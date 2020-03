Dopravní balíček, který počítá s odklady plateb, dnes probere vláda

Praha - Dopravní balíček, kterým reaguje ministerstvo dopravy na současnou koronavirovou krizi, dnes projedná vláda. Opatření počítají s odkladem plateb dopravců za mýto i silniční daň, dále s posílením investic do dopravní infrastruktury či s úpravou prodeje jízdenek. Na twitteru to dnes uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). O odklad plateb i další opatření už žádali stát dopravci.

Navýšení investic do dopravních staveb avizoval Havlíček v minulém týdnu. Letošní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) by se měl zvýšit o 6,5 miliardy na 113 miliard korun. Podle ministra by to mělo znamenat stimul pro udržení průmyslu a zaměstnanosti v době krize. Loni měl SFDI rozpočet původně okolo 86 miliard a během roku se výdaje zvýšily na zhruba 101 miliard korun.

O posun či zrušení mýtných plateb i odklad silniční daně už v minulých dnech žádali stát nákladní dopravci. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia se většina dopravních firem ocitla v situaci, kdy musí zvažovat další existenci a bez státní podpory hrozí nákladní dopravě v Češku kolaps. Podnikům v posledních týdnech klesly zakázky o více než polovinu, problémy jsou také s platbami zákazníků.

Dopravci vedle opatření, které dnes projedná vláda, žádali o jednorázové dotace, pomoc s placením části mezd a odklad dalších povinných plateb.

S problémy se nyní potýkají i osobní dopravci. Počet cestujících se ve vlakových i autobusových spojích snížil na minimum, například České dráhy evidují asi desetinu dříve běžného počtu pasažérů. Dopravci proto ruší velkou část svých spojů. Aktuální situace dopravcům způsobí zřejmě až stamiliononové škody.