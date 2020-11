Dopravci si v příštím roce asi za mýto připlatí, probere to vláda

Praha - Dopravci si zřejmě v příštím roce za mýto připlatí. Stát plánuje zavedení nových sazeb mýtného, což by mělo zvýšit příjmy z něho zhruba o 1,5 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu ministerstva dopravy, který v pondělí projedná vláda. Změny se ovšem nelíbí podnikatelům. Návrh dále zavádí také změny platnosti dálničních známek, roční viněty budou místo kalendářního roku platit po dobu 365 dní.

Resort dopravy pro výpočet výnosů mýta z nových sazeb vycházel z plateb za rok 2019. Tehdy stát od dopravců vybral 10,94 miliardy korun. Vedle toho příjmy zvýší i letošní rozšíření systému o dalších 900 kilometrů. Tuzemští dopravci se na příjmech z mýtného podílejí z necelé poloviny.

Nové sazby mýta chce stát vypočítávat podle několika různých kritérií. Mezi ty základní by měl patřit typ pozemní komunikace, dále kategorie vozidla, počet jeho náprav, třídy podle hmotnosti auta, období dne a emisní třída vozidel. Návrh počítá také se zrušením odlišných sazeb mýta pro páteční odpoledne a mění i hodnoty pro výpočet slev z mýtného.

Celkové výnosy z mýta by se zavedením nové struktury měly zvýšit o 1,6 miliardy oproti roku 2019. Tato částka se ovšem sníží o nové sazby pro autobusy, které by nově měly ušetřit zhruba 38 milionů korun. Nový výpočet slev by podle propočtu měl dopravcům uspořit také asi 43 milionů korun.

Návrh se ovšem nelíbí dopravcům a podnikatelům. Hospodářská komora a Svaz průmyslu a obchodu nesouhlasí s navýšením sazeb a považují jej za příliš vysoké. Nelíbí se jim například rozlišení sazeb podle průjezdu ve dne a v noci nebo výpočet podle počtu náprav. Struktura sazeb je navíc podle nich zbytečně komplikovaná.

Návrh ministerstva zahrnuje také úpravy platnosti dálničních známek. Roční viněty dosud platily pouze pro daný kalendářní rok, nově budou platné po dobu 365 dní od nákupu. Podobně to bude fungovat i u 30denních známek. Dále se změní i poplatky pro vozidla na zemní plyn a biometan. Změny by měly fungovat už v novém elektronickém systému dálničních známek. Digitální viněty od příštího roku nahradí papírové kupony.