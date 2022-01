Dopravu zejména ve vyšších polohách komplikuje sníh, někde i ledovka

Praha - Dopravu na mnoha místech v zemi dnes ráno komplikuje sníh. Problémy jsou zejména ve vyšších polohách. Na některých se místech se mohou také tvořit sněhové jazyky nebo ledovka. Silnice jsou ale většinou s opatrností sjízdné, zjistila ČTK. Přes den by dnes podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mělo sněžit jen místy, oblačnost se sněžením bude přibývat až večer na západě Čech.

Velmi opatrní musejí být řidiči například na Vysočině, kde se tvoří sněhové jazyky i na silnicích prvních tříd. Některé kopcovité úseky jsou nesjízdné pro nákladní auta, na silnici 602 na Hosovském kopci za Jihlavou ale mají problémy i osobní vozy. Kamiony blokovaly ráno silnici první třídy 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku a odstavené nákladní auto je kvůli kluzké vozovce také u Čížkova na Pelhřimovsku.

V Česku jsou některé komunikace v zimě pro kamiony uzavřené dlouhodobě. Týká se to třeba silnice III. třídy mezi Mníškem a Raspenavou přes Oldřichovské sedlo na Liberecku nebo silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Nesjízdná je také silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři v zimním období neudržují.

Na námrazu si řidiči dnes musí dát pozor například v oblasti vrchu Syrákov na Vsetínsku, u Petrůvky na Zlínsku nebo v okolí Božího Daru a dalších obcí v Krušných horách v Karlovarském kraji. Motoristé na ni mohou narazit i na silnicích nižších tříd v Brně, na Brněnsku a na Vyškovsku. Na silnici číslo 46 ze Šternberka na Olomoucku směrem na Horní Loděnici se časně ráno vytvořila ledovka. Silničáři upozorňují na náledí také na dálnici D6 u Jenišova, Louček a Tisové v Karlovarském kraji.

Námraza je v rovněž úsecích z Teplic směrem na Cínovec k přechodu s Německem, na silnici I/7 na Chomutovsku nebo u Dobroměřic nedaleko Loun. Při cestě do ski areálu Klínovec musí řidiči počítat s uzavřenou silnicí II. třídy mezi Horní Halží a chatou Nástup v okrese Chomutov.

Opatrnost je na místě při jízdě na Horní Malou Úpu na hřebenech Krkonoš. Na cestě leží ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu. Ujetá vrstva sněhu leží i na nesolených silnicích v Orlických horách a na Broumovsku. Silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí a Červenou Vodou přes Suchý vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. V Železných horách mohou být vozovky lokálně zledovatělé.

Problémy byly nad ránem například na 51. kilometru dálnice D1, kterou po 2:00 uzavřela ve směru na Prahu nehoda dvou nákladních vozidel. Na dálnici byla zledovatělá vozovka, zhruba tři hodiny bylo místo zcela neprůjezdné.

Jihočeský kraj

Jihočeští silničáři odklízeli sníh celou noc, vyjelo 157 sypačů a deset traktorů. Ráno vyjela technika do terénu znovu. Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to dnes řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Kateřina Řepová. Na jihu Čech budou dnes nejvyšší teploty od minus tří stupňů Celsia do nuly, místy očekávají meteorologové sněhové přeháňky.

V kraji začalo hodně sněžit ve čtvrtek večer. "Poměrně dost silně, sněhové přeháňky, do toho nárazový silný vítr. Vyjela takřka celá naše technika a jezdilo se v podstatě celou noc. V noci ubývalo oblačnosti a srážky ustávaly, tam, kde to bylo ošetřené, to namrzalo. V současné době vyjíždí další směna," řekla dispečerka.

V kraji dnes čekají meteorologové proměnlivou oblačnost, místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus tří stupňů Celsia do nuly, na horách minus pět až minus dva stupně.

Jihomoravský kraj

Některé silnice v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno kvůli sněhovým přeháňkám či možnosti námrazy sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na D1 je místy snížena dohlednost. Vyplývá to z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a z informací, které médiím rozeslal provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Teploty v kraji se nad ránem pohybovaly mezi minus šesti a minus jedním stupněm Celsia. Na D1 si řidiči musí dávat pozor na sněhové přeháňky mezi 141,5 až 188,5 kilometrem, v místech je snížena i dohlednost. Sněhové přeháňky jsou i mezi 218 až 272 kilometrem D1. Možnost vzniku námrazy hrozí na silnicích nižších tříd v Brně, na Brněnsku a na Vyškovsku. Na Znojemsku jsou silnice po sněhových přeháňkách, místy mohou ležet zbytky sněhu po pluhování.

Do terénu dnes vyjížděli i brněnští silničáři. Klištinec uvedl, že během výjezdu bylo chemicky ošetřeno 848 kilometrů vozovek, přičemž bylo spotřebováno 106 tun posypové soli. "Veškeré komunikace v naší správě jsou po chemickém ošetření mokré a holé," uvedl ředitel.

Pro kraj dnes meteorologové předpovídají proměnlivou, zpočátku místy zmenšenou oblačnost, ojediněle sněhové přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty by měly dosahovat minus jednoho až plus dvou stupňů Celsia.

Karlovarský kraj

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Karlovarském kraji. Po vydatném sněžení ze čtvrtečního večera jsou vozovky převážně mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Na některých silnicích hrozí nebezpečí námrazy nebo sněhové jazyky, informuje dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

V Karlovarském kraji je polojasno až zataženo, aktuálně bez sněhových srážek. Teploty klesají k minus čtyřem stupňům, na horách až k minus osmi. Silničáři upozorňují na náledí, které se nyní tvoří na dálnici D6 u Jenišova, Louček a Tisové, silnice I/13 od Stráže nad Ohří k Damicím, ale i na jiných úsecích.

Od středních poloh mají řidiči počítat se sněhovými jazyky. Námraza se tvoří také v okolí Božího Daru či v dalších obcích v Krušných horách. Na silnicích v horách leží vrstva ujetého sněhu. K ošetření silnic a dálnic mají silničáři k dispozici 30 sypačů, sněhovou frézu a traktor s radlicí.

Pro kraj dnes meteorologové předpovídají proměnlivou, zpočátku místy zmenšenou oblačnost, poté od západu sněhové přeháňky. Odpolední teploty by se měly držet kolem nuly.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstávaly po nočním sněžení zbytky rozbředlého sněhu. Na Rychnovsku by si řidiči měli dát pozor na sněhové jazyky, uvedli silničáři. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 24 hodin asi 15 centimetrů sněhu.

Zvlášť opatrní by měli být řidiči při jízdě na Horní Malou Úpu na hřebenech Krkonoš. Na cestě leží ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu. Ujetá vrstva sněhu leží i na nesolených silnicích v Orlických horách a na Broumovsku.

Teploty se dnes ráno pohybovaly v kraji od minus dvou do minus pěti stupňů, na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus 11 stupňů Celsia.

Dnes by měla být v Královéhradeckém kraji proměnlivá oblačnost s ojedinělými sněhovými přeháňkami. Teploty by se dnes měly pohybovat od nuly do minus tří stupňů, na horách od minus pěti do minus osmi stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji jsou po sněhových přeháňkách silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. Sníh je hlavně na vozovkách nižších tříd, na Jablonecku a Semilsku jsou zbytky rozbředlého sněhu i na hlavních tazích. Silničáři varují před tvorbou sněhových jazyků na Liberecku a v horských oblastech, vyplývá z dat na webu Ředitelství silnic a dálnic.

Za posledních 24 hodin připadlo v kraji až 15 centimetrů sněhu, zejména v horách. Teploty byly ráno mezi dvěma až minus čtyřmi stupni Celsia, na horách mezi minus šesti až minus deseti stupni. Vrstva nového sněhu je na silnicích nižších tříd na Semilsku a Jablonecku, rozbředlý sníh je na vozovkách II. a III. tříd na Liberecku a zbytky sněhu jsou na vedlejších silnicích Českolipska.

Pro auta nad šest tun nadále platí zákaz vjezdu na silnici III. třídy mezi Mníškem a Raspenavou přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Objízdná trasa pro kamiony vede po silnici první třídy 13 přes Frýdlant.

Podle předpovědi bude dnes v kraji převážně polojasno, přechodně až oblačno a sněžit by mělo jen místy, zvláště na horách. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia a nulou, na horách mezi minus sedmi a minus čtyřmi. Přes den bude vát čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Některé silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Opatrnější by řidiči měli být zvláště ve vyšších polohách. Silničáři rovněž varují před tvorbou sněhových jazyků. Místy může být dohlednost snížená kvůli sněhovým přeháňkám. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na silnicích na Bruntálsku zůstává po chemickém ošetření rozbředlý sníh, na některých vozovkách může být ujetá vrstva sněhu, která je kryta posypem. Mohou se tvořit sněhové jazyky. Na Opavsku pak mohou být silnice namrzlé, vozovky ve vyšších polohách místy se zajetou nebo čerstvou vrstvou sněhu do dvou centimetrů. Také na Karvinsku někde zůstává rozbředlý sníh, v Beskydech pak sjízdnost komplikuje ujetý sníh nebo slabá vrstva nového sněhu.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je nadále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, se nesmí solit.

Podle předpovědi meteorologů lze dnes v kraji očekávat sněhové přeháňky, a to hlavně na horách. Od středních poloh se místy mohou tvoří sněhové jazyky. Teploty se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách mohou klesnout až k minus osmi.

Olomoucký kraj

Na rozbředlý sníh, sněhové jazyky a silný vítr si dnes ráno musí dát pozor řidiči hlavně ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde od čtvrtečního odpoledne napadlo několik centimetrů sněhu. V některých částech kraje jsou stále sněhové přeháňky, které snižují dohlednost, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Rozbředlý sníh pokrývá vozovky především v horských okresech Šumperk a Jeseník, kde správci silnic provedli chemický posyp a do terénu poslali i pluhy. Na méně důležitých cestách je ujetá vrstva s posypem. V Jeseníkách fouká silný vítr a místy se mohou tvořit sněhové jazyky.

Na sněhové jazyky si musí dát řidiči pozor také v kopcovité severní části Olomoucka. Na silnici číslo 46 ze Šternberka na Olomoucku směrem na Horní Loděnici se časně ráno vytvořila ledovka, dispečer tam poslal sypače. Se zvýšenou opatrností jsou kvůli sněhovým přeháňkám sjízdné také silnice v ostatních částech Olomoucka, na Přerovsku a Prostějovsku. Dálnice jsou místy kluzké.

Pardubický kraj

Na silnicích v Pardubickém kraji leží nový sníh. Většinu je po solení rozbředlý, ve výše položených oblastech tvoří i uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Skutče a Žamberka, kde se tvoří sněhové jazyky. Silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí a Červenou Vodou přes Suchý vrch je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. V Železných horách mohou být vozovky lokálně zledovatělé.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo,často foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus sedmi a minus dvěma stupni.

Středočeský kraj

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno mokré po chemickém posypu, místy na nich leží zbytky sněhu. Řidiči by měli být opatrní, řekla ČTK mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Za uplynulých 24 hodin na silnice v regionu vyjelo 160 vozů zimní údržby. "Sněžení večer a v noci procházelo celým krajem, padal mokrý sníh, který na vozovkách namrzal. Po kompletním ošetření silnic nad ránem naše vozy ještě vyjížděly lokálně ke znovuošetření úseků ve vyšších nadmořských výškách a kopcovitých terénech, jako například ve Zbraslavicích," uvedla mluvčí. Ráno bylo podle ní v terénu ještě přes 70 vozů.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji jsou dnes silnice sjízdné se zvýšenou opatrností. V Krušných horách a ve vyšších polohách leží na cestách sníh, některé komunikace jsou namrzlé. Policisté od rána řeší několik nehod. Vyplývá to z dopravních informací.

V terénu mají silničáři veškerou techniku, odklízejí sníh a sypou cesty. Námraza je v úsecích z Teplic směrem na Cínovec k přechodu s Německem, na silnici I/7 na Chomutovsku, u Dobroměřic nedaleko Loun a objevit se může na dalších místech. Při cestě do ski areálu Klínovec musí řidiči z Ústeckého kraje počítat s uzavřenou silnicí II. třídy mezi Horní Halží a chatou Nástup v okrese Chomutov.

Nehodu policisté aktuálně řeší v Teplicích, kde se srazilo osobní auto v popelářským vozem, v Ústí nad Labem vyšetřují srážku auta s chodcem a jedno vozidlo havarovalo v Siřejovicích na Litoměřicku. Policie nabádá řidiče ke zvýšené opatrnosti. Sněhové přeháňky se podle Českého hydrometeorologického ústavu mohou objevit na severu Čech i během dnešního dne.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích je ujetý sníh, i na silnicích prvních tříd se tvoří sněhové jazyky, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Roma Hubený. Některé úseky v kopci jsou pro nákladní auta nesjízdné. Podle mluvčí policie Dany Čírtkové to platí mimo jiné pro silnici 602 na Hosovském kopci za Jihlavou, kde mají problémy i osobní auta.

Kamiony, které měly problémy v kopci, blokovaly ráno i silnici první třídy 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Odstavené nákladní auto je kvůli kluzké vozovce také u Čížkova na Pelhřimovsku.

Silničáři vyjeli se 110 speciálními auty, na odklízení sněhu pracovalo také 30 traktorů. Hlavní tahy jsou podle Hubeného po solení mokré, kvůli větru se ale i tam jazyky tvoří.

Podle meteorologů budou dnes sněhové přeháňky na Vysočině už jen ojediněle, nejvyšší teploty budou od minus tří stupňů Celsia po nulu. Vítr může mít v nárazech rychlost okolo 50 kilometrů za hodinu. V polohách nad 500 metrů nad mořem se budou dál tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Silnice a dálnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Po chemickém ošetření jsou většinou mokré, místy se na nich může tvořit námraza, především na Vsetínsku a Zlínsku. Na silnicích nižších tříd v těchto okresech zůstává místy rozbředlý sníh. Na vozovkách v horských oblastech Vsetínska udržovaných posypem kamennou drtí je uježděná vrstva sněhu. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Před námrazou varují silničáři například na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku v oblasti vrchu Syrákov. Tvoří se také na silnici II/493 u Petrůvky na Zlínsku. Pro těžká nákladní vozidla je od 6. ledna kvůli ledovce na vozovce uzavřeno 20 kilometrů silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Omezení platí pro auta s váhou přesahující 12 tun. Nesjízdná je silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři v zimním období neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno až zataženo, na Kroměřížsku polojasno a na Vsetínsku místy i skoro jasno. Vane slabý vítr, místy se vyskytují sněhové přeháňky. Teploty se v regionu ráno pohybovaly mezi minus šesti až minus jedním stupněm Celsia. V části kraje se mohou do dnešního večera v polohách nad 500 metrů nad mořem tvořit sněhové jazyky.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji proměnlivá oblačnost, ojediněle se sněhovými přeháňkami, na Valašsku četnějšími. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus třemi stupni Celsia až nulou. Vát bude čerstvý severozápadní vítr, přes den místy s nárazy o rychlosti okolo 50 kilometrů v hodině, večer částečně zeslábne.