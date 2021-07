Donnarumma: Rychlý gól nás mohl pohřbít, ale my se nikdy nevzdáváme

Londýn - Brankář Gianluigi Donnarumma výrazně pomohl italským fotbalistům ke zlatu na mistrovství Evropy, když v penaltovém rozstřelu vychytal dva anglické exekutory. Podle dvaadvacetiletého gólmana bylo v nedělním finále v Londýně klíčové, že jeho tým nepoložila inkasovaná branka už ve druhé minutě a Italové ukázali, že se nikdy nevzdávají.

Anglii ve Wembley poslal do vedení po 117 vteřinách hry obránce Luke Shaw nejrychlejším gólem v historii finálových zápasů Eura. V 67. minutě vyrovnal stoper Leonardo Bonucci. V rozstřelu hosté zvítězili 3:2, když Donnarumma zneškodnil pokusy Jadona Sancha a Bukaya Saky, jejich spoluhráč Marcus Rashford trefil tyč.

"Všichni vědí, jak jsme začínali, a tohle je naprosto zasloužené. Rychlý gól nás mohl pohřbít, ale takoví nejsme. My se nikdy nevzdáváme," řekl italským novinářům Donnarumma, který jako první gólman v historii Eura získal cenu pro nejlepšího hráče turnaje.

"Nebylo to snadné, protože Angličané dobře bránili. My jsme však byli skvělí, mimořádní. Nepustili jsme to. Jak říká náš spoluhráč Francesco Acerbi, chyběl nám centimetr a dokázali jsme to," doplnil odchovanec AC Milán.

Odmítl srovnání s legendárním brankářským předchůdcem a jmenovcem Buffonem, jenž slavil triumf na mistrovství světa 2006. Tehdy Italové podobně porazili Francii po výsledku 1:1 na penalty. "Gigione je nejlepší ze všech. Já se snažím odevzdat maximum a pomoci týmu, ale on je číslo jedna. Uvidíme, jakou budu mít kariéru a kde skončím," uvedl Donnarumma.

Po vypršení smlouvy v Miláně už je podle médií dohodnutý s Paris St. Germain, což zatím ani jedna strana oficiálně nepotvrdila. "Byl jsem v klidu. Během šampionátu jsem dal všechno stranou a byl k dispozici jenom týmu a trenérovi. Nakonec se to vyplatilo, zkušenosti hrajou velkou roli. V následujících dnech a hodinách řeknu víc," prohlásil Donnarumma.