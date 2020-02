Doprava do Pece p.S. dopoledne zkolabovala, tvořily se kolony

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Doprava do lyžařských hlavních krkonošských středisek Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Janské Lázně dopoledne kolabovala. Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulovaly posílené policejní hlídky. Nejhorší situace byla v Peci, kde policie auta vracela před středisko. ČTK to v 11:30 řekla mluvčí krajské policie Lucie Konečná. Dopravu komplikovali lyžaři také v okolí Šerlichu v Orlických horách. Mluvčí očekává, že odpoledne by se situace mohla začít zklidňovat.

"Pec je ucpaná, parkoviště jsou plná. Kolona je 2,5 kilometru. Auta pomalu popojíždějí, ale odstavují je kolem komunikace. Funguje tam hlavně městská policie, ale i naše hlídky. Pokud do Pece lidé nemusejí, měli by zvolit jiné středisko," řekla ČTK před polednem Konečná.

Silnice zaplnila auta rekreantů, kteří přijeli na prázdniny, nebo jednodenních lyžařů. Krkonošská horská střediska v únoru zažívají tradičně po období na konci roku druhý vrchol zimní sezony. V ČR a také v některých sousedních zemích jsou prázdniny.

O něco lepší situace byla ve Špindlerově Mlýně a v Janských Lázní. Také na silnicích do těchto středisek se tvořily kolony. "Provoz do Špindlu je plynulejší, ale i tam se parkoviště zaplňují. Parkoviště na Medvědíně je plné, takže městská policie přijíždějící vozidla otáčí. Parkoviště na Hromovce je zaplněné částečně. Předpoklad je, že odpoledne se situace začne zlepšovat," řekla Konečná.