Dopravu na severu a západě Čech zkomplikovalo husté sněžení

Karlovy Vary - Husté sněžení začalo odpoledne komplikovat dopravu na severu a západě Čech. Sníh zaměstnává silničáře hlavně v horských oblastech, třeba v Karlovarském kraji jsou ale špatně sjízdné také hlavní tahy a v Libereckém kraji na hlavních silnicích leží rozbředlý sníh. Před sněžením varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), výstraha platí do 20:00.

V Karlovarském kraji sníh zůstává na silnicích ležet a i ve městech pod ním vzniká kluzká vrstva. Po 17:00 kamiony zablokovaly dálnici D6 u Jenišova ve směru z Chebu do Karlových Varů. Policie zaznamenala nehody na silnici mezi Bečovem nad Teplou a Toužimí nebo u Nové Role. V kopcích zůstávaly stát kamiony, kterým to na sněhu klouže.

Rozbředlý sníh je i na hlavních silnicích v Libereckém kraji. Silničáři varovali, že potíže mohou mít hlavně kamiony. Už ráno sjel jeden do příkopu na silnici první třídy u Turnova, odpoledne zablokoval kamion silnici třetí třídy v Karlovicích, další zkomplikoval dopravu na silnici I/13 ve směru na Frýdlant. Pozor by si měli dát řidiči nákladních aut také ve stoupání na silnici I/9 ze Svoru na Českolipsku směrem na Rumburk.

V Libereckém kraji napadlo už v noci na dnešek do deseti centimetrů sněhu, v horách místy až 20 centimetrů. Do večera může podle meteorologů přibýt v horách dalších až 15 centimetrů. O uzavření mezinárodní silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny, ke kterému silničáři při vydatnějším sněžení přistupují opakovaně, se podle nich tentokrát zatím neuvažuje. Kvůli sněhu ale zůstává na Liberecku pro nákladní auta nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy přes Oldřichovské sedlo.

Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností také v Ústeckém kraji. V Krušných horách a ve vyšších polohách na Děčínsku by si měli řidiči dát pozor na rozbředlý sníh, nížeji padá déšť se sněhem a na cestách to může klouzat.

Vrstva rozbředlého sněhu se vytvořila také na silnicích všech tříd na Trutnovsku. V Krkonoších je na silnicích ujetá vrstva sněhu, která je místy zledovatělá. Na Jičínsku si řidiči musejí dát pozor na větve padající pod tíhou mokrého sněhu, uvedli silničáři.

Sněžení ztěžovalo silniční dopravu v Česku také minulý týden zejména od úterka do čtvrtka. Silničáři kvůli přívalům uzavřeli řadu silnic nižších tříd, kamiony ale měly potíže ve stoupáních i na dálnicích včetně páteřní D1.

Karlovarský kraj

Husté sněžení komplikuje od odpoledne dopravu v Karlovarském kraji. Sníh zůstává na silnicích ležet a vzniká pod ním kluzká vrstva, a to i ve městech. Špatně sjízdné jsou i hlavní tahy, po 17:00 hodině kamiony zablokovaly dálnici D6 u Jenišova. V kraji přibývá dopravních nehod, zjistila ČTK. Celkem se jen za odpoledne stalo okolo 20 nehod, řekla večer ČTK krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Kvůli nehodě kamionu u Jenišova, kterou se ostatní kamiony snažily objet a uvízly, byla odpoledne zablokovaná dálnice D6 ve směru z Chebu do Karlových Varů. Dálnici se podařilo zprůjezdnit až po 19:00. Za nehodou se tvořily dlouhé kolony.

Jen vyjeté koleje v jednom pruhu byly odpoledne na dálnici D6 mezi Chebem a Karlovými Vary. V kopcích občas stály kamiony, které na sněhu klouzaly. Nehody se staly na silnici mezi Bečovem nad Teplou a Toužimí nebo u Nové Role a na mhoha dalších místech.

V kraji se od rána teplota pohybuje lehce pod nulou. Kromě kluzkých vozovek silničáři upozorňují i na zhoršenou viditelnost způsobenou hustým sněžením.