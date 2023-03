Dončičových 40 bodů nestačilo, Dallas v NBA opět podlehl Charlotte

New York - Navzdory 40 bodům Luky Dončiče podlehli basketbalisté Dallasu v NBA Charlotte 104:110 a po čtvrté porážce v řadě vypadli z pozic zaručujících účast ve vyřazovacích bojích.S Hornets prohráli i druhý víkendový zápas. Nic na tom nezměnil ani výkon hvězdného Dončiče, který zaznamenal také 12 doskoků a osm asistencí. Los Angeles Lakers při návratu LeBrona Jamese do sestavy po zranění nohy podlehli 108:118 Chicagu, v nejlepší desítce Západní konference ale zůstávají.

Dallas prohrál první čtvrtinu 16:30 a v zápase měl manko až 19 bodů. "Není dobré, že jsme si dva zápasy s Hornets nechali utéct. Musíme přijít na to, jak tenhle náš sešup zastavit," uvedl trenér Jason Kidd. "Je to frustrující, obzvlášť s týmem, který máme," prohlásil rozehrávač Kyrie Irving, který dal 18 bodů.

V poslední části se Dallas po Dončičově šesté trojce dostal dokonce do vedení, ale na celkový zvrat už neměl sílu. Dončičovi hrozí, že kvůli 16. technické chybě v sezoně nebude hrát příští zápas s Indianou.

Charlotte vedl Gordon Hayward s 22 body, 21 bodů a 12 doskoků nastřádal P.J. Washington a 15 bodů a 16 doskočených míčů zaznamenal Mark Williams. Hornets vládli na doskoku (58:37), v útoku doskočili 14 míčů oproti třem Dallasu.

Po 13 utkáních se do sestavy Lakers vrátil LeBron James, který odložil doporučovanou operaci, aby mohl dokončit sezonu. Devatenácti body a osmi doskoky ale porážce s Bulls nezabránil. Teprve podruhé v kariéře nastoupil čtyřnásobný šampion NBA do utkání z lavičky. První zápas coby náhradník absolvoval v roce 2007 a v neděli přerušil 1313 zápasů trvající sérii startů v základní pětce.

"Viděli jste sami, jak rychle se vrátil do rytmu a dokázal si načasovat kroky, zakončovat a podobně. Je to zkušený hráč, který se dovede dobře připravit," řekl trenér Lakers Darvin Ham. Jamesovi pomohli Troy Brown Jr. a Malik Beasley s 18 body, ale na rozjeté Chicago, jež vedlo až o 21 bodů, to nestačilo.

Bulls vedl Zach LaVine s 32 body, 17 bodů a 10 asistencí nasbíral DeMar DeRozan. Jejich tým uspěl posedmé z posledních devíti utkání a dostal se na desátou příčku Východní konference s bilancí 36-38. Lakers jsou na Západě devátí a mají náskok jednoho utkání na Dallas.

Třetí vítězství za sebou vybojovalo Orlando, které doma zdolalo 119:106 Brooklyn. Z osmi dvouciferných střelců Magic dal nejvíc bodů 21 Anthony Cole. Za hosty nastřílel Mikal Bridges 44 bodů. Nedařilo se Spenceru Dinwiddiemu, jenž zůstal na dvou bodech, když netrefil ani jednu z 11 střel z pole. Nets zůstávají na šesté příčce Východní konference, Orlando je třinácté.

Cleveland si jako čtvrtý tým ve východní části ligy zajistil účast play off po vítězství 108:91 nad Houstonem. Cavaliers si zahrají vyřazovací boje poprvé od roku 2018. V utkání je vedl Jarrett Allen s 24 body a 14 doskoky, Donovan Mitchell přispěl 22 body. Za Rockets, kteří jsou nejhorším týmem Západu, nastřílel 30 bodů Jalen Green.

Ja Morant poprvé po vypršení trestu za pózování se zbraní nastoupil v základní sestavě Memphisu a 27 body mu pomohl k výhře 123:119 v Atlantě. Domácím nestačilo 28 bodů a 10 asistencí Trae Younga. Vít Krejčí za Hawks nehrál.

Výsledky NBA

Atlanta - Memphis 119:123, Boston - San Antonio 137:93, Charlotte - Dallas 110:104, Cleveland - Houston 108:91, Golden State - Minnesota 96:99, LA Lakers - Chicago 108:118, Orlando - Brooklyn 119:106, Portland - Oklahoma City 112:118, Toronto - Washington 114:104.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 75 52 23 69,3 2. x-Philadelphia 74 49 25 66,2 3. New York 75 42 33 56,0 4. Brooklyn 75 40 35 53,3 5. Toronto 75 37 38 49,3

Centrální divize:

1. x-Milwaukee 74 53 21 71,6 2. Cleveland 76 48 28 63,2 3. Chicago 74 36 38 48,6 4. Indiana 75 33 42 44,0 5. Detroit 74 16 58 21,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 75 40 35 53,3 2. Atlanta 75 37 38 49,3 3. Washington 75 33 42 44,0 4. Orlando 75 32 43 42,7 5. Charlotte 76 25 51 32,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 74 47 27 63,5 2. New Orleans 74 37 37 50,0 3. Dallas 75 36 39 48,0 4. San Antonio 75 19 56 25,3 5. Houston 75 18 57 24,0

Severozápadní divize:

1. y-Denver 74 50 24 67,6 2. Minnesota 75 38 37 50,7 3. Oklahoma City 75 37 38 49,3 4. Utah 74 35 39 47,3 5. Portland 74 32 42 43,2

Pacifická divize:

1. Sacramento 74 45 29 60,8 2. Phoenix 74 39 35 52,7 3. LA Clippers 75 39 36 52,0 4. Golden State 76 39 37 51,3 5. LA Lakers 75 37 38 49,3

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.