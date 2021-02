Dopravu v Česku opět komplikují sníh a námraza

Praha - Dopravu v České republice dnes ráno opět komplikují sníh a námraza. V noci připadlo několik centimetrů sněhu, řidiči by proto měli být opatrní v celé zemi. Kvůli velmi nízkým teplotám působí sůl, kterou používají silničáři, velmi pomalu. Problémy mohou mít zejména kamiony. Několik silnic je kvůli počasí neprůjezdných. Lidé by také měli počítat se zpožděním městské hromadné dopravy, nejezdí ani některé regionální vlaky, zjistila ČTK. Sněžení se může vyskytovat i během dne, zpočátku zejména na východě Čech a severu Moravy.

Německo až krátce před 8:30 otevřelo tunel ve směru na Drážďany, jediný dálniční hraniční přechod do Německa na D8. Zavřelo ho v pondělí odpoledne kvůli nepříznivému počasí. Zhruba po 16 hodinách se tak vzápětí otevřely i tunely Libouchec a Panenská na D8. Kolony, které se tvořily od 68. kilometru dálnice D8, se začaly po 8:30 pomalu rozjíždět.

Kvůli sněhu je stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice v Libereckém kraji. Silničáři ale naopak nechali i pro nákladní dopravu otevřenou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Zavřeli by ji, pokud by na ní nějaký kamion uvízl. Ráno jeden mířící do liberecké průmyslové zóny uvízl na nájezdu ze silnice I/35 směrem do ulice České Mládeže.

Na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku se v oblasti Syrákova tvoří námraza. Kvůli ledovce je neprůjezdný 1,5 kilometru dlouhý úsek silnice III/4913 severně od Ostraty na Zlínsku. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku.

Problémy měly kamiony na hlavní silnici do Polska I/33 u obce Vysokov na Náchodsku. Na silnici v úseku asi 1,5 kilometrů se tvořila ledovka. Zákaz vjezdu pro nákladní vozy od 12 tun platí na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Na železnici jsou problémy především ve středních Čechách, například na trati z Prahy do Kolína. Řada spojů je odřeknuta. Kvůli poruše výhybek v Lysé nad Labem na Nymbursku jsou zpožděné vlaky i z Lysé do Ústí nad Labem, řada spojů nevyjela ani na spojích z Berouna do Prahy a zpět. Zpožděné jsou také autobusy linek Pražské integrované dopravy. Kvůli námraze stojí také provoz vlaků v úseku Znojmo a Retz v Rakousku.

V Česku má dnes být oblačno až zataženo. Místy se vyskytne sněžení nebo sněhové přeháňky, zpočátku zejména ve východní polovině Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty budou minus sedm až minus tři stupně Celsia.

Jihočeský kraj

Silnice v jižních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Tam, kde silničáři místo soli používají štěrk a písek, leží místy vrstva ujetého sněhu krytá posypem. ČTK to dnes řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

V kraji byly sněhové přeháňky mezi 3:00 a 5:00 ranní. "Nespadlo toho tolik. Ve většině okresů vyjížděla všechna vozidla, silnice jsou ošetřené. Nemáme žádná hlášení o nesjízdnosti," řekl dispečer.

Žádné vážné nehody silničáři nezaznamenali. Jen u Libínského Sedla na Prachaticku se kolem 5:15 srazil autobus s převozní sanitkou. V autobusu byl jen řidič, podle policie se nikomu nic nestalo.

V kraji bude dnes podle meteorologů oblačno, ojediněle až polojasno, místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus čtyř do minus jednoho stupně, na horách až minus sedm.

Jihomoravský kraj

Policisté v Jihomoravském kraji řešili od dnešního rána od 6:00 zhruba do 8:00 už 14 dopravních nehod v souvislosti s námrazou. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka. Podle něj se nehody obešly bez vážnějších zranění, řidiči by ale měli být opatrní.

Nebezpečná situace je podle policie především v jihozápadním okolí Brna. V 6:30 se tam stala hromadná dopravní nehoda u Ostrovačic na přivaděči k dálnici D1. Nikdo se nezranil, přesto vznikly problémy v dopravě.

Námraza hrozí po celém kraji. "Na kluzké vozovce nemohou v kopcích pokračovat kamiony a blokují tak dopravu," poznamenal Chaloupka.

Kuriózní nehoda se podle něj stala v obci na Tišnovsku. "Řidič chtěl posypat nájezd ke garáži, své vozidlo zabrzdil v kopci, to se však na ledovce utrhlo a přimáčklo jej ke garáži. S poraněním nohy a hlavy musel být převezen k ošetření do nemocnice," dodal Chaloupka.

Teplota v krají ráno klesla až k minus devíti stupňům Celsia. Na Blanensku sněží a na Znojemsku mrholí, sníh je také ve vyšších polohách v kraji. Vyplývá to z webu silničářů. Na autobusových linkách dopravců mohou být zpoždění, zatím až 20 minut, uvedly stránky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Z důvodu námrazy je zastavený provoz vlaků na lince v úseku Znojmo-Retz.

Silnice v kraji jsou po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Blanensku sněží a je tam snížená dohlednost vlivem srážek. Na silnicích se leží rozbředlý sníh.

Na Znojemsku mrholí a rozbředlý sníh na komunikacích leží také. Na některých silnicích hrozí námraza na vozovce. Nejvíce zasažené je Znojemsko a Ivančice, ale také dálnice ve směru na Brno kvůli hustému provozu. Zpoždění je až 30 minut. Kvůli námraze stojí provoz vlaků v úseku Znojmo a Retz v Rakousku, náhradní autobusová doprava jezdí přes Šatov. U Ostrovačic na Brněnsku zkomplikovala provoz hromadná nehoda okolo 6:30, obešla se ale bez zranění.

S ohledem na počasí vyjelo o půl třetí ráno do terénu v Brně všech 21 posypových vozů Brněnských komunikací. Podle provozního ředitele Jana Klištince spotřebovaly vozy 95 tun posypového materiálu. "Veškeré komunikace v naší správě jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné," dodal Klištinec.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji mohou i dnes klouzat. V noci na dnešek napadly na promrzlé silnice asi dva centimetry sněhu. Silnice jsou tak sjízdné s opatrností, upozorňují silničáři. Mrznout i během dne.

Ráno se teploty v Karlovarském kraji pohybovaly mezi minus osmi až minus 13 stupni Celsia. Hlavní tahy jsou sice po chemickém ošetření mokré, ale kvůli mrazu mohou lokálně namrzat.

Podle vedoucího zimní údržby krajských silničářů Josefa Bulky je proti noci na pondělí situace lepší. "Jezdíme a snažíme se sníh odstraňovat. Solit v těchto mrazech už moc účinné není. Zatím ale žádné problémy nemáme, jen občas někde uvízne v kopci kamion," popsal Bulka.

Přes den by měly teploty stoupnou jen na minus osm až minus pět stupňů Celsia a meteorologové čekají ještě občasné sněhové přeháňky.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Královéhradeckém kraji leží na silnicích sníh, po solení rozbředlý. Ve vyšších polohách kraje a na horských silnicích udržovaných pluhováním je většinou vrstva sněhu. V kraji ráno sněžilo, bylo zataženo, teploty mezi minus deseti až minus pěti stupni Celsia, na horách kolem minus devíti. Vyplynulo to z ranního sdělení Ředitelství silnic a dálnic a meteorologů.

Komplikace v dopravě hlásili silničáři ráno například na hlavní silnici do Polska I/33 u obce Vysokov na Náchodsku. Na silnici v úseku asi 1,5 kilometrů se tvořila ledovka, byly tam uvízlé nebo jen pomalu jedoucí kamiony, uvedli na webu.

V Královéhradeckém kraji by mělo být dnes oblačno až zataženo, zpočátku místy sněžení nebo sněhové přeháňky, během dne sněžení jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty mají být mezi minus šesti až minus třemi stupni Celsia, na horách mezi minus osmi až minus pěti stupni. Vítr má vát slabý proměnlivý.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji napadlo do rána pět až deset centimetrů sněhu, silně mrzne, teploměry klesají až k minus 12 stupňům Celsia. I na hlavních tazích je vrstva sněhu, při tak nízkých teplotách totiž sůl, přestože ji zkrápějí solankou, působí jen velmi pomalu. Problémy mohou mít kamiony ve stoupáních. Ráno jeden mířící do průmyslové zóny uvízl na nájezdu ze silnice I/35 směrem do ulice České Mládeže.

Sněhu napadlo víc, než meteorologové předpovídali, silničáři se přesto rozhodli nechat i pro nákladní dopravu otevřenou silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. "Uzavřeli bychom ji jen v případě, že by tam nějaký kamion uvízl," řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti. Aktuálně ale podle něj přestalo sněžit a tak silničáři pracují na tom, aby silnici vyčistili.

Kvůli sněhu je ale stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice se neudržuje chemicky, a pro nákladní vozy je nesjízdná. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky. Pozor by si měli dát motoristé i na silnicích nižších tříd, které se neudržují chemicky. Leží tam silná vrstva ujetého sněhu. Silničáři doporučují vyjíždět s plnou nádrží a do hor raději přibalit lopatu a sněhové řetězy.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus sedmi do minus 12 stupňů. Podle meteorologů bude i přes den sněžit, zejména na horách. Teploty přes den by měly vystoupat maximálně k minus pěti stupňům, na horách bude nejvýš minus sedm.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné, ale řidiči musí dbát na zvýšenou opatrnost. Na vozovkách je většinou rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Některé silnice I. třídy jsou holé a vymrzlé, na dálnicích je místy námraza. Na některých silnicích nižších tříd ve vyšších polohách je zajetá sněhová vrstva krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude oblačno až zataženo a dopoledne bude na většině území sněžit. Odpoledne budou sněhové přeháňky místy a později večer budou ustávat. Teploty budou pod nulou.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji dnes ráno pokrývají většinou zbytky rozbředlého sněhu. Týká se to především severu kraje, ale také téměř všech vedlejších cest ve zbytku regionu. Vše je sjízdné, zvýšená opatrnost je i nadále nutná, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Teplota v kraji se dnes ráno pohybuje až u minus 11 stupňů, místy sněží.

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh nebo jeho zbytky na hlavních tazích i sinicích druhých a třetích tříd. Na vozovkách, které jsou udržovány posypem, je ujetá vrstva sněhu. Zbytky rozbředlého sněhu pokrývají i hlavní tah vedoucí přes Červenohorské sedlo, dopravu tam může navíc komplikovat mlha a nárazový vítr, uvádějí správci silnic.

Obezřetnost je na místě i ve zbylých částech kraje a to především na vedlejších cestách nebo ve vyšších polohách okresu. Hlavní tahy jsou na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku většinou mokré po chemickém ošetření, silnice druhých a třetích tříd stále pokrývají zbytky rozbředlého sněhu, na Prostějovsku je na cestách krytých posypem vrstva ledu. Místy správci silnic hlásí také sněhové přeháňky.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji leží na většině silnic sníh. Po solení je většinou rozbředlý, ve výše položených místech tvoří i souvislou uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli být opatrní zvláště na silnicích nižších tříd v okolí Hlinska, Lanškrouna, Moravské Třebové, Poličky nebo Žamberka. Uježděný sníh je i na vozovkách v Železných horách, kde se nepoužívá sůl.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty dosahovaly minus devíti až minus čtyř stupňů.

Plzeňský kraj

Silnice i dálnice D5 v Plzeňském kraji jsou dnes ráno se zvýšenou opatrností sjízdné. Místy leží na některých komunikacích vrstva rozbředlého sněhu nebo ve vyšších polohách i ujetý sníh posypaný drtí. V kraji je zataženo a převážně bez srážek, teploty klesly až k minus deseti stupňům, informuje ve svém dopravním zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice na Tachovsku, Plzeňsku i Rokycansku je většinou holá a mokrá. Se zbytky rozbředlého sněhu po solení se mohou řidiči potkat například na Klatovsku, severním i jižním Plzeňsku nebo na Rokycansku Ve vyšších polohách na silnicích, které se nesolí, ale pouze pluhují a sypou drtí, je ujetá vrstva sněhu. To platí například na Klatovsku, Tachovsku či v Brdech.

Praha

Sníh druhý den komplikuje dopravu v Praze. Lidé musí počítat se zpožděním autobusů i tramvají. Problémy jsou kvůli poruchám výhybek opět na železnici, tentokrát jich ale není tolik jako v pondělí. Řidiči by měli být opatrní, na silnicích leží vrstva sněhu nebo jeho zbytky po chemickém ošetření. Stalo se i několik nehod, obešly se bez vážnějších následků. Podle meteorologů by dnes v metropoli mělo sněžit už jen ojediněle, bude ale mrznout.

Na dnešní problémy upozornil na svém twitteru Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID). Některé autobusové spoje kvůli počasí nejezdí po svých obvyklých trasách. Pražský dopravní podnik pak na webu uvádí, že zpoždění mohou mít desítky autobusových i tramvajových linek.

Vlaky z Masarykova nádraží do Podbaby jezdí kvůli poruše výhybek odklonem mimo Holešovice, týká se to mnoha souprav včetně několika spěšných. Problémy jsou i v okolí Prahy, nevyjely například spoje mezi Prahou a Českým Brodem nebo Kutnou Horou. Stejné je to rovněž na trati mezi pražským hlavním nádražím a Řevnicemi.

Policie ráno zaznamenala několik nehod. Na křižovatce ulic Budilovská a Libušská se srazil autobus s nákladním autem. Nehoda je sice bez zranění, ale blokuje provoz. Dvě havárie jsou také na Pražském okruhu, kde osobní auta narazila do svodidel.

V Praze bude dnes oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty budou minus čtyři až minus šest stupňů Celsia.

Středočeský kraj

Provoz na středočeských silnicích komplikuje dnes ráno čerstvě napadaný sníh a nízké teploty, které snižují účinnost soli, kterou silničáři ošetřují silnice. Řidiči tak musí být opatrní, řekl dnes ČTK dispečer krajských silničářů. Problémy jsou i na železnici, některé spoje jsou odřeknuté, jiné nabírají zpoždění, vyplývá z informací na webu Českých drah.

"Silnice jsou samozřejmě sjízdné se zvýšenou opatrností, protože máme sedm stupňů pod nulou, takže i na těch solených úsecích ta sůl příliš nezabírá. Je potřeba, aby na to řidiči mysleli a každý jezdit tak, na co se cítí," řekl ČTK dispečer.

Všechny sypače byly podle něj celou noc v terénu, situace je aktuálně relativně klidná bez mimořádných událostí, dodal dispečer.

Sněžení je podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hlášeno například z dálnic D1 a D11, Berounska, Kladenska, Rakovnicka a Prahy-západ. Na řadě dálnic leží zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách druhé a třetí třídy na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Praze-východ může být náledí.

Řada spojů na středočeské železnici je dnes ráno kvůli kalamitě odřeknuta, problémy jsou například na trati z Prahy do Kolína. Kvůli poruše výhybek v Lysé nad Labem na Nymbursku jsou zpožděné vlaky i z Lysé do Ústí nad Labem, řada spojů nevyjela ani na spojích z Berouna do Prahy a zpět. Zpožděné jsou také autobusy linek Pražské integrované dopravy.

Ústecký kraj

Po zhruba 16 hodinách jsou opět průjezdné tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8. Zavřené byly kvůli uzavření německého tunelu ve směru na Drážďany. Německo ho zavřelo kvůli nepříznivému počasí. Kolony, které se tvořily od 68 kilometru dálnice D8 se pomalu rozjíždí. ČTK to dnes řekla regionální mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

"Jsme na místě, ale zatím jsme nezaznamenali žádný problém, že by se to zablokovalo," uvedla mluvčí.

Podle webových kamer Ředitelství silnic a dálnic dosahuje řada kamionů až po Koštov na Ústecku. Pomalu jedoucí kamiony jsou v obou jízdních pruzích.

Obdobná situace, kdy se tvořily mnohakilometrové kolony kvůli zavřeným tunelům, nastala loni v dubnu. Tunely Libouchec a Panenská byly zavřené z rozhodnutí ministerstva dopravy. Uzávěra tehdy trvala dva dny.

Policie ráno uzavřela ve spojitosti s kolonami na dálnici D8 silnice z Knínic do Nakléřova a na Telnici na Ústecku kvůli autům, která tam dostávají smyk. Řidiči si chtěli přes komunikace zkrátit cestu, řekl dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Dnes v 8:40 ČTK řekl, že uzavírka stále platí.

V kraji je podle dispečera na silnicích rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Kraj Vysočina

Na Vysočině byly dnes nad ránem znovu sněhové přeháňky. Silnice jsou po solení mokré a kde se nesolí, je na vozovkách ujetá nebo i zledovatělá vrstva sněhu s posypem. Místy, zejména na Třebíčsku, může být mlha. Je potřeba jezdit opatrně, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby.

Teploty byly v noci tři až sedm stupňů pod nulou. Sněžit začalo okolo 04:00, připadlo do dvou centimetrů sněhu. Vyjelo 46 sypačů. "Měli jsme obavy, aby se to neujíždělo. Ale zatím nikdo nevolá, takže provoz je plynulý," řekl dispečer před 06:30.

Na Vysočině dnes bude zataženo až oblačno, občas bude podle meteorologů znovu sněžit. Odpolední teploty vystoupí nejvýš k nule.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou ráno až na výjimky sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku a Zlínsku na nich místy leží rozbředlý sníh, ve vyšších polohách uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vozovky v ostatních částech kraje jsou většinou holé a vlhké, případně mokré po chemickém ošetření. Vyplývá to z dnešních údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vlaky a některé autobusy nabírají podle údajů Integrované dopravy Zlínského kraje zpoždění.

Na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku se v oblasti Syrákova tvoří námraza. Kvůli ledovce je neprůjezdný 1,5 kilometru dlouhý úsek silnice III/4913 severně od Ostraty na Zlínsku. Nesjízdná zůstává vinou ledovky silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

Zpoždění často desítky minut nabírají v kraji osobní vlaky. Zpožďují se i linkové autobusy, většinou však jen o několik minut. Vyplývá to z údajů uvedených ve webové aplikaci Integrované dopravy Zlínského kraje, která sleduje polohu jednotlivých spojů. V železniční stanici Nedakonice na Uherskohradišťsku, která leží na trati 330 z Břeclavi do Přerova, je podle webových stránek Českých drah (ČD) námraza na trakčním vedení. Provoz přes stanici je možný pouze lokomotivami motorové trakce, podle dopravce lze proto očekávat zpoždění vlaků deset až 15 minut. Omezení by podle ČD mohlo skončit okolo 09:00.

Ve Zlínském kraji bylo ráno většinou oblačno až polojasno bez srážek, místy vál slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus 13 do minus čtyř stupňů Celsia. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v kraji dosáhnout minus tří stupňů Celsia až nuly. Bude zataženo až oblačno, postupně místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami.