Adršpach (Náchodsko) - Doprava do skalního města v Adršpachu dnes před 11:00 opět zkolabovala, a to třetí den po sobě. Kvůli náporu polských turistů musela policie opět uzavřít vjezd do Česka přes hraniční přechod Zdoňov, který je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů. Parkoviště v Adršpachu jsou plně obsazená a policie motorizované návštěvníky odklání na jiná vzdálenější parkoviště. ČTK to sdělila mluvčí policie Lenka Burýšková.

"Turistům mířícím do skalního města či Adšpachu doporučujeme místo osobních vozidel využít vlakovou nebo autobusovou dopravu," uvedla mluvčí.

Ve středu byl v Polsku státní svátek Nanebevzetí Panny Marie a Den polské armády a Poláci si volno vzali i na další dny. Nápor turistů ve středu i ve čtvrtek polevil kolem 14:00, kdy byl znovu otevřen i hraniční přechod. Stejná situace v Adršpachu byla kvůli masivnímu náporu turistů z Polska letos už v prvních třech dnech května. I na začátku května byly v Polsku svátky.

Adršpašské skály se sousedními Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.

O návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal se letos na jaře zmínila i Asociace cestovních kanceláří. Podle ní budou muset některé české památky v budoucnu regulovat návštěvnost, neboť počty turistů dosahují rekordních hodnot a návštěvnost stále stoupá. Kromě skal šlo také o Český Krumlov či zámek Hluboká.