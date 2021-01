Dopravu opět komplikuje sníh, silnice jsou s opatrností sjízdné

Praha - Dopravu na většině území Česka dnes ráno opět komplikuje sněžení. Silnice ale většinou zůstávají s opatrností sjízdné. Na některých místech si řidiči musí dávat pozor na náledí nebo námrazu, zejména na výše položených silnicích mohou být sněhové jazyky. Provoz se zatím ráno obešel bez vážnějších dopravních nehod, zjistila ČTK. Sněžit má podle meteorologů i přes den.

Jihočeský kraj

Silnice v jižních Čechách jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou holé a mokré, na některých, kde se používá štěrk či písek, je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V noci a ráno měli silničáři v terénu 90 sypačů. ČTK to řekl náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Vykouk. Podle meteorologů budou dnes v kraji sněhové přeháňky.

První sypače vyjely ve 2:20 na Strakonicku. "Nejvíc jezdily ty, kde byly sněhové přeháňky, České Budějovice, Milevsko a přilehlé oblasti. Nebyla to dnes žádná divočina. Nemáme žádné uzávěrky silnic, všechny jsou sjízdné se zvýšenou opatrností," řekl Vykouk.

V kraji bude dnes podle meteorologů zataženo až oblačno, přes den na většině území sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty vudou od minus tří do nuly, na horách minus šest až minus tři stupně

Jihomoravský kraj

Na některých silnicích nižších tříd v Jihomoravském kraji by se dnes mohlo tvořit náledí a sněhové jazyky, na jiných námraza. Jsou proto sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z údajů na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Dálnice jsou sjízdné bez omezení.

Teploty v kraji byly ráno mezi minus pěti až plus jedním stupněm Celsia. Předchozí dny v kraji sněžilo, sněhové přeháňky jsou místy hlášeny i na dnešek. Náledí se může tvořit v Brně, na Brněnsku a na Vyškovsku. V těchto okresech může na silnicích ležet i rozbředlý sníh, případně se mohou tvořit i sněhové jazyky. S možnou námrazou a sněhovými jazyky musí řidiči počítat na silnicích na Blanensku. Silnice jsou kvůli možnosti tvorby sněhových jazyků sjízdné se zvýšenou opatrností i na Znojemsku.

V kraji bude dnes podle předpovědi meteorologů zataženo, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Během dne by mělo být místy přechodně oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji jsou po chemickém ošetření holé a mokré. Kvůli teplotám pod bodem mrazu ale mohou lokálně namrzat. Zbytky sněhu zůstávají jen na silnicích ve vyšších polohách, zejména v Krušných horách, vyplývá z dnešních informací Ředitelství silnic a dálnic.

V Karlovarském kraji v noci klesly teploty místy až k minus osmi stupňům Celsia. Pod bodem mrazu by měla teplota zůstat i přes den. Na silnicích, hlavně na horách, se tak může tvořit námraza, při které vzdušná vlhkost na promrzlých silnicích vytvoří kluzkou vrstvu, upozorňují silničáři.

Královéhradecký kraj

Na silnicích nižších tříd v Královéhradeckém kraji ležel dnes ráno rozbředlý nebo ujetý sníh. Hlavní silniční tahy byly po chemickém ošetření většinou mokré. Na Trutnovsku ráno sněžilo. Na Rychnovsku hrozí sněhové jazyky a na silnicích v lesích na Jičínsku by si řidiči měli dát pozor na větve padající pod tíhou mokrého sněhu na silnice, uvedli silničáři a meteorologové.

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být zataženo až oblačno. Na většině území se čekají sněhové přeháňky, na horách by mohlo být sněžení trvalejší a mohlo by napadnout až deset centimetrů sněhu. Teploty by se dnes měly pohybovat od nuly do minus tří stupňů Celsia, na horách od minus pěti do minus osmi stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes opět sněží, ale výrazně méně než v minulých dnech. Přes noc napadlo do pěti centimetrů nového sněhu. Hlavní tahy jsou většinou po chemickém ošetření jen holé a mokré. Silničáři přesto doporučují zvýšenou opatrnost. Problémy na silnicích hlášené nejsou, ani žádné uvízlé kamiony, řekl ČTK Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která má údržbu silnic v kraji na starosti. Pozor by si podle něj měli dát motoristé na silnicích nižších tříd a v horách, kde je ujetá vrstva sněhu.

V Libereckém kraji napadlo v posledních dnech až 60 centimetrů sněhu. Třeba v Jablonci nad Nisou už kvůli tomu ve čtvrtek vypnuli parkovací automaty. "Dokud se nepodaří sníh z parkovišť uklidit, bude parkování zdarma," řekla ČTK mluvčí magistrátu Jana Fričová. Ve městě už také začali shazovat sníh ze střech, kde zatěžoval budovy a ohrožoval chodce. "Začali jsme se školskými budovami třeba s tělocvičnou základní školy na Šumavě, shazovali jsme sníh i ze školky v ulici Československé armády a dnes i z budovy průmyslové školy na Horním náměstí," doplnila. Sníh dnes shazovali i z budov magistrátu nebo městské policie.

Kvůli sněhu zůstává v Libereckém kraji pro nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Motoristé musí po silnici I/13 přes Frýdlant, kterou silničáři udržují chemicky. Naopak průjezdná zůstává navzdory sněhovým přeháňkám mezinárodní silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, která byla od úterý do čtvrtečních 14:00 uzavřená pro kamiony nad 3,5 tuny. "Dnes se ji daří udržet ve sjízdném stavu, žádné problémy tam hlášené nejsou," řekl Bark.

Teploty v Libereckém kraji se dnes pohybují od minus jednoho do minus čtyř stupňů. Podle meteorologů se teploty pod nulou udrží po celý den a budou se objevovat sněhové přeháňky, na horách bude sněžení trvalejší. Napadnout tam může dalších 15 centimetrů sněhu.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné, ale na většině z nich musí dbát řidiči zvýšené opatrnosti. Silnice jsou většinou po chemickém ošetření mokré nebo jsou na nich zbytky rozbředlého sněhu, platí to i pro dálnice. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na některých silnicích nižších tříd zejména ve vyšších polohách na Bruntálsku a na Opavsku je nižší ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Na silnici I/57 v obci Vrchy na Novojičínsku je ledovka.

Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji zataženo až oblačno. Na většině území se dají očekávat sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, na horách bude sněžit trvaleji. Teploty se budou pohybovat pod nulou.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností musejí nadále počítat motoristé při cestě na sever Olomouckého kraje. Silnice tam pokrývá po dalších sněhových přeháňkách rozbředlý sníh. Na Červenohorském sedle se kvůli větru tvoří v otevřených úsecích sněhové jazyky, upozorňují správci silnic. V ostatních částech regionu jsou vozovky většinou holé, v okolí Litovle však mohou namrzat, uvedlo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku je opatrnost nutná na hlavních tazích i vedlejších silnicích, podle silničářů všude leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Další silnice pokrývá nová vrstva sněhu krytá posypem. Podobná situace je také na Šumpersku, na hlavním tahu vedoucím přes Červenohorské sedlo je navíc potřeba počítat s možností sněhových jazyků, které se tvoří vlivem silného větru a sněžení.

Zbytky rozbředlého sněhu leží i ve vyšších polohách Olomoucka na Šternbersku, některé úseky pokrývá místy zledovatělá vrstva sněhu krytá inertním posypem. Opatrnost je nutná i ve vyšších polohách na Prostějovsku. Na Drahanské vrchovině jsou tzv. inertní trasy místy s vrstvou ujetého zledovatělého sněhu, důležité úseky jsou kryté posypem. Silničáři upozorňují řidiče, že místy se kvůli nárazovému větru tvoří sněhové jazyky.

Na Přerovsku jsou silnice většinou holé po chemickém šetření, i tam správci silnic hlásí místy sněhové přeháňky.

Pardubický kraj

Na mnoha silnicích ve výše položených oblastech Pardubického kraje dnes zůstává sníh. Většinou je po solení rozbředlý, někde tvoří uježděnou vrstvu. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

V okolí Hlinska, Svitav a Poličky se vlivem větru vytvářejí sněhové jazyky. Úsek státní silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, v oblasti Svitav a Moravské Třebové foukal nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti stupni a bodem mrazu.

Středočeský kraj

V části Středočeského kraje dnes ráno sněží, na některých silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Některé hlavní tahy jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, například dálnice D 10 nebo silnice první třídy číslo tři, devět a 16, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Sněhově přeháňky jsou hlášeny například z dálnice D8, silnic I/3, I/9 a I/16 a z okresů Mělník, Mladá Boleslav a Praha-východ. Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou všechny silnice druhých a třetích tříd v kraji, na Benešovsku, Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Příbramsku a v okrese Praha-východ na nich může ležet rozbředlý sníh.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou se zvýšenou opatrností sjízdné, místy leží rozbředlý sníh. Ve vyšších polohách hrozí námraza, v Chomutově sněží. Dálnice jsou mokré, po chemickém ošetření sjízdné. Místy by si řidiči měli dát pozor kvůli sněhovým přeháňkám. Vyplývá to z dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic.

"V terénu dnes byla všechna technika, protože na horách se cesty zafoukávaly," řekla dnes ráno ČTK dispečerka ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Podle ní nejsou hlášeny žádné problémy ani uzavírky.

Meteorologové dnes očekávají na většině území regionu sněhové přeháňky, na horách četnější. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus dvěma až jedním stupněm, na horách mezi minus šesti a minus třemi stupni.

Kraj Vysočina

Silnice nižších tříd Vysočiny pokrývá ujetý nebo zledovatělý sníh posypaný drtí, solené hlavní tahy jsou mokré. V noci na dnešek byly místy znovu sněhové přeháňky, někde mohou být sněhové jazyky. Jezdily sypače. Krajský dispečink neměl od půlnoci hlášené skoro žádné problémy v dopravě, řekl ČTK dispečer Jiří Havel po 06:00.

Ve čtvrtek nemohly kvůli sněžení v některých kopcích vyjet kamiony. Silnice I/23 mezi obcemi Hory a Předín na Třebíčsku, kterou blokoval uvízlý kamion, je podle krajského dispečinku průjezdná od půlnoci. Dnes ráno nebyla uzavřená žádná silnice, uvedl dispečer. V noci podle něj nebyl velký mráz a na solených vozovkách se sníh dobře rozpouštěl.

Na většině území Vysočiny bude podle Českého hydrometeorologického ústavu občas sněžit i přes den. Teploty vystoupí nejvýše k nule. Vítr od čtvrtka zeslábl, dnes by měl vát rychlostí mezi sedmi až dvaceti kilometry v hodině.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku na nich mnohde leží rozbředlý sníh, místy se tam může tvořit i náledí. Na Zlínsku, Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou vozovky po chemickém ošetření většinou mokré. Silnice ve vyšších polohách pokrývá zpravidla uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes ráno většinou zataženo, na Kroměřížsku polojasno. Místy se vyskytují sněhové přeháňky a vane slabý vítr. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus šesti do plus dvou stupňů Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout minus dvou až plus jednoho stupně Celsia. Meteorologové očekávají zataženo, na většině území regionu s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Během dne může podle nich být místy přechodně i oblačno.