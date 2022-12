Dopravní podnik v Brně dokončuje renovaci dvou historických trolejbusů

Brno - Brněnský dopravní podnik předpokládá, že ještě během zimy a jara příštího roku dokončí renovaci dvou trolejbusů, které se stanou součástí již rozsáhlé sbírky retrovozidel. Jde o vozidla typu 14Tr a 22Tr, tedy typy, s nimiž se lze ještě občas v provozu setkat, ale v příštím roce by měly být definitivně vyřazeny. Pracuje se také na starším typu 9Tr, ale k jeho dokončení je ještě poměrně daleko, řekla ČTK mluvčí podniku Barbora Doležalová.

Zatímco tramvají včetně vlečných vozů už má podnik téměř deset a autobusů pět, renovovaný trolejbus je ve sbírce zatím jediný, a to kloubový 15Tr. Brzy jej tak doplní další dva. Nejdříve by měl vyjet kloubový vůz typu 22Tr s evidenčním číslem 3601, který byl do Brna dodán v roce 2003 ještě ze Škody Ostrov. "Vůz je zatím rozdělen na dvě části a v následujících týdnech jej čeká spojování. Aktuálně také máme od dodavatelů všechny potřebné komponenty, abychom vůz mohli dokončit. Pracuje se na elektrorozvodech a vzduchových systémech. Dokončen by mohl být během února," řekla Doležalová.

Ještě z konce minulého století je vůz 14Tr. Jde o trolejbus s evidenčním číslem 3283, který v roce 1995 patřil do série posledních 20 vozidel tohoto typu pro Brno. "Na voze jsme dokončili opravu karoserie, která je už i nalakovaná. Začínáme postupně vybavovat interiér, v němž už je položená podlaha. Dokončení tohoto vozu je v plánu na přelomu dubna a května," řekla Doležalová.

Je tak možné, že se cestující těmito vozy svezou například v červnu při Dnech dopravní nostalgie, kdy Brnem projíždějí historické vozy MHD jak z dopravního podniku, tak z Technického muzea v Brně. Kdy vyjede do ulic také trolejbus 9Tr typický celočervenou karoserií, zatím není zřejmé. Ten typ dojezdil v Brně v 90. letech a konkrétní vůz je původem brněnský a dopravní podnik jej dovezl v roce 2019 z ukrajinského města Rivne, kde sloužil naposledy. Byl však ve velice špatném stavu, a i proto je jeho renovace výrazně náročnější než u předchozích dvou vozů. "Aktuálně se pracuje na železných komponentech," uvedla Doležalová.

Společně se sbírkou historických vozidel v pražském Muzeu MHD ve Střešovicích patří brněnská sbírka k největším v republice. Velké množství především starých dvounápravových tramvají má také Technické muzeum v Brně, deponované jsou v depozitáři v Brně-Líšni. Dodnes však muzeum nemá prostory, kde by mohlo historické unikáty nejen z Brna, ale i z dalších českých a slovenských provozů vystavovat. Dopravní podnik má dlouhodobý plán rozšířit vozovnu ve Slatině, aby do ní mohl přesunout trolejbusy z husovické vozovny a tam udělat muzeum. Kdy se tento záměr uskuteční, není však zatím jasné.