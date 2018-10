Brno - Doprava v Brně je kvůli uzavírce Zábrdovické, Zábrdovického mostu a části Cejlu ve východní části města komplikovanější než obvykle. Auta sice stojí v kolonách například na velkém městském okruhu v ranní špičce i jindy, tentokrát jsou ale kolony delší, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Šváb. Podle mluvčí dopravního podniku Hany Tomaštíkové nabíraly trolejbusy a autobusy v této části města zpoždění obvykle do 20 minut, okružní linky dvojnásobek.

"V ranní špičce na tom byly nejhůř okružní autobusové linky 44 a 84, měly zpoždění až 45 minut. Trolejbusové linky 25 a 26 a autobusové, které přijíždějí z Líšně, okolo 20 minut. Také jsme ráno odklonili linky x27 a 78 přes Šámalovu ulici, aby nejezdily po Gajdošově. Po 9:00 se situace zklidnila a i okružní linky mají zhruba deset minut zpoždění," řekla Tomaštíková.

Zmínila také, že lidé, než by jezdili do náhradního přestupního uzlu ve Staré Osadě, raději dojeli autobusy do Lazaretní ulice. Pak přešli pěšky pro dopravu uzavřený most a nastoupili na provizorní zastávce Francouzská, odkud jezdí tramvaje do centra.

Zpoždění do půl hodiny nabíraly i příměstské autobusy, které jezdí do Staré osady.

Řidiči museli využít jeden ze dvou okolních mostů přes Svitavu, kde doprava logicky zhoustla. "Přirovnal bych dopravu intenzitou k veletržnímu dni, ale to se dalo očekávat. Auta stála v kolonách, popojíždělo se stejně jako jindy, jen to trvalo o něco déle," řekl Šváb.

Uzavírka potrvá 15 měsíců. Stavbaři musejí opravit veškeré inženýrské sítě, postavit nový most, silnici a tramvajovou trať.