Praha - Provizorní lávka v Troji, kterou chce hlavní město postavit na místě loni zřícené lávky, obdržela nesouhlasné stanovisko od odboru dopravy Prahy 7. Důvodem je podle odboru nevyhovující šířka lávky. Vyplývá to z vyjádření úřadu, které na sociální síti zveřejnil primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Trojská lávka se zřítila loni v prosinci, ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Případ nadále vyšetřuje policie. Lidi nyní v Troji přepravuje přívoz.

Navržená šířka provizorní lávky 3,5 metru je podle úřadu nevyhovující kvůli velkému množství pěších, cyklistů i bruslařů, kteří míří do zoo, botanické zahrady a na tamní cyklotrasy. "Z tohoto důvodu je nutná minimální šíře průchozího prostoru čtyři metry, ale pro umožnění bezpečného provozu na lávce by byla optimální šíře šest metrů. Pří šířce průchozího prostoru šest metrů by bylo možné oddělit pěší a cyklistický obousměrný provoz," píše se v odůvodnění. Zřícená lávka v Troji byla široká 3,8 metru, chodník měl šířku tři metry.

Další výhradu má dopravní odbor ke konstrukci nosné konstrukce z fošen. "Přejezdy kol a in line bruslí přes dřevěné fošny by velmi zvýšily hlučnost v lokalitě. Z tohoto důvodu požadujeme na lávce jednolitý povrch s protiskluznou úpravou," zní odůvodnění ke druhé výhradě, kterou úřad vznesl.

"Výstavba dočasné lávky tak nebude v řádu měsíců, ale v řádu let. Námitky jsou liché, na trvalou lávku bude architektonická soutěž," uvedl na facebooku Dolínek. Podle dřívějšího vyjádření zástupců města by měla být provizorní lávka hotová v příštím roce. Práce ale také komplikuje fakt, že původní lávka nebyla zanesena v územním plánu a město musí vypracovat jeho změnu. Ta by mohla být hotová začátkem roku 2019. Architektonickou soutěž na konečnou podobu lávky chce město vyhlásit příští rok.

Levý břeh Vltavy s Trojou by měly propojit ještě další dvě lávky, město o jejich stavbě ale dosud nerozhodlo. Jedna má být pro pěší níže po proudu od té zřícené. Další by vedla z Podbaby k zoologické zahradě a měly by po ní jezdit tramvaje. Trať by podle plánů Institutu plánování a rozvoje (IPR) odtud vedla dál do Bohnic. Proti tomu se ale postavila Praha 8. Podle informací ČTK město a IPR pracují s variantou, že by u zoo vznikla tramvajová smyčka. Ani o této variantě ale zatím nebylo rozhodnuto.

Praha má se stavem mostů a lávek dlouhodobě problémy. Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a na několik týdnů byl uzavřen Libeňský most, který bylo nutné podepřít. Opravu potřebují rovněž Hlávkův a Palackého most a chystá se rekonstrukce Barrandovského mostu. Kvůli špatnému stavu bylo nutné v dubnu zpevnit také lávku přes Berounku v Radotíně.