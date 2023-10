Dopady války na Ukrajině je třeba vysvětlovat všude ve světě, řekl Lipavský

Praha - Válku na Ukrajině a její dopady je třeba vysvětlovat ve všech částech světa, Evropa musí hledat cesty, jak hovořit například s africkými zeměmi. Novinářům to dnes po debatě věnované globálním dopadům války na Ukrajině na Foru 2000 v Praze řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Debaty, kterou Lipavský moderoval, se zúčastnil portugalský ministr zahraničí João Gomes Cravinho, profesorka na Univerzitě Hitocubaši Maiko Ičiharaová, spoluzakladatel společnosti Afrobarometer Emmanuel Gyimah-Boadi a generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro.

O válce odehrávající se v Evropě se v panelu diskutovalo z pohledu Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Podle Lipavského jsou tyto pohledy úplně jiné. „Zatímco my cítíme přímé důsledky té války, a řekněme, že rozumíme principům, o které se dneska na Ukrajině bojuje, v těchto regionech je to potřeba daleko více vysvětlovat,“ uvedl. Pro Evropu to podle něj znamená, že musí hledat cesty, jak hovořit například s africkými zeměmi.

Vysvětlovat je podle něj potřeba to, že ruský útok na Ukrajinu není jen o tom, aby si Rusko dokázalo odloupnout kousek území ve svůj prospěch. „Je to útok na celý mezinárodní řád, na hodnoty, na kterých je vystavěn celý svět, na Chartu OSN,“ řekl. „Aby si země například v Africe uvědomily, že pokud to jednou dovolíme Rusku, tak se otevře Pandořina skříňka válek a konfliktů, kterou jsme úspěšně po konci druhé světové války uzavřeli, alespoň z hlediska válek o území," řekl.

Na panelu zazněla také kritika Evropy. „Myslím, že všichni se shodují, že Evropa ponechala Afriku tak trošku běžet volným tempem, tolik jsme se jí nevěnovali," reagoval ministr. Dnes je to podle něj jinak. "Česká diplomacie má historicky na co navazovat a jsme o to aktivnější," doplnil.