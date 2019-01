Praha - Dopravní infrastruktura v Praze by potřebovala investice za více než 30 miliard korun. Největší deficit má město ve stavu mostů. V letošním roce vydá z rozpočtu na investice v dopravě asi čtyři miliardy korun, do roku 2022 by měl být třicetimiliardový vnitřní dluh snížen na polovinu. Na dnešním setkání s novináři to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). O komunikace v Praze se stará městská firma Technická správa komunikací (TSK). Praha letos zahájí opravy Libeňského mostu. Jako první se budou rekonstruovat části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Konkrétní postup prací při opravě konstrukce pak určí studie. Praha pořídí software pro lepší koordinaci dopravních staveb, aby byly práce koordinované a jedno místo se nemuselo rozkopávat opakovaně.

"Deficit zanedbanosti, když budeme brát čistě komunikace, které má ve správě (TSK), tak je to okolo 20 miliard korun. Pokud vezmeme celkovou dopravu v Praze včetně železnic, tak je to 33 až 34 miliard korun," řekl Scheinherr. "Chceme se zaměřit na nejpalčivější články dopravy a tím ji napravit," řekl.

Největším problémem je stav pražských mostů. "Máme před sebou rekonstrukci Libeňského mostu, Hlávkova, mostu Legií, Palackého a čeká nás rekonstrukce Barrandovského mostu. A to mluvíme jen o mostech přes Vltavu, ale máme 760 mostů a další budou muset být opraveny. Dokonce i Mánesův, který byl opraven před deseti lety, ale bylo tam nešťastně uděláno odvodnění," řekl Scheinherr.

Praha letos zahájí opravy například Libeňského mostu. Jako první zrekonstruuje části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Půjde například o části pro pěší, boční zdi nebo sloupy veřejného osvětlení.

Vedení města nyní připravuje v rámci rozpočtu rozdělení peněz určených na investice. Zastupitelé o tom budou hlasovat v únoru. Do dopravy půjdou v rámci investic zmíněné čtyři miliardy. "Já o té částce ještě jednám, není finální. Jakýkoliv projekt bude připraven, tak do něj budeme investovat. Myslím si, že na konci čtyřletého volebního období můžeme vnitřní dluh snížit na polovinu," řekl Scheinherr.

Podle náměstka primátora pro finance Pavla Vyhnánka (Praha Sobě) má město peníze na opravy lávek či komunikací. "Pokud se bavíme o velkých stavbách, tam budeme narážet na limity hlavního města," řekl. Město proto bude jednat o podpoře se zástupci státu. Spolupráce se má týkat stavby metra D nebo dostavby Pražského okruhu.

Praha letos zahájí opravy Libeňského mostu. Jako první se budou rekonstruovat části, jež nemají bezprostřední vliv na dopravu na mostě. Konkrétní postup prací při opravě konstrukce pak určí studie, kterou do konce března vypracuje Kloknerův ústav ČVUT. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Libeňský most z roku 1928 je v havarijním stavu, nikdy nebyl opravován.

Město nejdříve zahájí rekonstrukci těch částí mostu, ke kterým není komplikované získat stavební povolení a kvůli nimž nebude nutné jej uzavřít. "Zaměřujeme se teď tedy převážně na opravu částí pro pěší, bočních zdí, kandelábrů a dále se zaměřujeme na přeložku sítí," řekl Scheinherr.

Dopravy na mostě by se neměly dotknout ani budoucí práce na pilířích a základech. "To se nedotkne dopravy a může se to udělat při provozu, ale k tomu bude složitější získat stavební povolení. Takže to nebude letos, ale bude se to letos připravovat," řekl Scheinherr.

Kloknerův ústav ČVUT městu dodá do konce března studii proveditelnosti oprav. V ní doporučí přesný postup rekonstrukce. Podle Scheinherra nyní ústav zvažuje dva možné způsoby oprav. O jaké postupy konkrétně jde, neřekl. Zvažují se také varianty, kdy by provoz na mostě při opravách byl alespoň částečně zachován. "To vše budeme vědět na konci března," řekl.

Vedle zmíněné studie čeká město ještě na dokument od společnosti Pragoprojekt, která navrhne postup v případě přeložky inženýrských sítí. Scheinherr řekl, že kolektor, v němž jsou umístěny všechny sítě, v této části města nevznikne. "Budovat kolektor nemá žádný velký význam, takže se jedná o nějaké menší přeložce, nebo vznikne tzv. podvrt. Pragoprojekt zjistí nejlepší možný způsob," řekl.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. Město si nechalo nedávno udělat zátěžové testy mostu Legií a zpracovává se diagnostika Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. Chystá se diagnostika Palackého a Barrandovského mostu. Opraven bude muset být i Mánesův most, který byl sice rekonstruován asi před deseti lety, avšak zatéká do něj.

Politici se v minulosti přeli, zda Libeňský most zbourat, nebo zrekonstruovat. Letos v lednu musel být zhruba na měsíc pro automobily a MHD uzavřen a následně podepřen. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou jej ale neprohlásilo.

Vedení Prahy chce nechat vytvořit software, který bude sdružovat informace o nutných opravách komunikací od magistrátu a městských firem tak, aby byly práce koordinované a jedno místo se nemuselo rozkopávat opakovaně. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Jde podle něj o komplikovaný projekt, jehož příprava bude trvat až čtyři roky.

Podobné systémy podle náměstka fungují v zahraničí, kde výrazně pomáhají při koordinaci oprav a tím umožňují omezit nutné uzavírky. Software by měl podle něj sdružovat informace například od Technické správy komunikací (TSK), Pražských vodovodů a kanalizací, dopravního podniku, Pražské teplárenské, magistrátního odboru investic a dalších. Cílem je, aby systém sám hlásil, kde je potřeba oprava, a aby zároveň navrhl možnou koordinaci s dalšími plánovanými akcemi. V současné době má každá instituce či firma vlastní databázi, které spolu nekomunikují.

Software by podle Scheinherra mohl fungovat do čtyř let. Takto dlouho bude příprava trvat proto, že vůbec nejde o jednoduchou věc, dodal. "Teď jsem zadal řediteli TSK, aby udělal základní rešerši a spojil se s univerzitami, abychom zjistili, jaké možnosti vůbec v České republice máme," uvedl. Dodal, že na základě toho bude vypsána zakázka.

Do doby zprovoznění jednotného softwaru bude jeho funkci suplovat koordinační tým, složený ze zástupců firem a organizací. Nové vedení města se chce také zaměřit na lepší komunikaci s veřejností. Náměstek nicméně dodal, že opravy a tedy i uzavírky jsou v důsledku podinvestovanosti infrastruktury v metropoli nezbytné, zejména na mostech. "Primární je bezpečnost. A pokud máme mosty ve špatném stavu a chceme, abychom se na ně mohli spolehnout, tak k tomu jinak nemůžeme přistoupit," uvedl.

Minulé vedení magistrátu a zejména bývalý náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) za podle mnohých nezvládnutou koordinaci projektů sklidili vlnu kritiky. Loni postihl metropoli několikrát v důsledku souběhu rekonstrukcí krátkodobý dopravní kolaps.