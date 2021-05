Dopravu v Brně na hodinu a půl zastavil nález červeného fosforu

Brno - Policie našla ve voze v Gajdošově ulici v brněnské městské části Židenice nebezpečný červený fosfor, místo bylo pro dopravu asi hodinu a půl uzavřeno. Chemikálii odvezli hasiči, řidič skončil v policejní cele. ČTK to řekli mluvčí hasičů Petr Příkaský a policie David Chaloupka. Městská hromadná doprava jezdila odklonem, linky nabíraly zpoždění.

Událost v dopravě byla vyhlášena v 19:40. Policie vůz kontrolovala, uvnitř seděl jeden muž. "Při kontrole policisté přišli na to, že tam má řidič neznámou krystalickou látku. Když se ho policisté na to zeptali, odpověděl, že jde o červený fosfor. Přijali jsme k tomu opatření a přizvali hasiče, aby potvrdili, o co se opravdu jedná," uvedl Chaloupka.

Na místo vyrazili i hasiči z chemické laboratoře z Tišnova. "Nebezpečná látka se měla nacházet v nějaké nádobě, zřejmě v obalu od kinder vajíčka. Jde asi o 50 gramů. Odborníci z Tišnova potvrdili, že jde o červený fosfor. Ten je vysoce hořlavý, vysoce toxický a žíravý," uvedl Příkaský.

Hasiči na místě vymezili nebezpečnou zónu, šlo asi o 50 metrů kolem vozu. Odborníci přicházeli k vozu podle mluvčího hasičů po návětrné straně, aby na ně nefoukalo.

Chaloupka uvedl, že vůz řídil čtyřicetiletý muž. Policie ho zajistila, skončil v policejní cele, policisté jej budou vyslýchat. Chemickou látku odborníci odvezli k likvidaci, stejně jako menší množství jódu, který ve voze později také našli.

Červený fosfor je spolu s dalšími dvěma chemikáliemi na českém seznamu látek, které mohou sloužit pro výrobu drog. Využívá se k výrobě metamfetaminu.

V místě byla zastavena doprava asi do 21:00. Týkalo se to i linek městské hromadné dopravy. Šlo o autobusové linky 44, 55, 58, 78 a 84, které jely mezi zastávkami Dělnický dům / Otakara Ševčíka - Stará osada odklonem, vynechaly zastávku Gajdošova. Linky měly podle webu dopravního podniku zpoždění deset až 15 minut.