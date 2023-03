Dopad gigafactory v Líních Plzeň vyčíslila na 12 miliard Kč, stavbu dál odmítá

Plzeň - Dopad, který by stavba továrny Volkswagenu na výrobu baterií do elektroautomobilů v Líních měla na město, vyčíslila Plzeň na 12 miliard korun. Z toho třeba dopravní projekty představují čtyři miliardy korun. Vedení radnice, která výstavbu dál odmítá, o tom informovalo českou vládu. Ministrům také předalo seznam nezbytných kompenzačních projektů, které by podle Plzně musely vzniknout, pokud by stát projekt přes nesouhlas města prosadil. Primátor Roman Zarzycký (ANO) v tiskové zprávě zopakoval, že projekt gigafactory není pro region vhodný, je nepřipravený a vláda ho chce prosadit na sílu.

"Se všemi dotčenými obcemi o projektu intenzivně jednáme a podařilo se nám dosáhnout mnoha ústupků v jejich prospěch ze strany investora. Jednání o přiměřených požadavcích budou pokračovat," reagoval mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Vláda o továrnu VW za 120 miliard Kč stojí. Možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci autoprůmyslu ČR. VW se má do června vyjádřit, zda zvolí Líně, Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027 až 2028. Kabinet stanovil klíčové stavby v lokalitě, které by bez gigafactory nevznikly, a je připravena dát na ně devět miliard korun.

"Ještě před pár týdny platilo, že se Volkswagen do konce března rozhodne, zda fabriku v Česku vůbec chce. Teď se z médií dozvídáme, že rozhodne v červnu. Příprava takto rozsáhlé investice salámovou metodou je pro nás nepřijatelná," uvedl primátor. Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer tento týden novinářům řekl, že koncern Volkswagen bude zřejmě potřebovat na finální rozhodnutí o lokalitě pro chystanou továrnu více času. Zdůvodnil to případným zohledněním změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá v Evropě. Zástupce Škody Auto Michal Kadera ve středu řekl, že by se koncern měl rozhodnout na začátku léta, zhruba v červnu.

Město chce být připraveno na všechny možné scénáře. Seznam kompenzačních opatření předalo podle Zarzyckého ministrům 15. února na Úřadu vlády. Podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) by výstavba továrny ovlivnila infrastrukturu a zvýšila nároky na občanskou vybavenost a služby. Náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN) odhadl náklady na dopravní projekty na téměř čtyři miliardy korun.

"Případný vznik gigafactory by přinesl vyšší zátěž na komunikace nejen v okolí, ale i uvnitř města a nové požadavky na veřejnou dopravu. Nutné by například bylo vybudovat nové napojení Líní na Plzeň trasou pro dobíjecí trolejbusy i novou komunikaci z Valchy na Borská pole," řekl Tolar. Dále by podle něj bylo potřeba zvýšit kapacitu křižovatek ve městě, například u Makra na Borských polích, na Belánce, kde křižují nejfrekventovanější ulice města - Klatovská a U Trati pod Chodským náměstím. Zároveň by bylo podle Tolara nutné zvýšit kapacitu propojení městských částí Slovany a Bory rozšířením komunikace v Samaritské ulici plus postavit mimoúrovňové křížení přes železnici.

Náklady na vodohospodářskou infrastrukturu vyčíslilo město na 1,3 miliardy Kč. S výstavbou továrny by bylo nutné podle vedení radnice řešit také ubytování pracovníků, posílení bezpečnosti i dostupnost lékařské péče. "Musela by se postavit nová školka a škola, vybudovat zhruba 2000 bytů, zajistit zdravotní středisko, postavit novou služebnu městské policie a další," uvedla mluvčí města Eva Barborková. Náklady na kompenzace v životním prostředí odhadly orgány města na více než 120 milionů korun. Dále vnímáme nutnost investovat do rozvoje inovativních firem, podpory start-upů, aby se Plzeň rozvíjela jako město s přidanou hodnotou, dodala.

Rada města se podle mluvčí řídí rozhodnutím listopadového zastupitelstva, podle něhož musí informovat vládu ČR a veřejně proklamovat, že na základě aktuálních a dostupných informací Plzeň nesouhlasí se závěry usnesení vlády z 19. října 2022.