Dopravu na některých místech v ČR komplikovaly sníh nebo náledí

Praha - Dopravu na některých místech v Česku ráno komplikovaly zbytky sněhu nebo náledí na vozovkách. Někde se tvořila i námraza a vlivem silného větru také sněhové jazyky. K opatrnosti řidiče vybízeli silničáři zejména ve vyšších polohách a na silnicích nižších tříd. Několik silnic nižších tříd je uzavřeno v Plzeňském nebo Libereckém kraji. Ostatní jsou s opatrností sjízdné.

Problémy působily po předchozím sněžení a následné oblevě i stromy obtěžkané mokrým sněhem. Například v Libereckém kraji přes noc hasiči vyjeli k 19 případům spadlých stromů.

V Plzeňském kraji je po úterním vydatném sněžení zavátá a uzavřená silnice třetí třídy mezi Střížovicemi a Netunicemi na Plzeňsku, pro nákladní auta byla uzavřena komunikace druhé třídy ze Zelené Lhoty na Špičák na Šumavě. Právě ve vyšších polohách Šumavy a Českého lesa by měli být řidiči pod silničářů nejvíce opatrní a zejména tam, kde se vozovky udržují kamennou drtí.

V Libereckém kraji je pro nákladní auta nad šest tun nadále kvůli sněhu uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Objízdná trasa pro ně do Frýdlantského výběžku vede po silnici 13 přes Frýdlant. Autobusy pak neprojedou po silnici přes Ještěd. V kopci od Liberce na Ještěd v noci totiž zapadl kamion a zasahuje do vozovky, vyprošťovat se bude až dnes.

Se zbytky sněhu na silnicích museli řidiči počítat i v dalších regionech. V Královéhradeckém i Pardubickém kraji ráno ležel na silnicích nižších tříd rozbředlý nebo ujetý sníh. Úsek státní silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy.

Ve středních a jižních Čechách a v Ústeckém kraji byly silnice po ránu místy namrzlé nebo se tvořilo náledí. Na Příbramsku, Českokrumlovsku či Prachaticku se mohli motoristé setkat se sněhovými jazyky.

Lepší situace nebyla ani na Moravě a ve Slezsku. Například v Jeseníkách na Bruntálsku byla hlavně na silnicích nižších tříd ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Na Šumpersku a Jesenicku navíc foukal silný vítr, kvůli kterému se v noci ve vyšších polohách místy vytvořily sněhové jazyky.

Ve Zlínském kraji zůstává kvůli ledovce uzavřena silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují.

Jihočeský kraj

Na některých vozovkách na jihu Čech se může tvořit náledí. Silničáři kvůli tomu udržují povrch solí. Náledí se v posledních hodinách tvořilo hlavně na Strakonicku, řekl ČTK Martin Šulista z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

"Náledí se může vyskytovat i na jiných místech, obvykle bývá třea na mostech. Silnice jsme ošetřili solí, ale pokud se to nerozjezdí, tak sůl nezačne pořádně působit," uvedl.

Policie upozorňuje, že zase sněhové jazyky mohou způsobit komplikace na silnici číslo 3 u Netřebic na Českokrumlovsku, nebo na vozovce 145 u Šumavských Hoštic na Prachaticku.

Teploty se po ránu na jihu Čech pohybují kolem nuly, na některých místech mrzne. Podle předpovědi meteorologů bude dnes jasno až polojasno a oteplí se až na šest stupňů.

Jihomoravský kraj

Námraza vozovky hrozí dnes ráno na některých silnicích v Jihomoravském kraji, řidiči by proto měli být opatrní. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Komunikace jsou mokré a po chemickém ošetření. Teploty jsou na několika místech pod bodem mrazu. Mezi obcemi Drnovice a Podomí je pro vozidla nad 12 tun uzavřená komunikace.

Teploty se v kraji pohybují od minus tří stupňů Celsia do dvou stupňů nad nulou. Fouká slabý a proměnlivý vítr. Nad ránem byly v části kraje dešťové přeháňky. Komunikace jsou mokré, námraza hrozí na Brněnsku, na Vyškovsku, ale i na Břeclavsku a Hodonínsku, kde se místy objevuje také mlha.

Dálnice jsou mokré, ale ve většině sjízdné bez omezení. Výjimkou je úsek dálnice D1 od Brna směrem na Vysočinu, kde je potřeba dbát na zvýšenou opatrnost.

Společnost Brněnské komunikace vyjela na silnice ve 2:40 se všemi 21 posypovými vozy s ohledem na povětrnostní podmínky. Práce skončily kolem 5:30. "Spotřebováno bylo celkem 58,5 tuny posypového materiálu. Veškeré komunikace v naší správě jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné," uvedl provozní ředitel firmy Jan Klištinec.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji dnes ráno ležel na silnicích nižších tříd rozbředlý sníh. Řidiči by si měli dát pozor na mrznoucí mlhy. Hlavní silniční tahy byly ráno po chemickém ošetření většinou mokré, pouze na Rychnovsku ležely na silnicích prvních tříd zbytky rozbředlého sněhu, uvedli silničáři a meteorologové.

Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od plus dvou do minus dvou stupňů Celsia. Přes den by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle se čekají mlhy. Teploty by se měly pohybovat od tří do šesti stupňů, na horách má být od plus jednoho do minus dvou stupňů.

Liberecký kraj

Hlavní silniční tahy v Libereckém kraji jsou mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Meteorologové upozorňují, že místy se na mokrých površích může tvořit náledí. Varování platí i pro čtyřproudou silnici 35 z Liberce ve směru na Turnov, vyplývá z údajů na webu Ředitelství silnic a dálnic.

V noci přestalo v kraji sněžit či pršet a s postupující oblevou se ráno držela teplota pod nulou už jen v horských oblastech. Přes den by mělo být většinou oblačno, další srážky ale meteorologové neočekávají. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma až pěti stupni Celsia, na Frýdlantsku by mělo být až šest stupňů. Nad nulu, o jeden či dva stupně, by se měla teplota dostat přes den i horách. Silněji foukat bude na Frýdlantsku, vítr by měl v nárazech dosahovat až 65 kilometrů v hodině. Místy je ráno mlha.

Problémy mohou působit i stromy obtěžkané mokrým sněhem. Přes noc měli hasiči v kraji 19 výjezdů ke spadlým stromům, uvedli na twiteru. Jeden strom ráno spadl na silnici 10 u Malé Skály, do dalšího narazilo auto na silnici 286 u Benecka. Nehoda se obešla bez zranění. V kopci od Liberce na Ještěd v noci zapadl kamion a zasahuje do vozovky, vyprošťovat se bude až dnes dopoledne. Silnice přes Ještěd je pro autobusy neprůjezdná. "Linky 270 jezdí odklonem přes Hodkovice nad Mohelkou," uvedl na twitteru Korid LK, jež je koordinátorem veřejné dopravy v Libereckém kraji. Pro nákladní auta nad šest tun je nadále kvůli sněhu uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo na Liberecku. Objízdná trasa pro ně do Frýdlantského výběžku vede po silnici 13 přes Frýdlant.

Zbytky rozbředlého sněhu jsou na silnicích I. tříd na Jablonecku a Semilsku a také na vedlejších na Liberecku a Českolipsku. V Jizerských horách, Krkonoších a Lužických horách je na silnicích ujetá vrstva sněhu.

Moravskoslezský kraj

Na některých silnicích v Moravskoslezském kraji jsou zbytky sněhu nebo jsou vozovky mokré po chemickém ošetření. Řidiči by tak měli dbát na zvýšenou opatrnost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Například v Jeseníkách na Bruntálsku je hlavně na silnicích nižších tříd ujetá sněhová vrstva krytá posypem. Zajetý nebo rozbředlý sníh je místy i na Opavsku. Na silnici I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech v úseku mezi obcí Ostravice a osadou Hlavatá patřící k obci Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Další srážky na dnešek v kraji meteorologové nepředpovídají. Teploty budou většinou nad nulou, v horách bude chladněji.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstávají na silnicích zbytky sněhu. Většinou je rozměklý, v oblastech, kde se nesolí, tvoří uježděnou vrstvu. Všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Opatrně by měli řidiči jen v okolí Hlinska, Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Poličky, Vysokého Mýta, Žamberka a v Železných horách. Úsek státní silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdný pouze se sněhovými řetězy. V oblast Skutče se tvoří námraza.

Dnes ráno bylo v Pardubické kraji většinou zataženo až oblačno, na Svitavsku foukal nárazový vítr a vyskytovaly se sněhové přeháňky. Na východě regionu místy znepříjemňovala dopravu mlha. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus třemi stupni Celsia.

Středočeský kraj

Středočeské silnice jsou místy namrzlé, řidiči by měli být opatrní. Námraza může být například na mostech, a to i na hlavních tazích, například na dálnici D10. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice na Benešovsku, kde kromě namrzlé vozovky musí řidiči počítat i se sněhovými jazyky na silnicích nižších tříd, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Sněhové jazyky se tvoří také na Příbramsku, obezřetní by také měli být šoféři na hlavních tazích v okolí Slaného, tedy na silnicích I/7 a I/16. Silnice v regionu jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku, Mladoboleslavsku a v okrese Praha-východ místy ještě zůstávají teploty pod bodem mrazu.

Olomoucký kraj

Zbytky sněhu pokrývají po nočních sněhových přeháňkách silnice ve vyšších polohách Olomouckého kraje, které jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Prostějovsku je kvůli vrstvě sněhu uzavřený pětikilometrový úsek silnice. Řidiči si na Šumpersku a Jesenicku musí dát pozor i na silný vítr, kvůli kterému se v noci ve vyšších polohách místy tvořily sněhové jazyky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh pokrývá vozovky hlavně ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska, kde v noci správci provedli chemický posyp a plužení. Řidiče upozornili na silný vítr a mlhu. Rozbředlý sníh je ráno na silnicích také ve vyšších polohách Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Méně důležité cesty pokrývá ujetá vrstva sněhu s posypem.

Kvůli vydatnému sněžení byla v úterý večer uzavřena silnice mezi obcemi Horní Štěpánov a Lipová na Prostějovsku. Nesjízdný je aktuálně zhruba pětikilometrový úsek.

Plzeňský kraj

Po vydatném sněžení, které zasáhlo v úterý celý Plzeňský kraj, je většina komunikací v regionu průjezdná a upravená. Nejvíce opatrní by měli být řidiči ve vyšších polohách Šumavy a Českého lesa, kde se vozovky udržují kamennou drtí. Komunikace v kraji mohou místy namrzat i na ošetřených plochách. Uzavřená je zavátá silnice III. třídy na jihu Plzeňska mezi Střížovicemi a Netunicemi a pro nákladní auta byla v noci uzavřena komunikace II. třídy ze Zelené Lhoty na Špičák na Šumavě, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

"Dnes dopoledne se je budeme snažit bagrem odhrnout," uvedl. Slapnička varoval, aby se řidiči nepokoušeli projíždět označené úseky, které se v zimě neudržují. V úterý večer, kdy byla uzavřená dálnice D5, se na takovou silnici u Přimdy na Tachovsku vydal kamion, který tam uvízl a bude obtížné ho odtamtud dostat. Jde o úsek z Labutě na Hošťku, kde se špatně projíždí i v létě, protože je úzký a klikatý.

Tři čtvrtiny silnic v kraji jsou po ošetření solí mokré. "Ale i po posypu mohou lokálně zcela ojediněle znovu začít namrzat, nejde ale o celistvé úseky, zejména jsou to místa na závětří a v lese," uvedl dispečer. Hlavně tam, kde se vyjasní a teplota trochu klesne. "Silnice jsou ještě pořád zespoda podmrazené, řidiči by měli být opatrní," dodal. Zmrzlé jsou i v horách, kde se sype drtí.

Teploty se pohybují mírně nad bodem mrazu, ve vyšších polohách těsně pod nulou. Sněžit už dnes nebude, ale má se vyjasnit a mírně ochladit.

Všechny posypové vozy s radlicemi vyjížděly po celém Plzeňském kraji v úterý večer i v noci a dnes ráno.

Zlínský kraj

Na silnicích ve Zlínském kraji leží dnes ráno mnohde zbytky rozbředlého sněhu. Řidiči s nimi musejí počítat zejména na Vsetínsku a Zlínsku. Vozovky na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku jsou po chemickém ošetření většinou mokré, také ty jsou však sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD).

Vozovky ve vyšších polohách pokrývá zpravidla uježděná vrstva sněhu krytá posypem. Nesjízdná zůstává kvůli ledovce silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku. Přes zimu ji silničáři neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou oblačno až zataženo, na Uherskohradišťsku se sněhovými přeháňkami. Teploty se v regionu ráno pohybovaly od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Denní teplotní maxima by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měla dnes ve Zlínském kraji dosáhnout jednoho až čtyř stupňů Celsia. Bude převážně zataženo, ojediněle se objeví mlhy. Ráno a dopoledne se mohou místy tvořit i zmrazky a náledí. Během dne očekávají meteorologové oblačno až polojasno.