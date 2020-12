Dopravci: Lidé by v e-shopech měli objednat dárky do čtvrtka

Praha - Lidé by si měli v internetových obchodech objednávat dárky nejpozději 17. prosince, jinak nebudou mít jistotu doručení před Štědrým dnem. Do přepravní sítě dopravců by se balíky měly dostat nejpozději 18. prosince. Shoduje se v tom většina dopravců oslovených ČTK. Vánoční špička bude u části dopravních firem vrcholit tento týden.

Česká pošta o uplynulém víkendu přepravovala ve své síti téměř 894.000 balíků, absolutní rekord z předchozí soboty a neděle přes 1,1 milionu tedy nepadl. "Na 99 procent předpokládáme, že máme vrchol našeho předvánočního provozu již za sebou," uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Podle něj lze s jistotou doručení do Vánoc podávat "balíky do ruky" do pátku a "balíky na poštu" do neděle.

Podle společnosti Zaslat.cz je nejzazším předvánočním termínem objednání vnitrostátních zásilek tento čtvrtek. "Dopravci pak musí zásilku vyzvednout nejpozději v pátek 18. prosince. Jde o poslední termín, ve kterém budou zásilky po Česku doručeny do Vánoc s 99procentní úspěšností. Nejpozdějším termínem pro odeslání mezinárodních zásilek je objednání svozu ve středu 16. prosince. Balíky odeslané do zahraničí později budou pravděpodobně doručeny až po svátcích," uvedl šéf Zaslat Miroslav Michalko.

Logistická firma Zásilkovna přepravila v pondělí 504.000 zásilek, což je nejvíce za jeden den za dobu její existence. Meziročně jde o nárůst o 134 procent. "Většinu zásilek (97 procent) doručujeme na naše výdejní místa i v tento předvánoční čas do druhého dne, podobně jako během zbytku roku," řekl ČTK mluvčí Kamil Chalupa.

Podle generálního ředitele přepravní firmy PPL Petra Horáka v současnosti pominul nápor spojený s nedávnými akcemi Black Friday a uzavřeným maloobchodem. "Většinu zásilek tedy přepravujeme do druhého dne, i když někde může dojít k menšímu prodlení. Každopádně očekáváme, že až do Vánoc budeme doručovat menší část zásilek se zpožděním o jeden až tři dny. Doporučujeme tedy nákupy uskutečnit ideálně v polovině tohoto týdne, aby se k nám do přepravy zásilky dostaly ideálně v pátek 18. prosince, nejpozději pak 21. prosince, abychom byli schopni vše doručit pod stromeček. Garantovat to však vzhledem k vývoji současných vládních opatření nelze," podotkl.

Podle některých obchodníků již největší nápor mírně opadl. "Nárůst nových objednávek byl v uplynulých týdnech enormní, nicméně díky navýšení kapacity doručování i otevření výdejních míst přímo v našich skladech jsme jej zvládli. Vypadá to, že největší špičku již máme za sebou, což by mohlo znamenat zkrácení dodacích lhůt těsně před Vánoci," uvedl marketingový ředitel e-shopu Astratex Karol Guláš. Astratexu před Vánoci vzrostly tržby o 60 procent a počet nových zákazníků se téměř zdvojnásobil.