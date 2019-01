Praha - Na jižní Moravě odpoledne začalo sněžit, silnice ve vyšších polohách kraje jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Cestující na autobusových linkách musejí počítat s rizikem zpoždění deset až 40 minut. Silnice v Olomouckém kraji dnes odpoledne po hustém sněžení opět pokryl sníh. Hlavní tahy po chemickém ošetření pokrývá většinou rozbředlý sníh, vedlejší cesty jsou zasněžené a s opatrností sjízdné. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na kluzkou dálnici D1, na které má dnes večer začít odstraňování dočasných svodidel na čtyřkilometrovém úseku u Humpolce.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě odpoledne začalo sněžit, silnice ve vyšších polohách kraje jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Cestující na autobusových linkách musejí počítat s rizikem zpoždění až 40 minut, informovala na webu společnost Kordis, která provozuje integrovaný systém dopravy v kraji.

Problémy jsou podle Kordisu na Znojemsku, Břeclavsku, Blanensku i Vyškovsku, stejně jako v okolí Boskovic a Tišnova. Linka 262 odpoledne jezdila odklonem přes Žďárnou a Suchý, silnice přes Hrádkov a Vratíkov na Blanensku byla totiž krátkodobě neprůjezdná. Sníh a led u Mušlova zastavil autobusovou linku 585 mezi Mikulovem a Valticemi na Břeclavsku.

Sypače vyjely před 16:00 i do ulic Brna. "Vozovky jsou doposud převážně holé a mokré, ale postupně se, především ve vyšších oblastech města, začíná sníh na komunikacích držet," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Řidičům doporučuje opatrnou jízdu, na mokrých, částečně zasněžených vozovkách hrozí nebezpečí smyku, především při dobržďování.

Krajští silničáři varovali, že na některých komunikacích druhé a třetí třídy, hlavně na Blanensku či Brněnsku, leží uježděná vrstva sněhu. Silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku je uzavřená pro vozidla nad 12 tun, informovala na svém webu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji sněží. Sníh padá hlavně v horských oblastech, v nižších polohách přechází v déšť. V Jizerských horách by podle předpovědí meteorologů mohlo do sobotního odpoledne připadnout až 15 centimetrů sněhu. V kraji vydatně sněží už několik dnů a způsobilo to komplikace v dopravě. Sněžení už není intenzivní, padá kolem centimetru sněhu za hodinu, cesty včetně silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska se daří udržet sjízdné, řekl vpodvečer ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK.

Silničáři tak zatím neuvažují o tom, že by silnici 10 na Harrachov uzavřeli. "Řidičům kamionů ale doporučujeme použít k cestě do Polska raději alternativní trasu po silnici 35, přes Hrádek nad Nisou, ta je mokrá a bez problémů sjízdná," doplnil Šén. Pro nákladní vozy nad šest tun je od středy kvůli sněhu uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Liberecku do Raspenavy. Vozy nad 7,5 tuny od čtvrtečního odpoledne nemohou jezdit ani po silnici z Rynoltic do Hrádku nad Nisou. Zákaz u obou silnic potrvá minimálně do začátku příštího týdne.

Silničáři doporučují na silnicích zvýšenou opatrnost. "Do hor by neměli řidiči vyjíždět bez zimní výbavy, včetně sněhových řetězů," řekl Šén. Situace dnes ale byla na silnicích podle něj lepší než v minulých dnech, kdy se hlavně v horách tvořily sněhové jazyky a závěje. "Stav je zatím relativně dobrý, vítr ustal a s oteplením je sníh mokrý, a tak ani tolik nelétá," poznamenal.

Podle policie ubylo i dopravních nehod. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, místy hlavně ve vyšších polohách mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Pozor by si měli dát zejména řidiči kamionů ve stoupáních. Na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu, která bude při oteplení povolovat a mohou se tam tvořit vyjeté koleje.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji dnes odpoledne po hustém sněžení opět pokryl sníh. Hlavní tahy po chemickém ošetření pokrývá většinou rozbředlý sníh, vedlejší cesty jsou zasněžené a s opatrností sjízdné. Sníh pokrývá také dálnici na D35 mezi Olomoucí a Ostravou a také u Mohelnice, i tam je kvůli kluzké silnici zvýšená opatrnost na místě. Řidiči musejí i nadále místy počítat se sněhovými jazyky, především ve vyšších polohách regionu, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Hustě sněžit začalo například na Olomoucku i Přerovsku po 14:00, dosud napadlo několik centimetrů sněhu. Podle správců silnic leží na všech vedlejších cestách Přerovska nový sníh, který silničáři postupně odklízejí. Podobná situace je i na Olomoucku, i tam jsou hlavní tahy pokryté po zásahu silničářů rozbředlou sněhovou vrstvou a na ostatních silnicích leží většinou sníh. Ve vyšších polohách je opatrnost nutná i kvůli sněhovým jazykům, uvádí ŘSD.

Na severu Olomouckého kraje jsou silnice zatím sjízdné, i tam je ale zvýšená opatrnost namístě. Na Jesenicku leží podle silničářů rozbředlý sníh po chemickém posypu na vedlejších silnicích i hlavních tazích, podobná situace je také na Šumpersku.

Počasí se pravděpodobně podepsalo i na nehodovosti v kraji. Policisté nyní vyšetřují nehodu osobního auta u Lipové - lázně na Jesenicku, dvě auta se srazila na náměstí v Moravském Berounu na Olomoucku. V Olomouci se ve Schweitzerově ulici srazil autobus a dvě osobní auta, všechny nehody jsou bez zranění, informuje ve svém dopravním zpravodajství policie. Další nehoda dvou aut se stala u Libiny na Šumpersku a u Horního Štěpánova na Prostějovsku. I ty se odehrály bez zranění.

Kraj Vysočina

Na Vysočině místy sněží. Silnice jsou podle silničářů s opatrností sjízdné. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na kluzkou dálnici D1, na které má dnes večer začít odstraňování dočasných svodidel na čtyřkilometrovém úseku u Humpolce. Ve směru na Brno tam brzdí provoz porouchaná dodávka, jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Na hlavních tazích někde leží rozbředlý sníh. Vedlejší silnice jsou s ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. V kraji se stalo několik nehod, obešly se bez zranění.

"V průběhu dne se projížděly všechny úseky, sypače vyjížděly několikrát," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Aleš Hubený. Odpoledne blokovala dopravu na silnici 34 mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem uvízlá cisterna, jezdilo se jen kyvadlově. Bez zranění se podle informací na webu policie obešla odpolední nehoda dvou nákladních aut u obce Lhotice na Třebíčsku, nehoda osobního auta u Kostelce na Jihlavsku, která se stala před 18:30, i nehoda tři osobní auta v Masarykově ulici v Humpolci, která se stala asi o deset minuty dřív.

Meteorologové upozorňují, že na Vysočině může až do sobotního poledne vydatně sněžit. Podle jejich předpovědi se budou teploty dnes večer a v noci na sobotu pohybovat od minus dvou do jednoho stupně Celsia nad nulou. Vanout bude mírný vítr, který jen v nárazech zrychlí k 50 kilometrům za hodinu.

Zlínský kraj

Sněžení dnes odpoledne a večer zkomplikovalo dopravu ve Zlínském kraji, stalo se několik nehod. Kluzká je dálnice, námraza je na kopci Syrákov mezi zlínským a vsetínským okresem. Kvůli hustému sněžení a snížené viditelnosti byla uzavřena silnice v obcích Velký Ořechov a Hřivínův Újezd na Zlínsku, vyplývá z aktuálních informací silničářů.

Kvůli kluzké vozovce uvízl nákladní automobil u Hrobic na Zlínsku. Dva osobní automobily havarovaly na kluzké vozovce ve Vsetíně, nehoda se obešla bez zranění. Nehoda zkomplikovala dopravu v ulici Březnická ve Zlíně.

Asi čtyři hodiny byla dnes po nehodě nákladního a osobního vozdila uzavřená frekventovaná silnice mezi Uherským Brodem a Luhačovicemi. Návěs kamionu zablokoval po nehodě vozovku po celé její šířce, policisté odkláněli dopravu na objízdnou trasu přes nedaleké Bojkovice. Podle krajské policejní mluvčí Lenky Javorkové utrpěl řidič osobního automobilu při nehodě lehké zranění. Zdravotníci jej proto převezli na ošetření do nemocnice. "Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní," uvedla Javorková.

Vydatné sněžení meteorologové od dnešního večera očekávali. V polohách nad 400 metrů nad mořem může napadnout sedm až 12 centimetrů sněhu. Na horách se sněhová nadílka může zvýšit až o 20 centimetrů. Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) týkající se sněžení platí ve Zlínském kraji i některých dalších regionech od dnešních 21:00 do sobotního poledne.

V sobotu by se podle předpovědi meteorologů mělo sněžení měnit na déšť se sněhem i déšť. Teploty odpoledne by měly být nula až tři stupně Celsia.

Od večera bude vydatně sněžit, někde nejen na horách

Od dnešního večera začne podle meteorologů vydatně sněžit, a to zejména v Jizerských horách, na Šumavě, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydech. V Moravskoslezském a Zlínském kraji se sníh objeví i v polohách nad 400 metrů nad mořem, kde napadne sedm až 12 centimetrů. Na horách se sněhová nadílka může zvýšit až o dvacet centimetrů.

Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí od dnešních 21:00 do sobotního poledne. Týká se části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje, celého území Kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Sníh může způsobit problémy řidičům i chodcům, v energetice i zásobování, upozornili meteorologové. Mokrý sníh může lámat stromy a větve. Lidé by na cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně, neměli by zapomínat na zimní výbavu a při cestách do hor i na sněhové řetězy. Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách je třeba dodržovat pokyny horské služby. V Krkonoších a Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové mezinárodní stupnice.