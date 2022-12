Dopravu komplikuje ledovka a sníh, problémy mají desítky autobusových spojů

Praha - Dopravu na některých místech České republiky komplikuje dnes ráno ledovka a sníh. Problémy jsou třeba v okolí Prahy, všechny příměstské autobusy mají zpoždění, některé vůbec nevyjely. Komplikace v MHD jsou i na jižní Moravě nebo v Libereckém kraji. Kvůli sněhovým jazykům je neprůjezdných několik silnic na Bruntálsku nebo v Pardubickém kraji. V noci byly kvůli hromadným nehodám několik hodin zavřené dálnice D6 a D1. Zvýšené množství nehod evidují policisté i dnes ráno.

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před ledovkou platí do dnešních 09:00 v celém Karlovarském a Ústeckém kraji, v západní a severní části Středočeského kraje a v menších částech krajů Plzeňského a Libereckého. Zejména na jihovýchodě země se mohou tvořit sněhové jazyky.

Kvůli ledovce jsou nesjízdné některé silnice v Praze a středních Čechách, jiné jsou sjízdné jen s obtížemi. Téměř všechny autobusové linky pražské příměstské MHD mají proto zpoždění, některé vůbec nevyjely. Většina linek, které na trasu vyjely, nezajíždí do některých zastávek. Problémy jsou hlavně západně od Prahy. Také v Libereckém kraji některé autobusy ráno nevyjely nebo nezajížděly do všech míst. Spíše nesjízdné jsou některé úseky silnic i v Jihomoravském kraji, rovněž tam autobusové spoje proto některé zastávky vynechávají.

Silně namrzlá silnice je třeba v obci Čistá na Rakovnicku, auta tam nemohou vyjet. Problémy jsou podle středočeské správy a údržby silnic na Kladensku a kolem Mnichova Hradiště. Také v Olomouckém kraji komplikuje provoz ledovka, na silnici z Hněvotína do Lutína několik automobilů sjelo ze silnice. V tomto úseku uvízl i autobus. Na namrzající vozovky upozorňuje správa silnic hlavně na Olomoucku, Šumpersku a Jesenicku. Nesjízdná je silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, celý úsek je podle silničářů pod ledem

Od pondělního večera byla téměř osm hodin neprůjezdná dálnice D6 na Lounsku. Ve tříkilometrovém úseku u Lubence se srazilo několik vozidel, mezi nimi dva autobusy a dvě nákladní auta. Dva zraněné transportoval do nemocnice vrtulník. Provoz byl obnoven dnes v 01:30. Kvůli hromadné nehodě byla zavřená i D1 u Nového Jičína ve směru na Ostravu. Zprůjezdnit se ji podařilo přibližně po šesti hodinách v 05:15.

Mnoho nehod se stalo i dnes ráno. Například na silnici I/13 ve směru od Děčína před Českou Kamenicí se srazilo pět aut. Událost se obešla bez zranění, místo je ale špatně průjezdné.

Vedle ledovky působí řidičům problémy sníh, například na jesenické straně Moravskoslezského kraje. Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje a kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost. Uzavřeno je několik místních silnic, například I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem. Na silnici v Lichnově-Dubnici brání průjezdu uvízlý autobus.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Také v Pardubickém kraji se na několik místech tvoří sněhové jazyky a závěje, které brání dopravě. Uzavřené jsou některé úseky nejmenších komunikací v okolí Hlinska, kde jsou i zapadlá osobní auta. Neprůjezdné jsou silnice z Vojtěchova do Kladna, z Ctětína do Ctětínku a z Pokřikova do Oldříše. Sněhové jazyky komplikují provoz i na silnici I/50 mezi Bánovem a Bystřicí pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji.

Praha a Středočeský kraj

Dopravu v Praze a Středočeském kraji komplikuje dnes ráno ledovka. Některé silnice jsou kvůli ní nesjízdné, jiné jsou sjízdné pouze s obtížemi. Téměř všechny autobusové linky příměstské MHD mají proto zpoždění, některé vůbec nevyjely. Problémy jsou hlavně západně od Prahy. Na twitteru o tom informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Namrzlé jsou i chodníky. Pražští záchranáři podle mluvčí Jany Poštové od rána ošetřili tolik lidí, jako jindy za celý den. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje, že střední Čechy v ranní špičce čeká další vlna mrznoucích srážek.

"Od 06:30 do zhruba 08:30 jsme ošetřili 20 lidí zraněných po pádu na zledovatělých chodnících," řekla mluvčí záchranářů. Obvykle se přibližně tolik lidí zraní za celý den. "Většinou jde o lehčí případy, které neohrožují život. Ošetřujeme většinou poranění horních a dolních končetin a hlavy," doplnila.

Problémy v dopravě jsou aktuálně na železniční trati z Prahy do Berouna. Kvůli namrzlé troleji tu zůstal stát osobní vlak, řekl ČTK mluvčí Českých drah (ČD) Lukáš Kubát. Větší potíže mají ČD jen v jednotlivých případech, když se vytvoří ledová vrstva na elektrickém vedení. "Žádné významné poruchy ale hlášeny nemáme," doplnil.

"Provoz autobusů je ve všech příměstských regionech silně omezen. Provoz na některých linkách zcela stojí," uvádí web PID. Ráno nejely například některé pravidelné autobusové spoje v okolí Mělníka či Mladé Boleslavi. Většina linek, které na trasu vyjely, pak nezajížděla do některých zastávek. PID všechny omezení aktualizuje na webu. Na letišti podle mluvčí Kláry Divíškové ledovka provoz nekomplikuje.

V některých regionech na západ a sever od Prahy platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před ledovkou. Meteorologové ji dnes ráno prodloužili do půlnoci. Týká se to třeba Rakovnicka, Mělnicka nebo Mladoboleslavska. Srážky mají ale během dopoledne postupně ustávat.

Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, na většině míst je ledovka. Nejhorší je situace na Kladensku a kolem Mnichova Hradiště, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Policisté evidují zvýšené množství menších nehod. V Čisté na Rakovnicku je podle nich tak namrzlá silnice, že řidiči nemohou vyjet.

"Nejhorší to bylo na Kladensku a část kolem Mnichova Hradiště a Mělníka, tam jsme měli problémy s velkou ledovkou," uvedl dispečer. V noci a nad ránem vyjeli cestáři se 142 sypači.

"Nehod a havárií je více, ale zatím bez vážnějších následků," řekla ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. V obci Čistá na Rakovnicku je podle ní silně namrzlá silnice a auta nemohou vyjet. Hasiči řešili od pondělního večera v souvislosti s náledím 12 událostí. "Nehody byly pouze čtyři, ale další zásahy se týkaly technické pomoci a situace, kdy auta nejsou schopna po zledovatělé silnici pokračovat," řekl mluvčí hasičů Jan Sýkora.

Podle meteorologů se dnes teploty ve středočeském regionu budou pohybovat od jednoho do pěti stupňů Celsia, na většině území bude déšť. Na silnicích na severu regionu se dnes ráno a dopoledne může z mrznoucích srážek dál tvořit ledovka.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě začalo v pondělních večerních hodinách mrholit, dnes ráno stále mrholí a tvoří se ledovka. V terénu jsou posypové vozy, ale i přes snahu silničářů jsou silnice sjízdné jen se zvýšenou opatrností a v některých úsecích jsou spíše nesjízdné. Regionální autobusové spoje proto některé úseky objíždějí či zcela vynechávají, vyplývá z informací na webu společnosti Kordis JMK. Po celém kraji se staly různě závažné nehody, policisté jich zaznamenali do 7:00 téměř 30, informoval novináře mluvčí Petr Vala.

Teploty byly celou noc slabě pod nulou. Podle Kordisu jsou ranní autobusové spoje zpožděné kvůli ledovce o pět až 30 minut, výjimečně i více. "Největší potíže evidujeme na severu kraje v širším okolí Velké Bíteše, Moravského Krumlova, Kuřimi, Tišnova, Boskovic a Letovic, dále v okolí Brna. Některé spoje vynechávají nesjízdné úseky," uvedli dispečeři na webu. Některé menší ulice objížděly i autobusy brněnské MHD. Téměř z 30 nehod byly se zraněním podle policistů tři, nejhorší situace byla kolem půlnoci.

Obezřetní by měli být i pěší. Chodníky jsou mnohde extrémně kluzké, pokryté tenkou vrstvou ledu.

Karlovarský kraj

V kraji je i dnes ledovka. Drobné mrholení a teploty několik stupňů pod nulou vytvářejí na silnicích a chodnících vrstvu ledu. Silničáři v noci ošetřili hlavní tahy i navazující silnice. Některé silnice jsou ale kvůli nesjízdnosti zcela uzavřeny, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Led komplikuje také dopravu na železnici.

Krajští silničáři v noci vyjížděli po celém kraji, aby zajistili sjízdnost silnic. Na silnicích ale zůstávají zbytky rozbředlé sněhové kaše, která se může změnit na zmrazky. V noci teploty místy klesly k minus pěti stupňům Celsia a stále drobně prší. Nesjízdné jsou silnice z Nově Vsi na Bečov, z Nové vsi na Louku nebo silnice Prameny - Čistá. Velmi kluzká je i vozovka mezi Habartovem a Částkovem.

Led se ale vytváří i na drátech železniční trakce. "Silná ledovka na trati Cheb - Ústí nad Labem nám způsobila problémy u vlaků linky R15, část z nich jsme museli nahradit vlaky regionální dopravy, nebo zajistit motorovou lokomotivu," informovaly na twitteru České dráhy.

Zatímco silnice jsou posolené a s opatrností sjízdné, ledovka zůstává na chodnících, ale i na trávě. V pondělí záchranáři ošetřovali desítky úrazů, které vznikly na ledě. Stejná situace zůstává i dnes ráno.

Podle meteorologů se sice má oteplovat, ale i odpoledne by se teploty mohly dostat jen těsně nad nulu a se západem Slunce budou znovu klesat.

Královéhradecký kraj

V kraji pokrývá nesolené silnice nižších tříd ujetý sníh, který může být zledovatělý. Na Jičínsku si řidiči musejí dát pozor na ledovku a na Rychnovsku na námrazu. Vy vyšších polohách kraje může vítr o rychlosti až 70 kilometrů v hodině na silnicích tvořit sněhové jazyky, uvedli silničáři a meteorologové.

Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření většinou mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Teploty v kraji se při zatažené obloze pohybovaly od minus jednoho do minus čtyř stupňů. Na hřebenech hor byl až jeden stupeň nad nulou.

Přes den by v kraji mělo být podle meteorologů oblačno až zataženo, ojediněle s mrznoucím mrholením nebo slabým sněžením. Teploty by se měly pohybovat od minus tří stupňů do nuly, na horách v údolích od minus čtyř do minus jednoho stupně. Na hřebenech hor by měly být dva nad nulou, protože do republiky bude ve vyšších vrstvách atmosféry od jihozápadu proudit teplý vzduch.

Liberecký kraj

Silnice jsou s opatrností sjízdné. Ráno některé autobusy meziměstské dopravy jezdily po objízdných trasách, měly zpoždění nebo do některých zastávek nezajížděly, vyplývá z údajů na twitteru krajského integrovaného systému dopravy IDOL. Meteorologové varují, že při mrznoucím dešti se stále může tvořit ledovka. Teploty jsou ve většině kraje těsně pod nulou, nad bodem mrazu jsou ve Frýdlantském výběžku.

Ledovka trápí řidiče v Libereckém kraji od pondělního večera, policie za pondělí registruje 11 nehod, při nichž lehké zranění utrpěli dva lidé.

Hlavní silniční tahy v kraji jsou sice po chemickém ošetření, opatrní by ale měli být řidiči i při jízdě po nich. Varování před namrzlou vozovkou platí i pro rychlostní silnici 35 z Liberce do Turnova. Ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a části Krkonoš, které jsou na Semilsku. Led nebo zbytky zledovatělého sněhu jsou na silnicích III. tříd v Lužických horách na Českolipsku. Po objízdných trasách jezdily ráno zejména autobusové spoje na Českolipsku, v okolí Semil a Želeného Brodu a na Liberecku nejel autobus do zastávky Proseč pod Ještědem.

Podle předpovědi by přes den mělo být zataženo až oblačno, ráno a dopoledne zejména na západě kraje místy s mrznoucím mrholením nebo deštěm. Nejvyšší denní teploty budou mezi jedním a minus dvěma stupni Celsia, ve Frýdlantském výběžku kolem čtyř stupňů a na horách budou denní maxima od nuly do minus tří stupňů. Na Frýdlantsku bude silněji foukat, vítr by měl v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Zejména na jesenické straně Moravskoslezského kraje dnes opět komplikuje dopravu sníh. Na Bruntálsku jsou místa, kde se tvoří sněhové jazyky nebo závěje a kvůli přeháňkám je tam snížená dohlednost. Neprůjezdná je mimo jiné silnice I/11 mezi Bruntálem a Horním Benešovem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

"Všechna technika i posily jsou v terénu," uvedli k situaci na Bruntálsku silničáři. Kvůli sněhovým jazykům je na Bruntálsku uzavřeno několik místních silnic. Na silnici v Lichnově-Dubnici brání průjezdu uvízlý autobus.

I na silnicích v ostatních částech kraje by měli být řidiči opatrní. Místy se tvoří ledovka, nebezpečí náledí je například na dálnici D48. Na silnicích nižších tříd mohou být závěje či zajetá vrstva sněhu. Dálnice a silnice první třídy jsou jinak převážně mokré nebo vlhké po chemickém ošetření. Ve vyšších polohách zejména v Beskydech je ujetá vrstva sněhu krytá posypem.

Na devatenáctikilometrovém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi obcemi Ostravice a Bílá platí zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko.

Podle předpovědi meteorologů bude v kraji oblačno až zataženo, ojediněle lze čekat mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Teploty se budou pohybovat kolem nuly.

Olomoucký kraj

Provoz na silnicích dnes ráno místy komplikuje ledovka, komunikace jsou sjízdné s velkou opatrností. Na kluzkých vozovkách havarovalo v noci a ráno několik automobilů. Ve vyšších polohách kraje se kvůli silnému větru mohou tvořit sněhové jazyky, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Na namrzající vozovky upozorňuje ráno správa silnic hlavně na Olomoucku, Šumpersku a Jesenicku. Dopravní komplikace kvůli ledovce vznikly na silnici z Hněvotína do Lutína na Olomoucku, kde několik automobilů sjelo ze silnice. V tomto úseku uvízl i autobus. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice u obce Srkbeň v noci havaroval nákladní automobil, komunikace byla průjezdná pouze jedním pruhem.

Ledovka se v noci vytvořila také na silnici 370 u obce Šumvald na Olomoucku. Komunikace je tam v délce sto metrů nesjízdná. Řidiči na sociálních sítích upozorňují na ledovku pokrývající silnici mezi Štěpánovem a Olomoucí. Na Prostějovsku je kvůli navátému sněhu uzavřena silnice třetí třídy mezi Otaslavicemi a Dobrochovem.

Na Šumpersku a Jesenicku silnice ve vyšších polohách pokrývá rozbředlý sníh, na méně důležitých cestách je ujetá vrstva sněhu s posypem. Podobná situace panuje také v kopcovitých částech Olomoucka, Přerovska a Prostějovska. Kvůli silnému větru se mohou tvořit sněhové jazyky.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji se na několika místech tvoří sněhové jazyky a závěje, které brání dopravě. Uzavřené jsou některé úseky nejmenších komunikací v okolí Hlinska, kde jsou i zapadlá osobní auta. Neprůjezdné jsou silnice z Vojtěchova do Kladna, z Ctětína do Ctětínku a z Pokřikova do Oldříše. Podle silničářů jsou v těchto místech nadměrné závěje, které nezvládne ani šípový pluh.

Řidiči by měli být velmi opatrní i v dalších oblastech regionu. Sněhové jazyky se tvoří v okolí Lanškrouna, kde se místy vyskytuje ledová krusta, na Chrudimsku, Orlickoústecku, Vysokomýtsku a v Železných horách. Před ledovkou a namrzáním vozovek varují silničáři na Pardubicku.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na mnoha místech byl silný až nárazový vítr. Lokálně pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly od minus pěti do minus jednoho stupně.

Plzeňský kraj

Silnice jsou dnes po pondělním mrznoucím dešti a ledovce kraji mokré, ošetřené a sjízdné. Nikde zatím nejsou problémy s dopravou. Řidiči by měli být hodně opatrní na komunikacích třetích tříd, zejména v lesích, a na úsecích v ochranných pásmech vod a v rezervacích jako Šumava, Český a Slavkovský les, kde silničáři sypou vozovky drtí. Teploty se pohybují kolem minus tří stupňů a má se oteplovat. ČTK to řekl dispečer správy silnic Daniel Žižka.

"Přeháňky, ani sněhové, ani dešťové, nejsou hlášené. Teploty by měly odpoledne vystoupat nad nulu, na dva stupně, ve čtvrtek už by mělo být plus sedm stupňů," uvedl. Všechny hlavní silnice jsou chemicky ošetřené, vozovky jsou mokré.

"V pondělí byly v regionu ledovky, v 08:00 začaly na Tachovsku a celý den tam byl kalamitní stav. Na okrese jsme měli 180 telefonátů, popadaná auta v příkopech a nesjízdné komunikace, sypače si museli pomáhat inertem (drtí)," řekl Žižka. Mrznoucí déšť přišel znovu v 16:30, opět se tvořila ledovka. "Na Tachovsku byla třeba čtyři hodiny zapadlá sanitka, která vezla pacienta na dialýzu," uvedl. Do ostatních sedmi okresů kraje jezdily sice sypače celý den, ale zásadní problémy tam silničáři neměli hlášené.

"Dnes už hlavně přestal padat mrznoucí déšť, teploty jsou kolem minus tří," uvedl Žižka. Nevyloučil, že jak se bude během dne oteplovat, tak se ještě ledovky místy objeví. Pravděpodobnost mrznoucího deště je desetiprocentní.

Ústecký kraj

Silnice jsou kvůli hrozbě tvorby náledí sjízdné se zvýšenou opatrností. Sypače a další vozy silniční údržby jsou nepřetržitě v terénu od pondělního odpoledne, kdy se v kraji stalo několik nehod. Kvůli hromadným nehodám byla několik hodin uzavřená dálnice D6 u Lubence na Lounsku, kde se zranilo 40 lidí, několik vážně. Také dnes ráno se stalo v regionu několik nehod. Vyplývá to z informací silničářů a Ředitelství silnic a dálnic.

"Všechna auta máme v terénu. Silnice prvních a druhých tříd jsou po chemickém ošetření sjízdné s opatrností, silnice třetích tříd a cesty v horských oblastech mohou být zledovatělé," řekl ČTK dnes ráno dispečer ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Vozidlo údržby se ráno střetlo se zaparkovaným autem v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Vozovka je tam silně namrzlá. Na příjezdu ke kruhovému objezdu v Chomutově se srazila dodávka a osobním autem. Jednosměrnou silnici zablokovalo auto v ulici Pod Školou v Ústí nad Labem. Zledovatělé zůstávají i chodníky. Už v pondělí záchranáři apelovali na obyvatele kraje, aby nevycházeli ani nikam nejezdili auty. Umožní tím plynulé zásahy jednotkám integrovaného záchranného systému.

Do 8:00 platí v Ústeckém kraji výstraha meteorologů kvůli ledovce. Tvoří se vlivem mrznoucího deště. Nejvyšší teploty dnes vystoupají k minus dvěma až jednomu stupni, na horách nad 1100 metrů nad mořem budou až tři stupně.

Kraj Vysočina

Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou po solení mokré. Průjezdnost komplikuje vítr a sněhové jazyky. Na silnicích nižších tříd někde leží silná vrstva sněhu. Vyplývá to z informací dispečinku krajské správy a údržby silnic. Na Vysočině platí výstraha meteorologů před sněhovými jazyky a námrazou, která může lámat větve.

V pondělí večer se na silnicích kraje vytvořila ledovka. V noci silničáři vyjeli se 114 vozy, silnice díky chemickému ošetření i posypu zprůjezdnili. Podle dispečinku ráno ledovka nikde hlášená nebyla, přesto mohou silnici kvůli navátému sněhu klouzat.

Mrznoucí mrholení a slabá ledovka hrozí podle předpovědi meteorologů celý den, kdy bude na Vysočině oblačno až zataženo. Teploty se budou pohybovat od jednoho do čtyř stupňů Celsia pod nulou. Vítr bude mít rychlost do 25 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd zůstávaly dnes ráno místy zbytky sněhu nebo jeho uježděná vrstva. Platí to především pro vozovky na Vsetínsku a Zlínsku. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako hlavní silniční tahy a dálnice, které jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré. Na vozovkách, které silničáři sypou kamennou drtí, leží mnohde uježděná vrstva sněhu. Kvůli silnému větru se na silnicích v celém kraji místy tvoří sněhové jazyky. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Sněhové jazyky komplikují provoz například na silnici I/50 mezi Bánovem a Bystřicí pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku. Na silnici III/4905 mezi obcemi Prusinovice a Pacetluky a také mezi Roštěním a Kostelcem u Holešova na Kroměřížsku je ledovka. Nesjízdná je silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, celý úsek je podle silničářů pod ledem.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo bez srážek. Místy foukal silný vítr, na Uherskohradišťsku se lokálně tvořily mlhy. Teploty se v regionu pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, ojediněle s mrznoucími mlhami. Ojediněle se podle meteorologů může vyskytnout i mrznoucí mrholení s tvorbou slabé ledovky nebo slabé sněžení. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia.