Dopravní společnost Zlín - Otrokovice představila historické vozy

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO) si dnem otevřených dveří připomněla 75 let provozu trolejbusů ve Zlíně. Představila své historické vozy. Na snímku městská verze autobusu Karosa ŠM 11. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO), která zajišťuje městskou hromadnou dopravu (MHD) ve Zlíně a sousedních Otrokovicích, si při dnešním dni otevřených dveří připomněla 75 let provozu trolejbusů ve Zlíně. DSZO u té příležitosti představila své historické vozy a také zrekonstruovaný červeno-krémový autobus ŠM 11 z roku 1981, řekl dnes ČTK ředitel společnosti Josef Kocháň.

"Naši zaměstnanci pracovali na jeho obnově několik let," uvedl ředitel. DSZO má s novým autobusem pět historických vozů, také červený trolejbus Škoda 9 Tr, modrý autobus Škoda 706 RTO, vlek Karosa a vlek Jelcz.

"Snažíme se ukazovat cestujícím, jak se MHD v průběhu 75 let vyvíjela. V porovnání s dřívějšími vozy ukazujeme nynější moderní nízkopodlažní vozidla vybavená klimatizací," uvedl Kocháň.

Technické muzeum v Brně zapůjčilo na dnešní akci další historické vozy, například autobus Ikarus 280 nebo trolejbus Škoda 7 Tr z roku 1954. "Trolejbus jezdil v Brně, má modrý nátěr, je jediný u nás v republice," řekl dnes ČTK pracovník muzea Tomáš Kocman.

Depo DSZO při dni otevřených dveří každoročně navštíví několik tisíc lidí. Letos se akce konala již 16. rokem. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout vozy, zařízení dílen, centrální dispečink i projet se ve voze MHD myčkou. Pro historické vozy vznikly speciální linky mezi depem a sportovní halou a depem a archivem ve Zlíně-Klečůvce.

DSZO letos koupila sedm bateriových trolejbusů škoda TR 30, které jsou od června nasazeny na lince do Štípy a Kostelce. Společnost připravuje také nákup tří až čtyř bateriových trolejbusů, které by příští rok měly jezdit na lince do Otrokovic místo současných autobusů.

jmk kš