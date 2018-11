Praha - Desítky nových strojvůdců ročně vycvičí železniční dopravci v Česku. Přesto se stále potýkají s jejich nedostatkem, mimo jiné kvůli odchodům do penze. V Česku chybí řádově několik stovek strojvůdců. Vyplývá to z ankety ČTK mezi dopravci. Ke konci loňského roku bylo podle Drážního úřadu z 9199 strojvůdců v Česku již 1400 v důchodovém věku. Průměrný věk strojvůdce činil téměř 50 let. Situaci navíc v poslední době zhoršuje velká nabídka míst a nízká nezaměstnanost, které snižují atraktivitu profese strojvůdce pro případné zájemce o práci.

Výcvik strojvůdce stojí statisíce korun na jednoho a trvá zhruba devět měsíců, někdy i rok. Nejvíce strojvůdců zaučují státní České dráhy. Podnik nyní zaměstnává asi 3500 již zkušených strojvůdců a až 220 je v přípravě. "Průběžně si tak vychováváme nové strojvedoucí za kolegy, kteří tuto profesi opouští nástupem do penze, nebo ztrátou zdravotní a smyslové způsobilosti," uvedl mluvčí společnosti Radek Joklík. Zdravotní požadavky, především na zrak a sluch, jsou podle něj velmi přísné. Mnoho strojvedoucích kvůli tomu musí skončit předčasně.

Vlastní strojvůdce si sami vychovávají i soukromí dopravci. RegioJet, který v současnosti zaměstnává 120 strojvůdců, vycvičí podle mluvčího firmy Aleše Ondrůje ročně šest až deset nových strojvedoucích. Společnost Arriva podle mluvčího Romana Herdena letos zaučila čtyři nové strojvůdce, kteří dosud tuto profesi nedělali, a přijala další tři se zkušenostmi z dřívější praxe. Vlastní strojvůdce cvičí i Leo Express, který plánuje významněji doplnit své stavy zejména v příštím roce. Výcvik většinou hradí sami dopravci, na oplátku se však noví strojvedoucí musí firmě na určitou dobu zavázat. Třeba RegioJet podepisuje s uchazeči smlouvy na tři roky.

Výcvik nového strojvedoucího má několik částí. Teoretická výuka zabere asi 280 hodin. Uchazeči také absolvují stovky hodin jízdního zácviku a další praxe, třeba posunování vlaků. Další desítky hodin výcviku musí strojvedoucí absolvovat při přechodu na jiné řady vozidel, než pro které mají licenci. Noví strojvůdci také v prvních týdnech v ostrém provozu většinou ještě jezdí pod dohledem zkušenějších kolegů na méně náročných tratích nebo vlacích. Postupně pak přecházejí na delší trati.

Nedostatek strojvůdců se dopravci snaží řešit náborovými akcemi, stipendijními programy i zvyšováním mezd. Podle odborů chybí strojvůdci především ve velkých městech, zejména v Praze.

Počet strojvedoucích na české železnici se loni podle Drážního úřadu zvýšil o 622 na 9199 lidí. Z toho bylo 41 žen. Zhruba 1400 strojvedoucích bylo ke konci roku starších 61 let, tedy v důchodovém věku, a téměř třetina ve věku nad 50 let. Průměrný věk strojvedoucího činil 48,5 roku a průměrná měsíční mzda byla přes 37.000 korun.