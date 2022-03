Dopravci protestovali proti cenám paliv, místy blokovali provoz

Praha - Na několik místech v Česku dnes dopoledne protestovali dopravci proti rekordním cenám pohonných hmot. Svými auty krátce zablokovali dopravu na některých silnicích. Největší sdružení dopravců Česmad Bohemia se od blokády silnic distancovalo. ČTK sdělilo, že roztrpčení protestujících chápe, dává ale přednost jednání s vládou.

Paliva v Česku se dostala na rekordní úroveň po vpádu ruské armády na Ukrajinu koncem února. Průměrná cena za litr nafty se podle posledních údajů společnosti CCS blíží 50 korunám, benzin stojí přes 47 korun. Vláda už kvůli tomu přijala některá opatření, která by měla cenu paliv snížit. Podle dopravců to ale nestačí.

V Ústeckém kraji policie zaznamenala dnes po 10:00 několik blokád kruhových objezdů. "Řidiči nákladních vozů stáli většinou na kruhových objezdech na několika místech v kraji, a to v okresech Most, Ústí nad Labem a Děčín a také na 74. kilometru dálnice D8," řekla ČTK mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová. Blokáda podle ní trvala vždy okolo půl hodiny, zajištěna přitom byla průjezdnost pro záchranné složky. "Při dotazech policie na důvody stání se řidiči odkazovali na poruchu," dodala.

Krátce se dnes po 10:00 zastavila doprava také v Praze na Jižní spojce a ve Kbelské ulici. Podle policejní mluvčí Violety Siřišťové blokovalo několik aut provoz poblíž Barrandovského mostu zhruba 15 minut. Před místem se vytvořila dlouhá kolona.

Dva krátké protesty řidičů kamionů dopoledne zaznamenala policie v Královéhradeckém kraji. V Trutnově řidič s kamionem na několik minut zablokoval čerpací stanici na výjezdu směrem na Hradec Králové. V Jaroměři na Náchodsku řidič kamionu na několik minut zablokoval výjezd z kruhového objezdu, řekla ČTK mluvčí policie Lucie Konečná. Policie řidiče zkontrolovala, případ z Jaroměře řeší jako podezření z přestupku.

S protestem dopravců kvůli drahým pohonným hmotám zřejmě souvisely kolony, které se před 11:00 tvořily na silnici I/38 u nájezdu na dálnici D1, ve směru od Havlíčkova Brodu na Jihlavu. "Byla tam kolona stojících vozidel až k nájezdu na D1, byla to většinou nákladní auta," řekla ČTK mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Po příjezdu policejní hlídky se vozidla začala rozjíždět. Auta v koloně podle ní na sobě neměla žádná upozornění na protest.

Také v Moravskoslezském kraji policisté zaznamenali stojící či pomalu jedoucí nákladní vozidla na několika místech. Šlo o Bruntál, Frýdek-Místek, silnici I/11 v Havířově a Místeckou v Ostravě. "Trvalo to zhruba 30 minut, po tu dobu se tvořily kolony. Teď už jsou všechny komunikace průjezdné," řekla před polednem mluvčí krajské policie Pavla Jiroušková.

Téměř žádné narušení v silničním provozu v souvislosti s protestem dopravců nezaznamenali policisté v Olomouckém kraji. "Pouze v jednom případě nám bylo před 10:30 oznámeno blokování vjezdu nákladním vozidlem na čerpací stanici na 21. kilometru z dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Řidič kamionu, ale vzápětí odjel a provoz na čerpací stanici nebyl přerušen," řekl ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Výzvy k blokádě silnic kvůli cenám paliv se v předchozích dnech objevily na sociálních sítích. Jednatel společnosti European cars Jan Štědronský řekl za protestující dopravce v neděli televizi Nova, že do protestní akce se zapojí zhruba 500 kusů techniky po celé České republice. "Protestní akcí chceme vyjádřit také podporu sdružení autodopravců Česmad Bohemia, které zaslalo naše požadavky vládě," uvedl Štědronský.

Největší tuzemské sdružení dopravců Česmad Bohemia se dnes ale od blokád distancovalo. "Není to naše akce, byť podporuje naše požadavky a my roztrpčení jejich organizátorů chápeme," řekl ČTK mluvčí Martin Felix. Sdružení podle něj dává stále přednost jednáním s představiteli vlády. Jedno z nich se uskutečnilo v neděli. "Jednání bylo velmi věcné, bude pokračovat," podotkl Felix. Případné výstupy by podle něj mohla ve středu projednat vláda.

Od blokády se pak úplně distancovali zájezdoví dopravci. Podle Asociace nepravidelné autobusové dopravy je v souvislosti s válkou na Ukrajině nutné počítat s negativními důsledky i pro tuzemskou ekonomiku. Postoj nákladních dopravců označila asociace za smutný. Asociace zároveň připomněla, že obor zájezdové dopravy je dál kvůli odlišným podmínkám oproti pravidelným dopravcům v krizi.