Praha - V Krkonoších dnes ráno sněžilo a foukal silný nárazový vítr. Na silnici na Pomezní Boudy v Malé Úpě nse od 700 metrů nad mořem tvořily závěje. Sněžení, silný vítr a místy i mlhy komplikují dnes ráno dopravu hlavně v horských oblastech Libereckého kraje. Déšť se sněhem komplikuje dopravu na Vsetínsku.

Královéhradecký kraj

V Krkonoších dnes ráno sněžilo a foukal silný nárazový vítr. Na silnici na Pomezní Boudy v Malé Úpě nse od 700 metrů nad mořem tvořily závěje. V nižších partiích Trutnovska padal déšť se sněhem a na silnicích druhé a třetí třídy ležel rozbředlý sníh, sjízdné byly se zvýšenou opatrností. Nebezpečí tvorby sněhových jazyků na některých horských silnicích by mělo trvat celý den. V ostatních oblastech Královéhradeckého kraje byly silnice většinou mokré a sjízdné bez komplikací, zjistila ČTK od silničářů a meteorologů.

Dnes ráno se teploty v hradeckém kraji pohybovalo od minus dvou do plus pěti stupňů Celsia. Přes den by na většině území Královéhradeckého měly být smíšené nebo dešťové přeháňky, místy a v polohách nad 400 metrů přeháňky sněhové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od plus dvou do plus pěti stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem minus tří. Mělo by i hodně foukat, v nárazech místy až 90 kilometrů v hodině, a to hlavně na horách.

Liberecký kraj

Sněžení, silný vítr a místy i mlhy komplikují dnes ráno dopravu hlavně v horských oblastech Libereckého kraje. V Jizerských horách a Krkonoších napadlo kolem pěti centimetrů sněhu, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, silnice mohou klouzat. Vyplývá to z informací na dopravním webu.

Sněžení se objevuje zejména ve vyšších polohách Jablonecka a Semilska, a také na libereckém Ještědu. Jinak ale na Liberecku a Českolipsku většinou jen prší a teploty se tam pohybují od dvou do čtyř stupňů, na horách klesají těsně pod nulu. Silný nárazový vítr komplikuje práci silničářů a v horách se mohou na silnicích vytvářet sněhové jazyky.

Podle meteorologů by se teploty kolem nuly měly na horách udržet po celý den a počítat je také třeba se sněhovými přeháňkami. V nižších polohách vystoupají teploměry maximálně k pěti stupňům. Kvůli silnému větru, který může na hřebenech hor dosahovat až 90 kilometrů v hodině, je ale pocitová teplota mnohem nižší.

Olomoucký kraj

Silnice ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka dnes ráno pokrývají místy zbytky rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v dalších částech Olomouckého kraje jsou převážně holé a mokré. Řidiči si musí dát pozor na silný vítr. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Jeseníkách jsou sněhové a dešťové přeháňky. Silnice jsou v obou okresech chemicky ošetřeny. Správci silnic upozornili, že kvůli smíšeným přeháňkám je snížena dohlednost.

Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou silnice ráno po dešťových přeháňkách sjízdné bez omezení. Smíšené přeháňky jsou pouze v severní části Olomoucka.

Zlínský kraj

Déšť se sněhem komplikuje dopravu na Vsetínsku. Silnice jsou tam kvůli srážkám, které snižují dohlednost, mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé, vlhké a sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních informací silničářů.

V kraji je zataženo až oblačno, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od nuly do plus šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout pěti stupňů Celsia. Přes den bude panovat proměnlivá oblačnost, místy se vyskytnou přeháňky, ve vyšších polohách sněhové. Večer se může sněžení objevit i v nížinách.

Vát bude mírný západní, během dne přechodně čerstvý severozápadní vítr, jehož rychlost může v nárazech přesáhnout 50 kilometrů v hodině.