Dopravní podnik uvede do provozu prodlouženou trať z Holyně do Slivence

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dnes uvede slavnostně do provozu dokončené prodloužení tramvajové trati z Holyně do Slivence. Asi půl kilometru dlouhý úsek naváže na trať ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně, kterou podnik zprovoznil loni v dubnu. Stavba měla vyjít podle dřívějšího vyjádření zástupců DPP na 233,1 milionu korun bez DPH. V neděli 22. října se DPP chystá zprovoznit také prodlouženou trať z Divoké Šárky na sídliště na Dědině.

Trať z Holyně do Slivence měří zhruba půl kilometru a je na ní jeden pár zastávek s tramvajovou smyčkou ve Slivenci. Z Holyně vedou koleje směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží, a dále na západ podél ulice K Barrandovu.

Stavba prvního asi kilometrového úseku trati ze smyčky na barrandovském sídlišti do Holyně začala v červnu 2021 a provoz začal loni v dubnu. Dvoukolejná trať má dvě zastávky, jedna se jmenuje Náměstí Olgy Scheinpflugové a druhá Holyně.

Z Barrandova do Holyně nyní jezdí tramvajová linka číslo pět. Na rozdíl od současného stavu nebude ve Slivenci trať končit úvratí, ale smyčkou. DPP tak bude moci využít obousměrné tramvaje jinde, například na trati z Modřan do Libuše, která končí úvratí.

Kromě trati do Slivence letos podnik dokončil právě trať z Modřan do Libuše a rovněž z Divoké Šárky na Dědinu. Pokračuje také stavba Dvoreckého mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5, který bude pro tramvaje a má být hotov na přelomu příštího a přespříštího roku. Město dál plánuje vrátit tramvajové koleje v horní části Václavského náměstí.