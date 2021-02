Dopravu v části ČR komplikovala ledovka, staly se desítky nehod

Praha - Dopravu dnes ráno v České republice komplikovala ledovka, problémy působila zejména na severu a východě Čech a na Moravě. Policie zaznamenala desítky nehod. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před mrznoucím deštěm a ledovkou platí od noci do dopoledních hodin.

Větší množství nehod na kluzkých silnicích hlásí středočeská policie. Většinou se obešly bez zranění. Auta bourala na Kladensku, Příbramsku a v okolí Prahy. Například u Slatiny na Kladensku se ráno srazila převozní sanitka s nákladním autem, v Tursku u Prahy sjel kamion do příkopu. "Silnice kloužou, ale zatím nemám hlášenou žádnou závažnější nehodu. Jsou to jen ťukance nebo případy, kdy auto sjede mimo vozovku," řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

V Jihomoravském kraji policisté od rána kvůli náledí evidují zhruba 20 nehod. Pět lidí se zranilo při havárii dodávky poblíž Rosic a Ostrovačic na Brněnsku. Podle mluvčí jihomoravských záchranářů Michaely Bothové se jeden člověk zranil těžce, jeden středně těžce a tři lehce. "Namrzají silnice. Hlavní tahy jsou sjízdné, o to více ale může překvapit povrch méně frekventovaných komunikací," upozornil policejní mluvčí David Chaloupka.

Podobná situace je na Vysočině, kde ledovka hrozí hlavně na silnicích nižších tříd, kde se nesolí. Někde padá mrznoucí déšť, někde jsou ještě zbytky zledovatělého sněhu. Hlavní tahy včetně dálnice D1 jsou v kraji podle silničářů mokré po chemickém ošetření.

Kluzké jsou vozovky na Olomoucku či Prostějovsku. Na ledovku si musí dát pozor také řidiči na silnici 446 u Kopřivné na Šumpersku. Ledová vrstva tam podle údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokrývá zhruba půlkilometrový úsek. Také v Olomouckém kraji se policie ráno zabývala několika nehodami, které mohly s ledovkou souviset.

Ve Zlínském kraji policie od rána eviduje deset dopravních nehod. Tři zraněné si podle policejního mluvčího Petra Jaroše vyžádala srážka autobusu a osobního auta v Lužné na Vsetínsku. Jen se zvýšenou opatrností jsou podle ŘSD v kraji sjízdné i dálnice a silnice první třídy.

Velmi opatrní musejí být řidiči kvůli sjízdnosti silnic také v Moravskoslezském, Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Na ledovku, mrznoucí mrholení či sněhové jazyky mohou řidiči narazit například na Bruntálsku a Opavsku. Pro kamiony nad 12 tun nadále platí zákaz vjezdu na silnici první třídy mezi obcemi Ostravice a Bílá v Beskydech.

I jinde ve výše položených oblastech leží na některých vedlejších silnicích ujetá zledovatělá vrstva sněhu. Nesjízdný pro kamiony nad šest tun je nadále úsek přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, platí tu pro ně zákaz vjezdu.

Jihomoravský kraj

Náledí hrozí dnes ráno na silnicích v Jihomoravském kraji, řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Podle webu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JmK) vznikají v důsledku náledí obtíže s průjezdností na některých dopravních linkách.

Teploty se v kraji pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Bez omezení je sjízdná dálnice D1 na Vyškovsku, D2 na Břeclavsku a D46. Ostatní úseky dálnic i ostatní silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností kvůli možnému vzniku náledí.

Podle IDS JmK vznikají na některých linkách potíže s průjezdností, nejvíce severní části kraje na Blanensku a v okolí Tišnova, dále ale také v okolí Moravského Krumlova.

S ohledem na smíšené srážky a teploty pod nulou vyjelo už před třetí hodinou ranní do terénu všech 21 posypových vozů společnosti Brněnské komunikaci. Spotřebovaly 81 tun posypového materiálu, uvedl provozní ředitel společnosti Jan Klištinec.

Královéhradecký kraj

Silnice byly ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, lokálně mohou namrzat. Na některých vedlejších silnicích ve výše položených oblastech okresů Jičín, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a zvláště pak v Orlických horách a Krkonoších ležela ujetá zledovatělá vrstva sněhu, vyplynulo z ranního sdělení Ředitelství silnic a dálnic.

V hradeckém kraji bylo ráno zataženo až oblačno, na většině území déšť, místy i mrznoucí s možností tvorby silné ledovky. Nad 900 metrů nad mořem padal déšť se sněhem nebo sněžilo. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi stupni Celsia až nulou, uvedli ráno meteorologové.

Během dne má být v kraji zataženo až oblačno, od jihozápadu postupně srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty se očekávají mezi plus třemi až plus šesti stupni Celsia, na horách mezi minus jedním stupněm až plus třemi stupni Celsia.

Liberecký kraj

Silnice jsou ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Platí varování před silnou ledovkou a místy jsou mlhy, které ojediněle mohou namrzat. Teploty se pohybují většinou kolem nuly, ve Frýdlantském výběžku kolem pěti stupňů Celsia. Vyplývá to z dat od silničářů a meteorologů.

V noci v kraji mrholilo nebo slabě sněžilo. Meteorologové varují, že při mrznoucím dešti se může ráno a dopoledne tvořit místy silná ledovka. Kvůli zledovatělé vozovce byla ráno nesjízdná vozovka pro některé autobusy na linkách u Lomnice nad Popelkou na Semilsku a u Českého Dubu na Liberecku.

Povrchy silnic jsou v Libereckém kraji převážně mokré, ujetá vrstva sněhu smísená s drtí je na vozovkách nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš. Pro kamiony nad šest tun nadále platí zákaz jezdit přes Oldřichovské sedlo mezi Mníškem a Raspenavou na Liberecku, vozovka III. třídy je pro ně nesjízdná.

Přes den by mělo být zataženo, srážky by měly ustávat odpoledne. Nejvyšší denní teploty budou mezi pěti až osmi stupni, ve východní části kraje by se neměly dostat nad tři stupně stejně jako na horách. V horských oblastech bude i poměrně silně foukat, v nárazech může vítr dosahovat rychlosti až 54 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Řidiči si v Moravskoslezském kraji musejí dávat pozor na ledovku či sněhové jazyky. Na některých komunikacích, hlavně ve vyšších polohách, leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Silnice jsou proto většinou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Sněhové jazyky se na silnicích tvoří například na Bruntálsku a Opavsku. V obou okresech řidiči mohou narazit na ledovku či mrznoucí mrholení. Ujetá vrstva zledovatělého sněhu leží na silnicích Frýdecko-Místecka. Na Karvinsku, Novojičínsku a v Ostravě jsou silnice většinou sjízdné bez omezení.

Mluvčí policie Eva Michalíková okolo 12:00 uvedla, že silnice 1/57 od Fulneku do Opavy přes obec Vrchy je nesjízdná pro osobní i nákladní vozidla. Policisté odklánějí dopravu na Fulnek - Lukavec a v opačném směru na Březovou a Leskovec. "Zaznamenali jsme zvýšený počet dopravních nehod, zejména v okresech Frýdek Místek, Ostrava, Karviná a Nový Jičín," řekla.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí stále v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Olomoucký kraj

V některých částech Olomouckého kraje se dnes ráno kvůli dešti vytvořila na silnicích ledovka. Kluzké jsou vozovky například na Olomoucku, Šumpersku či Prostějovsku. Silnice jsou proto i nadále sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Olomouckém kraji jsou sněhové přeháňky a v nižších polohách padá mrznoucí déšť. Teploty se pohybují pod bodem mrazu. Správci silnic proto s předstihem provedli chemický posyp, místy se však na silnicích tvoří ledovka.

"Předpověď vyšla a Olomoucký kraj je dnes pokrytý ledovkou. Dálnice a silnice I. třídy se daří udržovat sjízdné v klidném tempu. Řidiči zareagovali dobře, až na nehodu u Mohelnice. Je třeba dále jezdit opatrně," oznámilo vedení olomouckého závodu ŘSD.

Před namrzajícími vozovkami varují správci silnic například na Šternbersku. Podle hlášení řidičů na sociálních sítích byla ráno ledovka také na silnici mezi obcemi Bohuslavice a Vilémov na Olomoucku či v okolí Čech pod Kosířem na Prostějovsku. Ledovka se ráno vytvořila i na komunikacích v Olomouci. Na ledovku si nyní musí dát pozor řidiči u Sobotína na Šumpersku Ledová vrstva tam podle údajů ŘSD pokrývá zhruba sedmisetmetrový úsek silnice.

Policie dnes ráno řešila několik nehod. Za koncem dálnice u Mohelnice na Šumpersku ve směru od Olomouce ráno najelo osobní vozidlo do svodidel. Osobní automobil havaroval také u Štěpánova na Olomoucku. V Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se srazila dvě vozidla.

Hlavní silniční tahy v Olomouckém kraji jsou dopoledne díky chemickému posypu zpravidla holé a mokré. Bez omezení jsou zatím sjízdné dálnice. Méně důležité cesty ve vyšších polohách pokrývá zledovatělá vrstva sněhu s posypem.

Pardubický kraj

Na silnicích leží lokálně zbytky sněhu. Jeho uježděná vrstva zůstává na menších komunikacích ve výše položených oblastech. Na Orlickoústecku se také tvoří náledí.

Se sněhem na vozovkách se řidiči mohou setkat v oblasti Lanškrouna, Vysokého Mýta a v Železných horách, kde je i zledovatělý. Úsek silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, často poprchávalo nebo padal déšť se sněhem. Meteorologové varovali, že vlivem nízkých teplot může vznikat náledí. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti a plus třemi stupni.

Kraj Vysočina

Silnice jsou sjízdné jen s opatrností. Někde padá mrznoucí déšť, někde jsou ještě zbytky zledovatělého sněhu. Podle silničářů jsou hlavní tahy včetně dálnice mokré po chemickém ošetření. Ledovka hrozí hlavně na silnicích nižších tříd, kde se nesolí. Varování meteorologů před tvorbou ledovky a mrznoucími dešti platí na Vysočině hlavně pro východní části Žďárska a Třebíčska do dopoledne.

Podle dispečinku krajských silničářů bylo v noci venku asi 80 sypačů. Jezdit nebylo nutné pouze na Pelhřimovsku, kde se i v noci držely teploty nad nulou. Policie zatím informovala o jediné dopravní nehodě, která se stala před 05:00 u Nového Města na Moravě. Havarovalo osobní auto, silnice číslo 19 zůstala kyvadlově průjezdná.

Podle předpovědi meteorologů bude dnes na Vysočině zataženo, srážek bude odpoledne ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou až osm stupňů Celsia, chladněji bude hlavně v severovýchodní části kraje.

Zlínský kraj

Na silnicích se místy tvoří ledovka, především ve vyšších polohách na nich také leží uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Řidiči by při jízdě měli být zvýšeně opatrní, vyplývá z dnešních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Policie od rána eviduje v kraji deset dopravních nehod. Tři zraněné si podle policejního mluvčího Petra Jaroše vyžádala srážka autobusu a osobního auta v Lužné na Vsetínsku. V kraji platí do dnešního poledne výstraha meteorologů před tvorbou ledovky.

Dálnice a silnice první třídy v kraji jsou dnes podle Lucie Trubelíkové ze zlínské správy ŘSD sjízdné se zvýšenou opatrností. "Teploty se v řadě úseků drží pod bodem mrazu. V souvislosti s mrznoucím deštěm hrozí ledovka," uvedla Trubelíková.

Povrch vozovky podle ní aktuálně může namrzat na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku v oblasti Syrákova nebo na silnici I/54 u Strání na Uherskohradišťsku. "Prosíme řidiče, aby dnes jezdili velmi opatrně. Naše veškerá zimní technika je od včerejška (úterý) stále v terénu a nejvyšší pohotovosti," doplnila Trubelíková.

Policisté od dnešních 05:00 zaznamenali podle Jaroše v kraji deset dopravních nehod. Zřejmě nejvážnější je havárie v Lužné, kde se po 08:00 srazily autobus a osobní auto. "Řidička osobního automobilu utrpěla poranění. V autobuse jelo několik lidí, jsou tam pravděpodobně dvě lehká zranění" řekl ČTK Jaroš. Na místě nadále zasahují složky integrovaného záchranného systému.

Nesjízdná je kvůli ledovce nadále silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Téměř pětikilometrový úsek vedoucí z podstatné části kopcovitým terénem a přes les silničáři přes zimu neudržují. Se zbytky sněhu a ledu musejí řidiči počítat i na silnici III/43230 z Koryčan na Kroměřížsku směrem na Vřesovice na Hodonínsku. Ani ta není přes zimu udržovaná.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou zataženo, místy se vyskytují sněhové přeháňky, mrznoucí déšť nebo déšť se sněhem. Odpoledne by podle předpovědi meteorologů měly od západu srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes v kraji dosáhnout nuly až plus tří stupňů Celsia, na jihozápadě až plus pěti stupňů Celsia.