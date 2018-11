Plzeň - Plzeňský Doosan Škoda Power poveze od soboty do čtvrtka po silnicích do přístavu v Lovosicích turbínu do Nigérie. Dnes a v sobotu dopoledne ji nakládá k transportu. Oproti obvyklé praxi opustí turbína 150 MW závod smontovaná. Přepravní souprava, turbína, přepravní rám, kotvicí klec a snížený návěs, bude vážit 450 tun. Podle zástupců firmy i dopravce jde rozměrově, nikoliv hmotnostně, o jeden z největších nákladů, který se po silnici v ČR přepravoval. ČTK to řekl projektový manažer Stanislav Bálint. Náklad z Plzně vyjede v sobotu e 23:00.

Náklad vysoký 6,6 metru vyjel dnes před 10:00 sedmimetrovými dveřmi výrobní haly na parkoviště. Do sobotního dopoledne se bude celý rám a klec usazovat do hydraulických věží, aby se mohl při přepravě snižovat a zvyšovat a jet až pět centimetrů nad zemí. "Dva podvozky budou propojené mostem a až na něm bude zavěšená 200tunová turbína, podobně jako se vozila za války velká železniční děla," řekl Richard Fichtl, který dohlížel na týden trvající přípravu nákladu.

"Přes Plzeň pojedeme krokem, tady se nic naspěchat nedá. Když pak bude volno, tak osmdesátka nebude problém," uvedl Petr Gelnar, vedoucí přepravy firmy Nosreti Ostrava. Náklad dlouhý 87 metrů musí být v Lovosicích ve čtvrtek ráno. Po celé trase, která kvůli výšce nevede po hlavních tazích, asistuje policie, energetici zvednou elektrické a telefonní dráty a silnice budou uzavřené. Turbína vypluje v lednu z Hamburku a za 1,5 až dva měsíce by měla být v nigerijském přístavu Warri.

Jde o první turbínu z plzeňské produkce pro Nigérii. Bude sloužit k výrobě elektřiny ve zdroji OKPAI Phase II poblíž Kwale ve státě Delta. Výstavbou druhého bloku paroplynové elektrárny se navýší kapacita zdroje o ze 480 MW na 930 MW. Bude sloužit 20 milionům lidem, což je podle Bálinta asi deset procent obyvatel Nigérie. "Stavební část elektrárny je hotová. Vezou se tam ještě dvě plynové turbíny a teprve po nich začnou montovat tu naši," uvedl. Finálním zákazníkem je italský ropný gigant ENI, jehož nigerijská pobočka NAOC zdroj staví.

Smontovaná turbína ušetří zákazníkovi až tři týdny času a nemusí mít na montáž specializovanou firmu. "V nákladu je spousta pohyblivých částí, vše je přesně naměřené a zafixované. Kompletní turbína přijede na elektrárnu, usadí se, zapojí trubky a najede," uvedl Fichtl.

Po letech se tak Doosan Škoda Power vrací do Afriky. Škodovácké turbíny jsou v provozu v Egyptě, Súdánu, Alžírsku a naposledy před pěti lety mířila do Botswany. Afrika, Asie a Jižní Amerika jsou po recesi v západní Evropě, která se obrací k zelené energii, pro výrobce energetických zařízení nejperspektivnějšími trhy.