Pelhřimově, kde uvízla auta pod viaduktem, uvedla to mluvčí police Dana Čírtková.

Ke stromům padlým přes silnice vyjížděli hasiči i do obce Žatec na Jihlavsku nebo do Lesonic na Třebíčsku. Ucpanou kanalizaci pročišťovali i v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku nebo ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku.

Podle informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu byl déšť dnes odpoledne nejsilnější v Třešti na Jihlavsku, kde za hodinu napršelo 15,9 litru na metr. Podle místních padaly krátce i kroupy.

Doznívající přeháňky a bouřky mohou být podle předpovědi meteorologů na Vysočině i v noci. Rychlost větru v bouřkách může být až 80 kilometrů v hodině, teploty v noci klesnou k 18 až 15 stupňům Celsia.

Dorazí silné bouřky, mohou komplikovat dopravu a zvednout hladiny řek

Meteorologové varovali před bouřkami, které mohou být v úterý v Čechách i velmi silné. Přívalový déšť, nárazový vítr i krupobití mohou způsobit problémy v dopravě a energetice, škody na majetku a rozvodnění menších řek. První bouřky se objevily už v noci na západě Čech, další mohou během dneška dorazit do zbytku země. Bouřkové období, které ukončí nynější horké a suché počasí, bude pokračovat zřejmě až do pátku.

Nejsilnější a nejnebezpečnější budou bouřky, které zasáhnou západní polovinu ČR v noci na úterý. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro všechny české kraje a Vysočinu od úterní půlnoci do 10:00, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, nárazy větru zhruba 80 kilometrů v hodině a kroupami. Tyto intenzivní srážky mohou lokálně zvednout hladiny zejména menších vodních toků," upozornili meteorologové. Nárazy větru mohou lámat větve či vyvracet stromy, nebezpečné mohou být také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice i problémy v dopravě. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by motoristé měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

České dráhy se po varování meteorologů chystají na případné komplikace. Státní dopravce v tiskové zprávě uvedl, že bude mít v depech připravené pohotovostní lokomotivy a ve vybraných stanicích zásoby vody a občerstvení pro cestující, kteří by byli kvůli nepřízni počasí nuceni na delší dobu přerušit svou cestu. ČD také posílily dispečink a pohotovostní službu, kterou budou držet desítky zaměstnanců. ČD žádají cestující, aby v příštích hodinách sledovali aktuální informace o provozu na železnici a na cestu se vybavili pitím, jídlem a případně pravidelně užívanými léky, a to i v případě kratší cesty.

O něco slabší bouřky se čekají dnes odpoledne v celé zemi a v úterý na Moravě a ve Slezsku. Ještě během dneška mohou teploty s výjimkou západních Čech vystoupit nad 31 stupňů Celsia. Do půlnoci platí v Česku varování před vznikem a šířením požárů, podle meteorologů se bude pozvolna ochlazovat, což společně s deštěm sníží požární riziko.

Během úterý budou bouřky přechodně slábnout, ale znovu se mohou objevit i v dalších dnech tohoto týdne.