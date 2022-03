Dopravce RegioJet zahájil prodej jízdenek na letní vlak do Chorvatska

Brno - I přes současnou mezinárodní situaci zahájil český dopravce RegioJet prodej jízdenek na vlaky do Chorvatska, které začnou jezdit od 3. června. Naposledy pojede vlak 26. září. Úspěch vlaků v předloňském a hlavně loňském roce byl tak velký, že letos pojedou vlaky v červenci a v srpnu denně, v červnu a v září třikrát týdně, uvedl v tiskové zprávě provozní manažer RegioJetu Jiří Jahelka. Vlaky pojedou přes Záhřeb do Rijeky a do Splitu a návazné autobusy poté projedou velkou část letovisek na pobřeží Jaderského moře.

Dopravce udělal proti loňsku úpravy v jízdním řádu, aby eliminoval rizika, kvůli nimž vznikala zpoždění. Vlak nebude vůbec zastavovat v Maďarsku a na hraniční přechod mezi Slovinskem a Chorvatskem nebudou vlaky přijíždět současně z obou směrů, aby nevzniklo zpoždění kvůli celním procedurám. Z Prahy vlak odjede v 16:38, zastaví v Brně a Bratislavě a do Rijeky přijede druhý den v 10:19, do Splitu ve 13:43. V opačném směru vlak vyjede ze Splitu v 15:33, ve 20:05 z Rijeky a v Praze má být druhý den ve 13:14.

"Počítáme s patnáctivozovou soupravou s více než 600 místy. Zařadíme jak klasické vozy se sedadly, tak spací vozy," uvedl Jahelka. Služby mají být stejné jako loni včetně například možné přepravy kola.

Ceny se snaží dopravce držet na nízké úrovni jako v předchozích letech. Do Rijeky začínají na 590 korunách, do Splitu na 790 korunách. Lidé si mohou koupit i balíček, jehož součástí je jízdenka a ubytování s polopenzí. RegioJet na nich spolupracuje s cestovními kancelářemi. Dříve do Chorvatska vypravovaly vlak i České dráhy, ale před lety s ním skončily.