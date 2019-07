Dopravní omezení čekají Pražany rovněž v srpnu

Praha - Řidiče v Praze čekají také v srpnu dopravní komplikace. Na jeden víkend bude kvůli diagnostice uzavřen Lanový most na Jižní spojce, opravována bude Vltavská ulice na Smíchově a pokračovat bude omezení mimo jiné na Vídeňské. Kvůli opravám bude omezen i provoz MHD. Významné uzavírky a opravy plánuje Technická správa komunikací (TSK) každoročně na letní měsíce, kdy je provoz v hlavním městě slabší. Práce v MHD provádí dopravní podnik (DPP).

Jednou z nejvýznamnějších uzavírek bude oboustranně přerušený provoz na Lanovém mostě na Jižní spojce. Kompletní uzavírka na řidiče čeká o víkendu 3. a 4. srpna, kdy bude uzavřen od sobotních 11:30 do neděle do 14:00. Uzavření si vyžádaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Most tvoří jedno pole a oba směry tak jsou na jedné konstrukci, proto jej nelze zkoumat po částech a musí být uzavřen celý. Jedná se o druhou kompletní uzavírku, ta první byla předminulý víkend.

Zátěžové testy nejsou jedinou prací na mostě. TSK zde kontroluje a zkoumá také mostní lana. Od začátku prázdnin je tak provoz částečně omezen, kdy se jedná o částečný zábor jednoho jízdního pruhu. Silničáři budou do konce srpna pracovat rovněž na navazující Šterboholské radiále.

Potíže čekají řidiče od neděle 28. července ve Vltavské ulici na Smíchově. Ta bude kompletně opravena. Práce budou postupovat po částech a ulice bude vždy částečně průjezdná. Oprava skončí v prosinci. Rekonstrukce se dotkne rovněž ulice Staropramenná, a to mezi Vltavskou a Jindřicha Plachty, kde se nebude smět po dobu oprav kvůli vozidlům stavby parkovat.

Dopravu v Praze budou v srpnu komplikovat další uzavírky a omezení, která již začala. To se týká například na jihu města části Vídeňské ulice v úseku od ulice K zeleným domkům ke kruhovému objezdu u Dobronické a ulice K Libuši. Ta začala 4. června a potrvá do září. Pokračovat bude do 14. srpna oprava na nábřeží kapitána Jaroše v Praze 7, která začala letos v květnu.

Kvůli opravě železničního mostu bude do 25. srpna omezen provoz v Průběžné a V korytech v Praze 10. Oprava mostu se uskuteční v souvislosti s rekonstrukcí traťového úseku mezi stanicemi Praha-Hostivař a hlavním nádražím. Objízdné trasy povedou přes přes Bohdalec a Vršovice nebo přes Průmyslovou a Rabakovskou, případně Černokosteleckou.

Omezení čekají také cestující MHD. Kvůli výměně kolejí bude do neděle 4. srpna přerušen tramvajový provoz mezi Palackého náměstím a Výtoní v Podskalí. Na tuto výluku naváže oprava trati mezi Palackého náměstím a Andělem, která potrvá od neděle 4. srpna od asi 00:30 do neděle 11. srpna do 00:30. V srpnu bude provoz tramvají zastaven v nočních hodinách na dalších třech tratích. Stane se tak mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany, a to 16. srpna, mezi Hlavním nádražím a Nákladovým nádražím Žižkov a mezi stanicemi Olšanské náměstí a Flora ve čtvrtek 29. srpna a o den později mezi Hradčanskou a Prašným mostem.