Praha - Doprava na dálnici D1 na Brno mezi středními Čechami a Vysočinou kolabuje. Kolony jsou dlouhé desítky kilometrů, problémy začínají už na 46. kilometru, řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Poruchy na elektrickém vedení, které na Děčínsku ve středu a v noci na dnešek způsobil silný vítr a návaly sněhu, se už podařilo odstranit. Brzo ráno zůstávaly bez dodávek elektrického proudu ještě desítky domácností na Děčínsku. V Libereckém kraji dnes ráno mrzne, teploty padají až k minus 11 stupňům Celsia, na Jizerce v Jizerských horách naměřili ráno minus 15,8.

Jihočeský kraj

Silnice na jihu Čech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. V porovnání s minulými dny je však situace příznivější, dopravu nekomplikuje sněžení. Řidiči přesto musí být opatrní především pří jízdě po vozovkách ve vyšších nadmořských výškách nebo v lesních úsecích. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Vozovky jsou většinou kryté posypem nebo chemicky ošetřené. Silničáři měli nejvíc práce do středečního večera, kdy vytrvale sněžilo. Od té doby se situace uklidnila.

Teploty v Jihočeském kraji se ráno pohybují minus jednoho do minus sedmi stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den oblačno a občas může sněžit.

Jihomoravský kraj

Zbytky sněhu leží na některých úsecích silnic na Blanensku, které silničáři ošetřují inertním posypem. Na Znojemsku leží na stejně ošetřených silnicích ve vyšších polohách vrstva sněhu pokrytá posypem, řidiči by proto měli být opatrní. Vyplývá to z informací na stránkách Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Teplota v kraji se drží pod nulou, nikde však nesněží a viditelnost je všude dobrá. Zvýšenou opatrnost doporučují silničáři na Brněnsku a Vyškovsku, kde jsou silnice mokré po chemickém ošetření. Všechny dálniční úseky na území jižní Moravy jsou holé a suché.

Meteorologové pro dnešní den předpovídají oblačno až zataženo, sněhové přeháňky budou pouze ojedinělé. Odpoledne teploty vystoupí maximálně dva stupně nad nulu.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji leží na řadě silnic nižších tříd ujetý sníh. Opatrní musejí být řidiči zejména v Orlických horách. Chemicky ošetřované hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré. Teploty se ráno v kraji pohybovaly od minus pěti do minus dvou stupňů Celsia, v Krkonoších bylo minus devět stupňů. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Přes den by mělo být v hradeckém kraji většinou oblačno, místy přechodně polojasno. Na horách se mohou objevit sněhové přeháňky. Teploty by se měly pohybovat od minus tří stupňů do nuly, na horách kolem minus šesti stupňů Celsia.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes ráno mrzne, teploty padají až k minus 11 stupňům Celsia, na Jizerce v Jizerských horách naměřili ráno minus 15,8. Místy se objevují mlhy, které mohou namrzat, v horských oblastech sněhové přeháňky. Silničáři doporučují řidičům aby jezdili se zvýšenou opatrností. Podle informací policie zatím ale žádné problémy na silnicích hlášeny nejsou.

Hlavní tahy v Libereckém kraji jsou většinou holé a po chemickém ošetření mokré. Při nízkých teplotách mohou ale namrzat. Na horách mohou i na hlavních silnicích ležet zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V mlze ale může být povrch zledovatělý, motoristé by proto měli být opatrní.

Od rána je uzavřen úsek silnice 1/14 v Podhorské ulici v Jablonci nad Nisou před Střední školou řemesel a služeb. Při rekonstrukci se tam zřítila zeď v prvním a druhém patře a dům má narušenou statiku. Objížďka vede ulicemi 5. května a SNP. Zatím není jasné, jak dlouho uzavírka potrvá. Liberecký kraj, který je investorem, hledá způsob, jak objekt zabezpečit a v projektu pokračovat. ČTK o tom ve středu informoval mluvčí kraje Filip Trdla.

V Libereckém kraji je dnes ráno oblačno až zataženo, na Liberecku se objevují mlhy. V Jizerských horách a Krkonoších musí motoristé počítat se sněhovými přeháňkami. Teploty se pohybují od minus čtyř do minus 11 stupňů, fouká jen slabý vítr. Podle meteorologů by se teploty pod bodem mrazu udrží na většině území kraje po celý den. Sněhové přeháňky se budou objevovat po celý den, na horách častěji.

Moravskoslezský kraj

Všechny silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné, na řadě z nich ale dnes musí řidiči dbát zvýšené opatrnosti. Silnice jsou mokré po chemickém ošetření, zejména ve vyšších polohách na nich může být rozbředlý sníh, který může být místy zledovatělý. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro nákladní vozy zůstává uzavřena silnice I/56 mezi Frýdlantem na Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Silnice vede Beskydami kolem nádrže Šance s pitnou vodou, a tak tam silničáři nesmí solit a místy tam může být ledovka. Kamiony tam v kopcích mívají problémy a silnice pro ně bývá v zimním období uzavřena poměrně často.

Podle předpovědi meteorologů lze dnes v kraji očekávat ojedinělé slabé sněžení. Teploty se budou pohybovat většinou lehce pod nulou.

Olomoucký kraj

Na zvýšenou opatrnost by dnes měli dbát řidiči mířící na Jesenicko. V okrese pokrývá silnice nižšch tříd rozbředlý sníh. Na Červenohorském sedle, hlavní spojnici mezi Šumperkem a Jeseníkem, se mohou tvořit sněhové jazyky. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou holé a mokré, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Hlavní tahy na Jesenicku by již měly být po chemickém ošetření holé a mokré. Na vozovkách udržovaných drtí leží od středních poloh sněhová vrstva krytá posypem. V okrese se místy tvoří mlha, uvádí ŘSD. Na Šumpersku jsou již hlavní i vedlejší silnice po středečním intenzivním sněžení holé a mokré, řidiči by měli v okrese nadále počítat se sněhovými přeháňkami.

Na Olomoucku, Prostějovsku i Přerovsku by měla být sjízdnost bez problémů, vozovky jsou tam holé a mokré, místy vyjeli silničáři s posypovými vozy.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje zůstávají na silnicích zbytky sněhu. Někde je po solení rozbředlý, v oblastech, kde se vozovky udržují inertním posypem, uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Se sněhem musejí motoristé počítat například v okolí Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Žamberka a v Železných horách. Uježděná sněhová vrstva pokrývá státní silnici přes Suchý vrch na Orlickoústecku, kde mívají kamiony často potíže. Komplikace jsou i na státní silnici mezi obcemi Trhová Kamenice a Nasavrky na Chrudimsku, kde se tvoří sněhové jazyky a několik kamionů uvízlo.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo až oblačno, foukal slabý vítr. Na Svitavsku se vyskytovaly mlhy. Teploty se pohybovaly od minus šesti po bod mrazu.

Ústecký kraj

Poruchy na elektrickém vedení, které na Děčínsku ve středu a v noci na dnešek způsobil silný vítr a návaly sněhu, se už podařilo odstranit. Brzo ráno zůstávaly bez dodávek elektrického proudu ještě desítky domácností na Děčínsku, postupně ale pracovníci společnosti ČEZ poruchy způsobené popadanými stromy odstranili. Po 08:00 by už měli mít proud takřka všichni odběratelé.

V blízkosti České Kamenice a Krásné Lípy v noci na dnešek kvůli silnému větru opět popadaly stromy a přerušily na několika místech vedení, problém ale už energetici stihli vyřešit. "V tuto chvíli zůstávají ještě desítky domácností na Děčínsku bez proudu, ale v osm hodin bychom tyto linky měli zapínat," uvedla ráno mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Současný stav lze podle ní označit jako běžnou poruchovost.

Ve středu byly bez proudu stovky domácností na Děčínsku, kde popadané stromy a větve poničily dráty či sloupy vedení. Hasiči vyjížděli v děčínském okresu ke zhruba šedesáti událostem.

Silnice v Ústeckém kraji jsou podle webu Dopravní info dnes ráno sjízdné, některé ale se zvýšenou opatrností. Podle dispečinku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje může na některých místech působit problémy uleželý sníh.

Kraj Vysočina

Doprava na dálnici D1 na Brno mezi středními Čechami a Vysočinou kolabuje. Kolony jsou dlouhé desítky kilometrů, problémy začínají už na 46. kilometru, řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Především kvůli dopravě zasedá dnes na Vysočině pracovní skupina složená se zástupců kraje, hasičů a policistů. Doprava kolabovala na dálnici postupně na několika místech kvůli sněžení už od středečního odpoledne.

Podle Národního dopravního informačního centra je nejhorší situace mezi kilometry 63 až 90. Truxa řekl, že se kolony prodlužují až po 100. kilometr. Dálnici blokují odstavené kamiony, žádná nehoda se nestala.

Problémy byly i na silnicích v okolí dálnice. Byly špatně sjízdné a plné aut.

V noci bylo podle dispečera krajských silničářů v terénu přes sto sypačů. Všechny kamiony, které blokovaly hlavní tahy, podle něho mohly v noci odjet. Jeden z nich blokoval silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Jeho vyproštění trvalo několik hodin. U Humpolce blokoval provoz kamion s nadměrným nákladem, který nemohl sjet svažitý terén v místě a musel čekat, než se místo prosolí, informovalo Národní dopravní informační centrum. Kalamitní stav panoval také na 112. kilometru ve směru do Prahy mezi exitem na Jihlavu a Větrný Jeníkov, před 06:00 ale stojící kamiony odjely a dálnice byla podle silničářů prosolena a zprůjezdněna.

Těžký sníh a popadané stromy poškodily podle informací na webu Českých drah trakční vedení, proto už od středy nejezdí vlaky v úseku Horní Cerekev a Kostelec u Jihlavy a mezi Rantířovem a Jihlavou. Provoz by měl být obnoven dnes v poledne. Ještě dopoledne by měl být obnoven provoz mezi Humpolcem a Lípou, který také stojí od středečního rána. Cestující vozí náhradní autobusy, některé zastávky ale neobsluhuje.

Teploty v kraji po ránu klesaly až k mínus osmi stupňům Celsia. Odpoledne má být podle meteorologů zataženo a teplota vystoupá k minus jednomu stupni Celsia. Sněhové přeháňky budou jen ojedinělé, odpoledne může být polojasno.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes místy namrzat. Řidiči by měli být opatrní například na vrchu Syrákov na hranici zlínského a vsetínského okresu, na Petrůvce u Slavičína na Zlínsku či na dálnici u Otrokovic, kde mohou namrzat mosty a nadjezdy. Hlavní tahy v kraji jsou většinou vlhké či mokré po chemickém ošetření, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy je mlhavo, vyplývá z aktuálních informací silničářů.

Ve vyšších polohách na Vsetínsku leží na silnicích místy zbytky sněhové kaše, které mohou namrzat. Podobně je tomu na inertně udržovaných úsecích na Kroměřížsku.

V kraji je dnes ráno většinou polojasno, beze srážek, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od minus osmi do minus jednoho stupně Celsia. Přes den by v kraji mělo podle předpovědi meteorologů být oblačno až zataženo, ojediněle by měly být sněhové přeháňky. Odpolední teploty by měly vystoupat na minus dva až jeden stupeň Celsia.