Dopravu na objížďkách zavřené D1 komplikujî neukáznění řidiči kamionů

Kaliště (u Prahy ) - Dopravu na objízdných trasách ve Středočeském kraji, které jsou stanovené kvůli uzavírce dálnice D1 mezi 21. a 34. kilometrem, komplikují neukáznění řidiči kamionů, kteří si snaží cestu zkrátit a nevyužívají oficiální trasu přes Tábor. Policie během dne přijala od řidičů několik oznámení, vznikají kolony, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Lucie Nováková.

Dálnice je uzavřena mezi Mirošovicemi a Ostředkem kvůli bourání mostu přes dálnici. Nejhorší situace je podle Novákové v okolí Chocerad, kam mají kamiony zákaz vjezdu i za normální situace. Policejní hlídky jsou na místě a přestupky řeší přímo s řidiči.

Přes Vysočinu a jižní Čechy vede po uzavření D1 objízdná trasa pro vozidla těžší 12 tun, jezdit by měla přes Tábor a Pelhřimov. Policejní mluvčí v obou krajích dnes krátce po poledni ČTK řekli, že kvůli tomu dopravní problémy nevznikly.

"My žádné komplikace na tomto úseku nemáme. Nákladní auta v podstatě dneska, zítra ani pozítří jezdit nesmí, pokud nevezou zboží, které podléhá zkáze," řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Bez problémů je od sobotního večera také část objízdné trasy na Vysočině, uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková. Podotkla, že policie před uzavřením D1 kontrolovala parkoviště u dálnice, aby tam řidiči nezůstali uvěznění.

Vozidla do 12 tun sjedou u Mirošovic, pojedou přes Benešov, Soběhrdy, Kozmice a najedou zpět u Ostředku. Nákladní vozidla nad 12 tun budou mít trasu delší. Ve směru na Prahu na ni budou najíždět už u Humpolce na 90. kilometru, dále pojedou po silnici I/19 na Tábor, dálnici D3, silnici I/3 a na D1 najedou u Mirošovic. Stejná trasa bude i v opačném směru.

Bourá se most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během 48 hodin musí dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky je vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší. O nedělích a státních svátcích totiž platí v době od 13:00 do 22:00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny.