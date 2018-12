Praha - Sníh a ledovka dnes zkomplikovaly dopravu v Česku. Řidiči měli problémy především v horských oblastech, nesjízdná vozovka odpoledne ochromila provoz na části dálnice D1 na Vysočině. Sněhové bouře a spadlé stromy zastavily na několika místech železniční dopravu. Zhruba 8000 odběratelů elektřiny z celé republiky zůstalo kvůli počasí bez proudu, do odpoledne se počet snížil na polovinu. Nejvíce poruch je na Děčínsku a Českolipsku, řekla ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Od večera se může v nižších a středních polohách v Česku tvořit náledí, varovali meteorologové.

Až 20 centimetrů sněhu napadlo přes noc například v Libereckém kraji ještě dopoledne se po sněžném ránu stále objevovaly sněhové přeháňky. Na některých silnicích komplikovaly provoz stromy a větve, které padaly pod tíhou mokrého sněhu, hlavně na Českolipsku, kde zůstaly stovky domácností kvůli počasí bez elektřiny. Kolem poledne se situace uklidnila, hlavní tahy byly už holé a mokré, na silnicích nižších tříd ležela ujetá vrstva sněhu. Sjízdná zůstává frekventovaná silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, která se v posledních letech při sněžení často preventivně uzavírá pro nákladní vozy nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů. K zablokování dopravy zde totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci.

Na hřebenech Krkonoš napadlo také asi 20 centimetrů sněhu a celková sněhová pokrývka tam dosahuje zhruba 60 centimetrů. V Krkonoších nadále platí nejnižší, první, stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.

Na Vysočině dopravu ráno komplikovaly uvízlé kamiony a popadané stromy. Hasiči je přes noc odstraňovali asi na 80 místech, od rána měli i k zapadnutým autům dalších 60 výjezdů. Na dálnici D1 byl spadlý strom na 84. kilometru ve směru na Brno, odpoledne se provoz kvůli nesjízdné vozovce téměř zastavil mezi 88. a 110. kilometrem v obou směrech v místě zúžení kvůli modernizaci dálnice. Kolony měřily kolem 18:00 desítky kilometrů, sypače silničářů se na místo dostávaly obtížně, protože jim chyběla záchranářská ulička. "Objíždění dálnice nepomáhá, komunikace nižších tříd jsou pro takovou intenzitu dopravy nesjízdné," řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Dopoledne na Vysočině kamiony uvízly na silnicích prvních tříd u obce Česká Bělá, u Golčova Jeníkova a u obce Údavy, odpoledne po zesílení sněžení u Jitkova. Tam se má vyprošťování protáhnout až do čtvrtka. Popadané stromy omezily provoz ve Světlé nad Sázavou a v obci Vilémovice na Havlíčkobrodsku.

Desítky zásahů kvůli počasí zaznamenali také hasiči v Ústeckém kraji. Na Děčínsku zůstala řada domácností bez proudu. Odpoledne se problémy se sjízdností objevily v okolí Rumburka, kde se na čerstvém sněhu vytvořila kolona kamionů. V Pardubickém kraji museli hasiči v Rabštejnské Lhotě na Chrudimsku vyprošťovat autobus, který sjel ze silnice a hrozilo, že se převrátí. Náhradním autobusem bylo převezeno 25 dětí do bezpečí. Nikdo nebyl zraněn.

V Olomouckém kraji pokryl sníh mimo jiné důležitou silnici přes Červenohorské sedlo, která spojuje Jesenicko a Šumpersko. Kvůli ošetření povrchu silnice musela být cesta dopoledne na dvě hodiny uzavřena pro kamiony. V Moravskoslezském kraji je už od pondělí kvůli možné tvorbě ledovky pro těžká nákladní vozidla preventivně uzavřena část silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Podle silničářů musejí být řidiči opatrní i ve zbytku republiky, protože na řadě míst leží rozbředlý sníh a může se tvořit ledovka.

Vlaky kvůli sněhové kalamitě nejezdily například na severu Čech mezi Jedlovou a Rumburkem a Rumburkem a Dolní Poustevnou nebo na Vysočině mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou. Ráno se tratě podařilo zprovoznit. Popadané stromy po půlnoci zastavily vlaky na Vysočině mezi Horní Cerekví a Kostelcem u Jihlavy a v úseku Rantířov - Jihlava město, obnovení provozu se zde čeká až ve čtvrtek ráno. Neprůjezdná stále na Vysočině zůstává také trať mezi Humpolcem a Lípou.

Na pozoru musí být řidiči i chodci také od dnešního večera. Na silnicích a chodnících v nižších a středních polohách v Česku se totiž na mokrém povrchu bude vlivem studeného vzduchu tvořit náledí a na částečně roztátém sněhu zmrazky. Oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav. Jeho varování platí pro všechny kraje až do čtvrtečního rána.

Jihočeský kraj

Sníh může komplikovat dopravu na řadě míst Jihočeského kraje. Všechny vozovky jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. V noci na dnešek silničáři průběžně udržovali komunikace na území celého kraje. Hodně sněhu napadlo hlavně ve vyšších polohách. ČTK to řekla Pavla Pulcová z dispečinku správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

"Práce jsme měli hodně. Kolem Studené na Jindřichohradecku napadalo 20 centimetrů sněhu a na Šumavě 15 centimetrů. Ve vyšších polohách jsou některé vozovky sjízdné jen se zimní výbavou," uvedla.

Téměř všude lehce mrzne. Podle předpovědi meteorologů teploty kolem nula stupňů Celsia vydrží po celý den. Většinou bude zataženo a občas sněžit.

Jihomoravský kraj

Náledí je dnes ráno na silnicích na Hodonínsku a Břeclavsku. Vyplývá to z informací na webových stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Řidiči by měli na všech silnicích dbát zvýšené opatrnosti. Na Znojemsku se na komunikacích nižších tříd nachází rozbředlý sníh. Na Blanensku je snížená viditelnost.

Na jižní Moravě jsou teploty od minus tří do dvou stupňů Celsia. Na Břeclavsku a Hodonínsku je na silnicích I. třídy náledí, na komunikacích II. a III. třídy je místy námraza. Silničáři provádějí posyp.

Řidiči by si měli dát pozor i na Znojemsku, kde je rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Na Blanensku je kouřmo a silnice jsou ošetřené inertním posypem, tedy pískem nebo štěrkem.

Zvýšenou opatrnost vyžadují také silnice na Vyškovsku, Brněnsku i v Brně. Ve všech okresech jsou mokré a po chemickém ošetření. V kraji fouká slabý vítr. Bez omezení jsou sjízdné dálnice s výjimkou D1 v úseku směrem z Vysočiny do Brna.

Karlovarský kraj

Na silnicích v Karlovarském kraji jsou po chemickém ošetření zbytky chemického sněhu. Nad ránem po částečném vyjasnění v kraji poklesly teploty, místy se proto může tvořit i náledí nebo ledovka. Jízdu může řidičům zkomplikovat i silný vítr nebo snížená dohlednost vlivem sněžení. Zatím nejsou hlášeny žádné nehody, vyplývá z údajů serveru Dopravniinfo.cz.

Podle předpovědi meteorologů se během dne objeví sněhové přeháňky. Teplota se má pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů, na horách může klesnout až k minus čtyřem. Ve večerních hodinách se může znovu tvořit náledí, případně zmrazky.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo a na řadě silnic nižších tříd leží rozbředlý či ujetý sníh. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly ráno většinou mokré. Silničáři dnes ráno zasahovali především v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Teploty se ráno v kraji pohybovaly kolem nuly, na horách byly minus čtyři stupně. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Se sněžení nebo sněhovými přeháňkami by měli řidiči počítat i přes den. Na horách by mohlo být sněžení trvalejší. Večer by se místy mohlo tvořit náledí. Teploty by se měly přes den pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Sněžení zkomplikovalo dnes dopravu v Libereckém kraji. Napadlo až 20 centimetrů sněhu a ještě dopoledne se místy objevovaly sněhové přeháňky. Na některých silnicích dopravu ztěžovaly i stromy a větve, které padaly pod tíhou mokrého sněhu. Bez elektřiny zůstaly stovky domácností hlavně na Českolipsku. Kolem poledne se ale situace uklidnila, přestalo sněžit a vyjasnilo se. Hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré. Na silnicích nižších tříd ale leží ujetá vrstva sněhu, která může klouzat. Silničáři doporučují jezdit opatrně. Meteorologové v předpovědi varují, že se večer a zpočátku noci na čtvrtek ve středních a nižších polohách může místy tvořit náledí.

Hlavně na Českolipsku vyjížděli hasiči v noci a ještě dnes dopoledne ke stromům, které ohrožovaly obtíženými větvemi řidiče nebo přímo na cestu spadly. "Nejčastějším úsekem těchto události byly komunikace v okolí Nového Boru, Svoru a Cvikova. Problémy byly také kolem Liberce, Chrastavy a ve Světlé pod Ještědem," řekla mluvčí hasičů Pavlína Bílková. Během úterý a noci na dnešek řešili hasiči takových událostí 52, z toho 40 na Českolipsku, pomáhali také u sedmi dopravních nehod. Aktuálně jsou už ale všechny silnice průjezdné.

Polámané stromy a větve připravily o dodávky elektřiny stovky domácností hlavně na Českolipsku, především kolem Mimoně, Ralska a Nového Boru. Poruchy ale byly hlášeny i na Liberecku kolem Bílého Kostela, na Jablonecku kolem Kořenova, Příchovic a Zlaté Olešnice. Ráno evidoval dispečink ČEZ Distribuce na tři desítky poruch na vedení vysokého napětí, další poruchy na nízkém napětí. Bez elektřiny bylo v Česku přes 8000 domácností.

"Postupně se nám daří poruchy opravovat, i když někde měly poruchové čety problém se kvůli podmáčenému terénu na místo dostat," řekla ČTK mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. V Libereckém kraji podle ní k 18:00 evidovali posledních pět poruch na vysokém napětí, další už nepřibývají. "Předpoklad obnovení dodávky většině odběratelům je během dnešního večera," dodala.

Teploty v Libereckém kraji se navečer pohybovaly kolem bodu mrazu. Meteorologové předpovídají, že v noci může ještě ojediněle sněžit nebo mohou být sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi minus třemi až minus šesti stupni Celsia, na místech s malou oblačností mohou teploty klesat až k minus deseti stupňům.

Moravskoslezský kraj

Silnice jsou v Moravskoslezském kraji po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na Opavsku se navíc místy tvoří námraza. Vyplývá to z informací, které Ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo na svých stránkách.

Silnice první třídy jsou na Bruntálsku po chemickém ošetření mokré. Na silnicích nižší kategorie leží vrstva nového sněhu krytá posypem. Silnice jsou sjízdné s opatrností. Podobná je situace i v Beskydech.

Pro těžká nákladní vozidla je od pondělí uzavřena i část silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou. Jedná se asi o dvacetikilometrový úsek, důvodem uzavírky je možnost tvorby ledovky. Silnice tam ale pro těžká vozidla nad 3,5 tuny bývá během zimy uzavřena poměrně často.

Olomoucký kraj

Sever Olomouckého kraje dnes dopoledne zasáhlo silné sněžení, po poledni se už situace uklidnila. Policisté museli dopoledne na dvě hodiny uzavřít pro kamiony tah přes Červenohorské sedlo, po 12:00 hlavní spojnici mezi Šumperkem a Jeseníkem znovu otevřeli. Podle správců silnic jsou však stále sněhové přeháňky, na vozovkách se tak i po údržbě drží sníh. Opatrnost je proto na místě, řekl dnes odpoledne ČTK dispečer šumperské správy silnic, která se stará o vozovky druhých a třetích tříd.

Sněžit začalo v noci. Ráno silnice v Jeseníkách pokrývala vrstva rozbředlého sněhu, po dalším intenzivním sněžení na silnicích zůstal nový sníh. Hustě sněžilo dopoledne, nyní je už intenzita slabší. "Jsou nyní slabší sněhové přeháňky, v horských polohách jsou ještě intenzivnější. Na silnicích máme stále nový sníh, provádí se opakovaná údržba," uvedl dispečer šumperské správy silnic.

Čerstvý sníh zkomplikoval především dopravu přes Červenohorské sedlo, které spojuje Jesenicko a Šumpersko. Policisté tam museli zhruba v 09:30 uzavřít silnici pro kamionovou dopravu kvůli ošetření vozovky, a to z obou stran. "Silnice přes Červenohorské sedle je již pro kamiony v obou směrech průjezdná," oznámila kolem 12:15 jesenická policejní mluvčí Tereza Neubauerová.

Sněhové přeháňky zasáhly také Olomoucko, Prostějovsko a Přerovsko, silnice jsou zde zatím zpravidla holé a mokré. Ve vyšších polohách Šternberska leží místy rozbředlý sníh nebo sněhová vrstva do jednoho centimetru, opatrnost je na místě.

Pardubický kraj

Většinu silnic v Pardubickém kraji v noci na dnešek pokryl sníh. Leží v Orlických horách i ve středních polohách. Všechny cesty jsou ale s opatrností sjízdné.

Sníh je většinou po solení rozbředlý. Motoristé s ním musí počítat kromě Pardubicka prakticky všude, zvláště na menších komunikacích. Uježděná sněhová vrstva je místy i na státních silnicích na Orlickoústecku, na krajských pak na úsecích udržovaných bez posypové soli v okolí Žamberka a v Železných horách, kde se může tvořit i náledí.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Chrudimsku, Hlinecku, Skutečsku, Orlickoústecku, Svitavsku a Žamberecku sněžilo. Teploty se pohybovaly od minus tří do plus jednoho stupně.

Středočeský kraj

Některé středočeské silnice jsou dnes ráno sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Dálnice v kraji jsou mokré po chemickém ošetření, kvůli teplotám kolem nuly by si ale řidiči měli dávat pozor na hrozící náledí. Na dálnici D1 jsou pak hlášené sněhové přeháňky a snížená viditelnost, vyplývá z informací silničářů.

Na zbytky rozbředlého sněhu i na silnicích prvních tříd by si měli řidiči dávat pozor na Kolínsku a Kutnohorsku, místy rozbředlý sníh je hlášený také kolem Slaného na Kladensku.

Ústecký kraj

Bez proudu jsou dnes celý den stovky domácností na Děčínsku, kde popadané stromy a větve poničily dráty či sloupy vedení. Hasiči vyjížděli v děčínském okresu ke zhruba šedesáti událostem. Silničáři vyjeli do terénu znovu odpoledne. Se sjízdností jsou problémy v okolí Rumburka, kde stojí kolona kamionů na čerstvém sněhu.

Aktuálně ČEZ Distribuce eviduje přes dvě desítky poruch na vedení vysokého napětí stále na Děčínsku a Českolipsku. "Na Děčínsku nyní zapínáme vedení v lokalitě Rybniště - Chřibská, dále se nám podařilo obnovit dodávky elektřiny do Mikulášovic," řekla ČTK mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Bez elektřiny je podle ní okolo 4000 odběrných míst.

Energetici počítají s tím, že většinu poruch opraví do dnešního večera. "Poruchy se nám daří opravovat, ale situace na mnoha místech byla složitá. Na řadě míst jsme se museli prořezávat a po odstranění stromu a větví o opravě vedení nám za zády do stejného vedení spadl další strom," uvedla Holingerová.

Hasiči v Ústeckém kraji vyjeli od středečních 16:00 do dnešních 8:00 k 62 zásahům. Odstraňovali z komunikací spadané stromy a větve, které povolily pod vahou sněhu. "Téměř všechny zásahy byly v děčínském okrese," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan.

Silničáři mají nyní techniku opět v terénu. S potížemi jsou sjízdné silnice na Děčínsku, přibývá nehod, provoz zatím omezen nikde není.

Kraj Vysočina

Provoz na dálnici D1 na Vysočině kvůli nesjízdnosti vozovky takřka stojí. Kolona ve směru na Brno měří 34 kilometrů, ve směru na Prahu je dvacetikilometrová. Řidiči popojíždějí jen velmi pomalu, kolony stále narůstají. Na místo se za asistence policie snaží dostat sypače silničářů, chybí jim záchranářská ulička, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

Situace se zkomplikovala po odpoledním sněžení. Nejhorší byla situace mezi 88. a 110. kilometrem v obou směrech dálnice, kde je obousměrné zúžení kvůli její rekonstrukci. "Jsme na místě a asistujeme nájezdům sypačů z protisměru tak, aby se na místo dostaly stavbou," řekla Čírtková.

Sjíždění z dálnice ve snaze vyhnout se kolony podle ní situaci neřeší, protože špatně sjízdné a ucpané jsou i silnice v okolí dálnice. "Objíždění dálnice nepomáhá, komunikace nižších tříd jsou pro takovou intenzitu dopravy nesjízdné," řekla Čírtková.

Po nočním sněžení stále zůstávají neprůjezdné i některé úseky železnice na Žďársku, Jihlavsku a Pelhřimovsku. Kvůli popadaným stromům nebo vyprošťování zapadnutých aut měli hasiči od 7:00 už asi 60 výjezdů.

Kvůli vyprošťování kamionu bude zřejmě až do čtvrteční druhé hodiny uzavřená silnice číslo 34 u obce Jitkov na Havlíčkobrodsku.

Náhradními autobusy namísto vlaků jezdí cestující mezi Horní Cerekví a Kostelcem u Jihlavy a mezi Rantířovem a Jihlavou. Zprovoznění trati tam České dráhy podle informací na jejich webu očekávají až ve čtvrtek v 6:00. Mimo provoz zůstává i úsek Humpolec - Lípa, kde také jezdí náhradní autobusy. Zprovozněný by mohl být ve čtvrtek ve 3:00. Výluka je i mezi Přibyslaví a Sázavou u Žďáru, kde České dráhy předpokládají obnovení provozu v 19:00.

Jen do dnešního dopoledne přijala policie na Vysočině za 24 hodin 125 hlášení o mimořádných událostech v dopravě týkajících se popadaných stromů, nesjízdných silnic, kamionů blokujících provoz i nehod, kterých bylo asi šest desítek.

Zlínský kraj

Hlavní tahy ve Zlínském kraji jsou většinou po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na silnicích nižších tříd na Vsetínsku leží místy zbytky rozbředlého sněhu. V horských oblastech je na silnicích do pěti centimetrů sněhu, silničáři jej průběžně odklízejí, vyplývá z jejich aktuálních informací.

V kraji je dnes ráno zataženo, na Vsetínsku místy sněží, vane slabý vítr, teploty se pohybují od minus tří do jednoho stupně Celsia. Přes den by v kraji mělo podle předpovědi meteorologů občas sněžit, večer by oblačnosti mělo ubývat. Teploty by odpoledne měly být od minus dvou do dvou stupňů Celsia.