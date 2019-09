Dopady klimatických změn jsou stále intenzivnější, uvedla WMO

New York - Dopady klimatických změn jsou stále intenzivnější a urychlují se, uvedla ve své nejnovější studii Světová meteorologická organizace (WMO). Podle dat, které organizace shromáždila, bylo například posledních pět let (2014 až 2019) nejteplejších v historii, zrychlilo se zvyšování hladiny moří a nejvyšších hodnot dosáhly i emise skleníkových plynů. Studie, ze které citovala britská BBC, byla zveřejněna den před klimatickým summitem OSN v New Yorku, který svolal generální tajemník OSN António Guterres.

Podle Světové meteorologické organizace je třeba okamžitě "zintenzivnit úsilí vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů". Jak WMO dodala, pokud jde o sesbíraná data, asi nejvíce zneklidňující jsou informace o zvyšování hladin moří. Od roku 1993 stoupla jejich hladina průměrně o 3,2 milimetrů za rok. Od května 2014 do roku 2019 to ale bylo již pět milimetrů za rok.

Vzestup mořské hladiny se urychlil," uvedl šéf WMO Petteri Taalas. Organizace má podle něj obavy, že k dalšímu výraznému zvýšení hladin by mohlo dojít v reakci na tání ledovců v Antarktidě a v Grónsku. "A letos jsme mohli vidět tragický dopad na Bahamách a v Mozambiku, kdy zvyšování hladin moří a silné tropické bouře vedly k humanitárním a ekonomickým katastrofám," dodal Taalas.

Nová studie byla zveřejněna den před klimatickým summitem OSN, na který míří desítky státníků z celé světa. Podle šéfa OSN Antónia Guterrese bude jednodenní konference v New Yorku "o činech, nikoli o slovech". "Řekl jsem světovým vůdcům, aby nepřijížděli s líbivými projevy, ale s konkrétními závazky," uvedl Guterres. Česko bude na newyorském jednání zastupovat premiér Andrej Babiš.