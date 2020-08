Dopravní nostalgie oslavuje 90 let autobusů v Brně

Brno - Historické i nejnovější autobusy mohou dnes lidé vidět na brněnském náměstí Svobody. Jde o zahájení akce Dopravní nostalgie, která bude pokračovat o víkendu i s možností se autobusy svézt, a také připomínky 90. výročí zahájení městské autobusové dopravy v Brně. Podnik vystavil poprvé také renovovaný autobus Škoda 706 RTO, který dostal podobu posledního vozu tohoto typu, který byl dodaný do Brna.

Na náměstí stojí také Ikarus, Škoda ŠM 11 přezdívaný Ešemka či Karosa B731 a také nejnovější přírůstky do flotily brněnských autobusů. Jde o kloubový Solaris a krátký SOR, což jsou vozy dodávané v červenci a srpnu. Autobusy SOR dokonce ještě nejsou ani v pravidelném provozu.

Vystavené autobusy jsou ochutnávkou víkendového programu. V sobotu budou po městě jezdit historické autobusy i tramvaje, které rozvezou zájemce na den otevřených dveří v tramvajové vozovně Pisárky a autobusové a trolejbusové vozovně Slatina. "Zájem očekáváme zejména o návštěvu nové moderní haly denního ošetření a očisty v Pisárkách, která vzbudila velký ohlas. V prostoru vedle haly vystavíme všechny typy tramvají včetně vozu číslo 10, který před 120 lety zahajoval v Brně provoz elektrických tramvají. Ve Slatině bude největším tahákem náš nový autobus Škoda 706 RTO," uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Autobusy, které v Brně vyjely poprvé 2. května 1930, spojovaly nejprve Moravské náměstí, Černá Pole a končila u dnešní Mendelovy univerzity. Druhá linka jezdila z Nových Černovic přes Černovice a Brněnské Ivanovice do Tuřan. Autobusy v témže roce vyjely s malým zpožděním ještě do Obřan, Komína, Starého Lískovce, Řečkovic a Mokré Hory a také od Ústředního hřbitova do Přízřenic.

Dnes Brno provozuje přes 310 autobusů na 39 denních linkách a 11 nočních linkách. Převezou zhruba třetinu všech cestujících, tedy 130 milionů. Obsluhují především vzdálenější části města a průmyslové zóny.