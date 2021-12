Dopravu v ČR komplikovalo sněžení, silnice byly ale většinou sjízdné

Praha - Dopravu na tuzemských silnicích od dnešního rána komplikoval čerstvě napadaný sníh, místy provázený námrazou a silným větrem. Nejhorší situace byla dopoledne na jihu Moravy. Problémy na zasněžených silnicích měla hlavně nákladní auta, autobusy na některých linkách nabíraly velké zpoždění. Policisté v celé zemi od rána evidovali zvýšený počet nehod, které se ale zatím obešly bez vážnějších následků. Kolem poledne se začala situace většinou uklidňovat. Podle meteorologů bude ve východní polovině republiky vydatněji sněžit až do pátečního rána.

Největší problémy po ránu způsobilo počasí na jihomoravských silnicích, kde řidiče kromě sněhu potrápila i námraza. Některé silnice byly zablokované kamiony. Autobusy veřejné dopravy nabíraly i hodinové zpoždění. Krajští policisté proto ráno vyzvali řidiče, kteří nemusí nutně vyjet, aby raději zůstali doma. Před polednem se začala dopravní situace v Jihomoravském kraji uklidňovat. Zpoždění v hromadné dopravě na některých linkách sice dál trvalo, ale zkrátilo se. Silničáři pokračovali v údržbě většiny silnic, v Brně se mohli začít věnovat i těm méně významným.

Policisté v Jihomoravském kraji řešili do dnešního podvečera v souvislosti s počasím přes 150 událostí, řekl ČTK mluvčí policie Bohumil Malášek. Většinou to byly nehody bez zranění nebo s lehčími zraněními. Mezi obcemi Drnovice a Podomí na Vyškovsku byla ještě večer pro nákladní auta nad 12 tun uzavřená silnice. Kvůli počasí bylo také z brněnského letiště do Vídně odkloněno letadlo z Londýna, uvedl web letiště.

Vydatné sněžení komplikovalo dopravu i ve Zlínském kraji. Silnice v regionu byly dopoledne po určitou dobu nesjízdné na třech místech - mezi Slavičínem a Pitínem, na Syrákově a mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Večer v kraji stále sněžilo a silnice byly sjízdné se zvýšenou opatrností, místy na nich ležel rozbředlý sníh. Policie v kraji od rána do 18:00 evidovala 51 dopravních nehod, vyžádaly si čtyři zranění. Od rána do 13:00 se v kraji stalo 24 nehod, polovina z nich na Zlínsku. Později odpoledne nehod opět přibylo. "Například na Vsetínsku se najednou řešilo sedm nehod," uvedla policejní mluvčí Barbora Balášová.

U Valašského Meziříčí havaroval autobus, nehoda se však obešla bez zranění. Již dříve také skončil autobus opřený o strom u Pozlovic na Zlínsku, žádný z cestujících nebyl zraněn. Zřejmě nejvážnější dnešní nehoda v kraji se stala u Kvasic, kde řidič osobního automobilu dostal smyk a narazil do stromu, řidič byl zraněn. Kamiony uvízly například u Vlachovic na Zlínsku. Mezi Velíkovou a Hrobicemi na Zlínsku večer spadl na silnici strom.

Také motoristé v Olomouckém kraji musejí být kvůli přetrvávajícímu sněžení při řízení nadále opatrní. Týká se to především silnic od středních poloh výše, kde je rozbředlý sníh nebo ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice na Vysočině byly odpoledne po zesílení sněžení rovněž sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Policie řešila od rána do odpoledne 29 nehod, které se obešly bez zranění, uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

Sjízdné už byly odpoledne také silnice v Moravskoslezském kraji, i tam ale silničáři nabádají řidiče ke zvýšené opatrnosti, zejména ve vyšších polohách Beskyd. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Řidiči musí být velmi opatrní také na středočeských silnicích, včetně hlavních tahů, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Ve středních Čechách motoristy ráno kromě sněhu potrápil silný vítr, a to především na Pražském okruhu, dálnici D1 a na silnici první třídy číslo 3. Krajští cestáři proto ráno poslali do terénu 69 sypačů. Další techniku jsou připraveni nasadit podle vývoje počasí. Středočeští hasiči a policisté od rána zaznamenali zvýšený počet nehod, většinou bez zranění. Například u Zbuzan nedaleko Prahy skončila dodávka v příkopu a v Nečíně na Příbramsku se srazilo osobní auto se sypačem.

V Praze ráno do terénu vyjelo všech 73 sypačů a desítky dalších strojů na úklid cest. Hlavní silnice byly mokré, ale sjízdné. Sněžení mělo ráno dopad na některé spoje pražské integrované dopravy. Kvůli špatné sjízdnosti měly problémy linky 245, 248, 347 a 301. Autobusy v některých úsecích jely náhradní trasou, dočasně byly zrušeny některé zastávky.

Šest desítek nehod řešili od rána do brzkého odpoledne jihočeští policisté. Většinu z nich způsobila nepřiměřená jízda na zasněžené či namrzlé vozovce. Nikdo při haváriích neutrpěl žádné vážnější zranění. Kvůli nehodě byla u Soběslavi na Táborsku částečně uzavřena dálnice D3 ve směru na Prahu. Před polednem byl provoz zcela obnoven. Desítky nehod řešili také policisté v Ústeckém kraji. Kvůli sněhu měli řidiči problémy nejenom v Krušných horách, ale i v krajském městě, kde některé linky MHD nabíraly velké zpoždění. Zasněžená byla i D8 v úseku z Ústí nad Labem k hranici s Německem. Krajští silničáři vyslali do terénu veškerou techniku a před polednem se situace uklidnila.

Několik nehod se dnes stalo také na zasněžených silnicích Pardubického kraje. Například dopoledne se v Bystrém u Poličky srazil kamion s autobusem, v němž cestovalo osm pasažérů a řidič. Při nehodě se nikdo nezranil.

Vydatnější sněžení ve východní polovině Čech bude podle meteorologů trvat až do pátečního rána. Do té doby tam napadne dalších pět až 20 centimetrů sněhu, přičemž nejvyšší nová sněhová pokrývka se čeká v Jihomoravském kraji. Sněžit bude nadále i v západní polovině území, proti východní části tam ale napadne do rána méně sněhu, maximálně pět centimetrů.

Praha

Hlavní silnice v Praze jsou kvůli hustému sněžení mokré, ale všechny jsou sjízdné. Do terénu vyjelo dnes ráno všech 73 sypačů a desítky dalších strojů. Na silný vítr se musí řidiči připravit na Pražském okruhu. ČTK to dnes řekli mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková a policejní mluvčí Richard Hrdina. Sníh ráno zapříčinil také problémy v MHD, uvedla mluvčí dopravního podniku (DPP) Aneta Řehková.

"Výjezd byl vyhlášen v 05:45 na likvidační posyp motoristických komunikací. Hlavní tahy jsou sjízdné, mokré a místy se zbytky mokrého sněhu. Vzhledem k tomu, že stále sněží, bude zásah probíhat opakovaně," uvedla Lišková.

Do ulic metropole vyjela veškerá technika, tedy 73 sypačů pro tzv. první pořadí, kdy se uklízí nejdůležitější silnice, jako jsou hlavní tahy či ulice u nemocnic a úřadů. V terénu je také dalších 51 menších strojů pro druhé a třetí pořadí. "Probíhá také úklid nemotoristických komunikací," dodala Lišková.

Řidiče může potrápit také silný vítr, a to především na Pražském okruhu, D1 a na silnici první třídy číslo 3. Řidiči musí vlivem sněžení počítat na celém území kraje se sníženou viditelností.

Sněžení mělo také vliv na některé spoje pražské integrované dopravy. Kvůli špatné sjízdnosti komunikací se s nimi potýkaly linky 245, 248, 347 a 301. Autobusy musely být v některých úsecích odkloněny na náhradní trasu a dočasně byly rušeny zastávky. Postupně se provoz vracel do normálu.

Jihočeský kraj

Šest desítek nehod řešili zatím dnes od rána jihočeští policisté. Většinu z nich způsobila nepřiměřená jízda na sněhem pokryté nebo namrzlé vozovce. Nikdo při haváriích neutrpěl žádné vážnější zranění. Kvůli nehodě byla u Soběslavi na Táborsku částečně uzavřena dálnice D3 ve směru na Prahu. Před polednem byl provoz zcela obnoven. ČTK to řekla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová.

"Nehod je skutečně výrazně více než v jiných dnech. Řidiči bohužel často nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky," uvedla. Na jihu Čech od rána sněží. SIlničáři proto od ranních hodin upravují vozovky. Do terénu vyrazili ve 2:30. "A od té doby prakticky stále jezdíme, jen se sypači vrací na doplnění materiálu. Nejvíce práce máme na Jindřichohradecku, kde sněží nejintenzivněji," řekl po poledni dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista

Podle předpovědi meteorologů bude sněžit téměř celý den. "Nejvíce sněhu zřejmě napadne na východě kraje," řekla ČTK Eva Plášilová z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu. Dodala, že v pátek předpověď nepočítá s vydatnějším sněžením. "Mohly by se jen místy vyskytnout nějaké srážky," uvedla.

Jihomoravský kraj

Situace po vydatném ranním sněžení na jihu Moravy se před polednem postupně uklidňuje. Zpoždění v hromadné dopravě sice na některých linkách dál trvá, ale zkrátilo se. Brněnští silničáři se věnují i menším silnicím ve městě. Policisté od rána dostali hlášení o stovce většinou lehkých dopravních nehod. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webech Integrovaného dopravního systému, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) a vyjádření policejního mluvčího Bohumila Maláška pro ČTK.

"Dopravní situace v Brně je stabilizovaná. Přetrvává však nepravidelnost dopravy a zdržení cca pět až 20 minut u autobusových i trolejbusových linek. Provoz tramvají je zachován bez větších zpoždění," informovala společnost Kordis, která IDS provozuje, na svých internetových stránkách. Potíže v dopravě mimo Brno přetrvávají, avizované zpoždění se ale snížilo na pět až 20 minut ve srovnání s hodinovým i větším zpožděním dnes ráno.

V kraji dál sněží, už ale ne tak silně jako ráno. Silničáři pokračují v údržbě většiny silnic, v Brně se mohli začít věnovat i těm méně významným. "Dnešní výjezd všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací neustále pokračuje. Hlavní silniční tahy na území města Brna jsou po chemickém ošetření mokré a holé, v současné době ošetřujeme dopravně méně významné komunikace v naší správě," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Podle informací na webu SÚS JMK je většina silnic od dálnic až po silnice třetích tříd v kraji sjízdná se zvýšenou opatrností, na Břeclavsku a Hodonínsku hrozí námraza.

Policejní dispečink od dnešního rána přijal přibližně sto hlášení o dopravních nehodách, řekl ČTK mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek. "Převážná většina těchto nehod je lehčího charakteru bez zranění," uvedl.

Sněžení má na jihu Moravy pokračovat do pátečního rána.

Královéhradecký kraj

Policie v Královéhradeckém kraji, kde od dnešního rána sněží, evidovala do dnešních 13:00 asi deset nehod. Nejvíce se jich stalo na Trutnovsku. Všechny nehody se obešly bez vážnějších následků. ČTK to řekla mluvčí policie Šárka Pižlová.

Občasné sněžení dnes zasáhlo celý Královéhradecký kraj. Meteorologové předpovídají, že ve východní části kraje by mohlo být sněžení po zbytek dne i vydatnější a mohlo by napadnout pět až deset centimetrů sněhu. Teploty by se měly pohybovat kolem nuly.

Hlavní silniční tahy a dálnice D11 v kraji byly dnes po poledni v Královéhradeckém kraji po chemickém ošetření většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Souvislá vrstva čerstvého nebo ujetého sněhu zůstávala na silnicích ve vyšších polohách Rychnovska.

Opatrní musejí být řidiči při cestě na hraniční přechod Pomezní Boudy v Krkonoších. Silnici tam pokrývá ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu krytá drtí.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se dne ráno místy objevuje mrholení, které při teplotách pod nulou namrzá. Pozor by si proto měli dát lidé na chodnících i řidiči tam, kde se komunikace nesolí. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné, ve vyšších polohách sněží. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost.

Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, na silnicích nižších tříd, hlavně ve vyšších polohách, leží ujetá vrstva sněhu. Uzavřená zůstává pro kamiony nad šest tun silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kde silničáři nesolí, ale udržují ji jen inertním posypem. Uzavírka měla skončit v pondělí, kvůli předpovědi počasí ji ale silničáři prodloužili až do odvolání. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice jet po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky.

Mrzne dnes ráno v celém kraji, teploty klesají k minus čtyřem stupňům Celsia. Přes den by měly podle předpovědi meteorologů teploty v kraji vystoupat maximálně těsně nad nulu, na horách bude mrznout po celý den. Přes den bude většinou zataženo se sněžením. Odpoledne a večer by mělo postupně od západu srážek ubývat.

Moravskoslezský kraj

Sněžení může komplikovat sjízdnost některých silnic v Moravskoslezském kraji. Řidiči by proto měli být opatrní. Kvůli srážkám může být snížená viditelnost a na vozovkách může ležet sníh. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ve vyšších polohách Opavska na silnicích nižších tříd musí řidiči počítat s vrstvou nového sněhu, v některých úsecích na Novojičínsku pak může být místy ujetá nesouvislá vrstva sněhu. Obdobné je to i ve vyšších polohách Beskyd, kde navíc místy mohou být komunikace zledovatělé. Většinou jsou ale komunikace sjízdné bez větších problémů. Sníh v regionu zatím nepůsobil takové komplikace jako v některých dalších místech republiky.

Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Olomoucký kraj

Situace na silnicích v Olomouckém kaji je dnes ráno zatím klidná, sněžit začalo podle silničářů po 07:00. Vozovky jsou většinou holé a mokré, místy se na nich začíná tvořit sněhová kaše, na vozovkách sypaných drtí leží ve vyšších polohách ujetá sněhová vrstva, řekli dnes ČTK dispečeři správy silnic. Silničáři jsou v pohotovosti, podle předpovědi má sněžit v regionu po celý den.

"Začalo sněžit kolem 07:15, zatím se jen práší. Vozovky jsou holé, mokré a sjízdné, na inertech je ujetá sněhová vrstva s posypem. Okraj sněhových přeháněk je již tady, tlačí se to sem a bude sněžit celý den. Veškerá technika bude v terénu," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic. Klid je zatím také na Jesenicku. Teprve začíná poletovat sníh, vozovky jsou zatím holé, někde ujetá sněhová vrstva s posypem," řekl ČTK dispečer jesenických silničářů.

Sněhové přeháňky už dorazily na Prostějovsko i Olomoucko. "Před chvíli jsem posílal do terénu sypače, začal poletovat sníh a bude se to stupňovat. Provádějí základní posyp. V 08:00 se vymění směna a pojedou naplno. Vozovky jsou většinou suché, místy vlhké a místy již leží slabá sněhová vrstva. Podle předpovědi bude sněžení celodenní záležitost," řekl dnes ČTK dispečer olomouckých silničářů.

Podle předpovědi má na Moravě dnes napadnout od sedmi do 20 centimetrů sněhu, na jihovýchodě Moravy to může být ojediněle až 25 centimetrů, což může způsobit problémy v dopravě či energetice. Vydatnější a trvalejší sněžení bude v oblasti ustávat v noci na pátek, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Pardubický kraj

Na menších silnicích v Pardubickém kraji dnes zůstává ležet čerstvý sníh. Po solení je rozbředlý, často ale tvoří také uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli zpomalit hlavně v okolí Moravské Třebové, Lanškrouna, Poličky, Vysokého Mýta nebo Skutče. Kluzké jsou vozovky také v Železných horách. Zvolnit je nutné i na Pardubicku, kde byla ráno v terénu všechna vozidla údržby.

Na zasněžených silnicích se dnes stalo několik nehod. Například dopoledne se v Bystrém u Poličky srazil kamion s autobusem,v němž cestovalo osm pasažérů a řidič. Při nehodě se nikdo nezranil. "Autobus ale visí na nerovnosti zhruba tři až čtyři metry z mostku nad potokem, hasiči jej zajistili proti pohybu pomocí lan. Cestujícím jsme pomohli ven přes okénko. Po žebříku pak byli všichni bezpečně evakuováni z autobusu a byla jim zařízena náhradní doprava," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Autobus by měla vyprostit specializovaná firma.

Na některých místech se také vlivem větru tvoří sněhové jazyky. V Pardubickém kraji je zataženo, na většině územní sněží nebo se vyskytují sněhové přeháňky či sníh s deštěm Teploty se pohybují mezi minus třemi a plus dvěma stupni.

Středočeský kraj

Na většině území Středočeského kraje dnes sněží nebo jsou hlášeny sněhové přeháňky. Řidiči musejí být velmi opatrní, a to i na hlavních tazích včetně dálnic, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic. Krajští cestáři ráno poslali do terénu 69 sypačů. Další techniku jsou připraveni nasadit podle vývoje počasí.

Středočeští hasiči a policisté od rána evidují zvýšený počet dopravních nehod. Většina z nich se obešla bez zranění a poškozena byla pouze vozidla. Například u Zbuzan nedaleko Prahy skončila dodávka v příkopu, v Nečíně na Příbramsku se srazilo osobní auto se sypačem.

Problémy byly hlášeny také v okolí Říčan v okrese Praha-východ. U Otic zapadl školní autobus a musel počkat na vyproštění. "Cestující jsou v pořádku. Autobus bude mít zpoždění," uvedla říčanská radnice na facebooku.

Řidiče po ránu potrápil i silný vítr, a to především na Pražském okruhu, dálnici D1 a na silnici první třídy číslo 3. Motoristé museli kvůli sněžení počítat na celém území kraje se sníženou viditelností.

Rozbředlý sníh po chemickém ošetření ráno ležel na silnicích nižších tříd na Benešovsku a Příbramsku, Berounsku, Kladensku, Rakovnicku a v okrese Praha-západ. Sjízdné pouze se zvýšenou opatrností byly všechny silnice nižších tříd.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po ranním a dopoledním hustém sněžení s opatrností sjízdné. Silničáři komunikace pravidelně ošetřují. V Děčíně například podle dispečera všechna auta dorazila na základnu, znovu vyjedou do ulic v 15:30. Nehod od rána ubylo.

Na silnicích mohou být místy zbytky rozbředlého sněhu, ve vyšších polohách hrozí námraza. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a uzpůsobit rychlost aktuálním podmínkám. Nehod od rána ubylo, teď se policie zabývá nehodami na Mostecku a na Děčínsku.

Meteorologové předpokládají, že srážek bude během dne ubývat. V noci bude sněžit jen místy, slabé sněžení očekávají i v pátek.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Podle dispečinku krajské správy a údržby silnic sněžení odpoledne zesílilo. Nová vrstva sněhu sjízdnost ještě zhoršuje. Policie řešila od rána 29 nehod, přijala také asi dvě desítky oznámení kvůli špatné sjízdnosti vozovek. Nehody se obešly bez zranění, uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

Sníh začal na Vysočině padat dnes okolo 3:00 nejprve v jeho jižní části, postupně přešlo sněžení přes celý kraj. Podle Mojmíra Martana z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu napadlo na Vysočině zatím od dvou do deseti centimetrů sněhu, víc v jihovýchodní části kraje.

Teploty jsou okolo bodu mrazu, při které sůl na vozovkách dobře účinkuje, sjízdnost ale komplikuje nová vrstva sněhu. Na ošetření silnic silničáři nasadili přes 100 aut, vyjížděli nad ránem, po 7:00 hodině i odpoledne. V terénu byly i traktory s radlicemi, které má krajská správa a údržba silnic smluvně zajištěné externě.

V kopcích mají problémy hlavně nákladní auta. Jejich kolony se po ránu tvořily například v Okříškách na Třebíčsku nebo v Brtnici na Jihlavsku. Před 16:00 byly problémy se sjízdností například u Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku, kde byla na vozovce ledovka. Stejné problémy hlásili řidiči i u obce Štoky nebo Malčín na Havlíčkobrodsku. U Jitkova na Havlíčkobrodsku havarovala v 15:30 dvě auta, nehoda se obešla také bez zranění.

Pro většinu Vysočiny platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem, která varuje před vydatnějším sněžením. Napadne při něm až 10 centimetrů sněhu. Výstraha je platná do pátečního rána.

Meteorologové v průběhu dne upravili předpověď, podle původní mělo sněžení navečer ustávat, podle nových informací bude sněžit i v noci, kdy teploty klesnou až k minus čtyřem stupňům Celsia. Vítr bude mírný s rychlostí do 30 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Policie ve Zlínském kraji dnes do 18:00 eviduje 51 dopravních nehod. ČTK to řekla policejní mluvčí Barbora Balášová. V kraji od rána sněží. Nehody si zatím vyžádaly čtyři zranění.

Od rána do 13:00 se v kraji stalo 24 nehod, polovina z nich na Zlínsku. Později odpoledne nehod opět přibylo. "Například na Vsetínsku se najednou řešilo sedm nehod," uvedla Balášová. Aktuálně podle ní jede jeřáb k nehodě nákladního vozu, která se stala mezi obcemi Police a Branky na Vsetínsku. Vůz tam sjel mimo cestu a jeřáb ho bude vyprošťovat, silnice tam bude nějakou dobu uzavřená. "Špatně sjízdná je také silnice na Bystřičce," uvedla Balášová.

U Valašského Meziříčí havaroval autobus, nehoda se však obešla bez zranění. Již dříve také skončil autobus opřený o strom u Pozlovic na Zlínsku, žádný z cestujících nebyl zraněn.

Na Kroměřížsku se večer došetřuje nehoda u Kvasic, kde řidič osobního automobilu dostal smyk a narazil do stromu, řidič byl zraněn. Podle Balášové šlo o zřejmě nejvážnější dnešní nehodu. Kamiony uvízly například také u Vlachovic na Zlínsku. Mezi Velíkovou a Hrobicemi na Zlínsku večer spadl na silnici strom.

Dopoledne byly podle policie v regionu po určitou dobu nesjízdné silnice na třech místech. Šlo o úseky mezi Slavičínem a Pitínem, na Syrákově a mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem. Poté vznikaly problémy s průjezdností silnic u nehod.

Silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy na nich po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh. Na silnicích nižších tříd v horských oblastech Vsetínska leží už několik dní vrstva uježděného sněhu. Také tam je na místě při jízdě velká opatrnost. Dohlednost je snížená kvůli srážkám. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

V kraji je dnes od rána zataženo a sněží. Teploty se odpoledne pohybují od minus jednoho do dvou stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů může dnes napadnout sedm až 15 centimetrů sněhu, místy i 15 až 20 centimetrů.